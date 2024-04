Zemřela herečka Hana Brejchová, známá z filmu Lásky jedné plavovlásky

Ve věku 77 let zemřela herečka Hana Brejchová, sestra slavnější Jany Brejchové. V pondělí ráno to uvedly servery Aha.cz a Blesk.cz s odkazem na herečku Terezu Brodskou, neteř Hany Brejchové. Ta podle webů zesnula před několika dny. Známá byla rolemi ze 60. let ve filmech Lásky jedné plavovlásky a Nejkrásnější věk.

Hvězdu z Hany Brejchové udělala hlavní ženská role naivní blondýny Anduly v Láskách jedné plavovlásky režiséra Miloše Formana z roku 1965. Tou dobou ještě studovala gymnázium, narodila se v prosinci 1946. Forman byl tehdy životním partnerem Haniny sestry Jany. Na rozdíl od ní, již slavné herečky, neměla Hana před natáčením žádnou hereckou zkušenost. Přesto se jí podařilo hrdinku ztvárnit přesvědčivě. Vedle toho si může připsat i zásluhy na vzniku scénáře filmu, který obsahoval také některé příběhy a postřehy z jejího života. "Miloš začal psát scénář k Láskám. A potřeboval látku, potřeboval realitu. A já jsem se svěřovala se svými rodinnými problémy, s láskam," vyprávěla. Film dodnes patří mezi českou filmovou klasiku a byl nominován na Oscara. Hana Brejchová za něj získala třetí místo v kategorii nejlepší ženský herecký výkon na festivalu v Benátkách. Po natočení Lásek jedné plavovlásky dostala Hana Brejchová nabídku natáčet v Jugoslávii. Pro svůj snímek Grajski biki si ji vybral slovinský režisér Jože Pogačnik. Po návratu do Československa se Hana objevila hned ve dvou filmech: dětském Žirafa v okně a hořké komedii Nejkrásnější věk Jaroslava Papouška z roku 1968. Role paní Vránové, jež si přivydělává jako modelka v sochařském ateliéru, potvrdila její nadání. Rok 1969 postavil Hanu Brejchovou před těžkou volbu. Po natočení snímku Těch několik dnů… jí režisér Yves Ciampi nabídl možnost zahrát si ve filmu se slavným Alainem Delonem. Než však začalo natáčení, Hana Brejchová otěhotněla, a namísto filmu se rozhodla věnovat nově založené rodině. V první polovině 70. let tak v její filmografii zeje mezera. Až roku 1977 si opět zahrála, konkrétně v komediích Matěji, proč tě holky nechtějí?, Já to tedy beru šéfe, Adéla ještě nevečeřela nebo v seriálech Zlá krev, Cirkus Humberto a Přítelkyně z domu smutku. Zřejmě i díky emigraci Miloše Formana na konci 60. let však velký herecký comeback Hana Brejchová nezažila. Formana už jako hollywoodského režiséra pracovně znovu potkala při natáčení filmu Amadeus. K tomu se přidaly i problémy v osobním životě. Její první manželství, z něhož má dvě dcery, se rozpadlo, a aby rodině zajistila pravidelný příjem, začala Brejchová pracovat jako uklizečka v samoobsluze. Tam se také seznámila i se svým druhým manželem, ale ani tento vztah nevydržel a skončil rozvodem. Paradoxně se za něj krátce na to opět vdala. Po roce 1989 se Hana Brejchová rozhodla věnovat podnikání. Nejprve spolu s manželem provozovala hotel v Doksech, později vedla obchod se spodním prádlem. I v 90. letech se objevila ještě v několika filmech, například v nepříliš úspěšné komedii Divoké pivo nebo v televizním filmu Tvrz. Poté se stáhla do ústraní. V roce 2009 podle médií málem uhořela při požáru svého bytu. Poslední léta žila v domově s pečovatelskou službou v Buštěhradu na Kladensku.