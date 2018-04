Zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Českému rodákovi bylo 86 let

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Miloš Forman zemřel náhle 13. dubna po krátké nemoci. Podrobnosti připravujeme.

Hartford (Connecticut) - V USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Jeho manželka Martina Formanová dnes telefonicky ČTK řekla, že zemřel náhle 13. dubna po krátké nemoci. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let.

"Jeho odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými nejbližšími," dodala. Poslední rozloučení bude v úzkém rodinném kruhu, řekla.

Forman, zdaleka nejúspěšnější český filmař, získal za své snímky dva Oscary, na kontě má i tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Absolvent pražské FAMU debutoval v roce 1963 snímky Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs. Prvním celovečerním filmem byl Černý Petr, pro československou kinematografii pak natočil ještě snímky Lásky jedné plavovlásky (1965) a Hoří, má panenko (1967).

Největší slávy se Formanovi dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. V USA po nepříliš úspěšném Taking Off prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem (1975). Další filmy, přepis muzikálu Vlasy (1979) a Ragtime (1981), uspěly více v Evropě než v Americe, Amadeus (1984) ale získal osm Oscarů. Po filmech Lid versus Larry Flynt (1996) a Muž na měsíci (1999) stál Miloš Forman naposledy za kamerou před více než deseti lety, když ve Španělsku natáčel Goyovy přízraky (2006).

Miloš Forman byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka Jana Brejchová, s druhou ženou, herečkou Věrou Křesadlovou, má syny Petra a Matěje. Třetí manželkou se v roce 1999 stala spisovatelka Martina Zbořilová, s níž má dvojčata Andyho a Jima.

