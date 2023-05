Zemřela česká Carmen, operní pěvkyně Soňa Červená. Umělkyni bylo 97 let

Ve věku 97 let tuto neděli zemřela herečka a operní pěvkyně Soňa Červená. Informoval o tom mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Dcera známého prvorepublikového kabaretiéra hrála s Janem Werichem či Vlastou Burianem, po emigraci roku 1962 zpívala v operách v západním Německu i USA pod taktovkou Herberta von Karajana nebo Rafaela Kubelíka.

Nepatetická operní diva vytvořila na čtyřech kontinentech přes 110 rolí a přátelila se s Marií Callas i Lucianem Pavarottim. Tmavým hebkým mezzosopránem až altem podávala mimořádné výkony v operách Richarda Wagnera a Leoše Janáčka. Její nejslavnější rolí však byla Carmen. V inscenaci dirigenta Herberta Kegela zpívala na předních světových scénách více než stopadesátkrát.

"Osud vynikající světové pěvkyně a herečky je pro nás obrazem osudu české kultury, jejíž talenty se často uplatňovaly v zahraničí, neboť doma neměly dosti svobody. Poslední tři desetiletí kariéry Soni Červené se odehrávaly již ve svobodném Česku i svobodném Národním divadle," připomíná ředitel Národního divadla Jan Burian. "Přivedla do Národního divadla renomovaného amerického režiséra Roberta Wilsona. Uspěla i v operní inscenaci o umučeném knězi Toufarovi. Soňa je pro nás mementem, jak je důležité mít nejenom talent, ale i otevřenou společnost, ve které byla šťastná," dodává Burian.

Loni 29. září, krátce po svých 97. narozeninách, účinkovala Červená u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v římské Lateránské bazilice v oratoriu Jana Zástěry Svatá Ludmila jako sólistka v partu světice. Bylo to její poslední veřejné vystoupení.

Vedle zpěvu se Červená uplatnila jako herečka. Ve Stavovském divadle ztvárnila v režii Roberta Wilsona hlavní roli v Čapkově Věci Makropulos a postavu Dr. Milady Horákové v Březinově Zítra se bude… Diváci ji také znali jako Frau König z filmu režiséra Jana Hřebejka Pupendo.

Aktivní byla do posledních roků. Ve třiadevadesáti letech začala Soňa Červená jednou měsíčně hrát a zpívat v komponovaném večeru, při němž ji v pražském Divadle Ungelt doprovázel klavírista Karel Košárek. Připomínala jím i kabaret Červená sedma, který v Praze před první světovou válkou založil její otec Jiří Červený.

"Několikrát se posluchači vybavují vzpomínky na Hanu Hegerovou: detailní mimická i gestická přesnost, úspornost, věcnost, jemný humor a erotiko o síle lučního vánku - tím vším jsou si obě velké dámy českého umění podobné. Červená do představení navíc vkládá svůj osobitý a obdivuhodný vztah k historii žánru," napsal o inscenaci kritik Jiří Černý.

Pěvkyně a herečka se nerada ohlížela. "Láká mě všechno nové. Každý večer jsem někde. Jsem takový tažný pták," řekla před časem. "Žiji ve svém privátním exilu a čím víc samoty pro sebe mohu vyšetřit, tím jsem šťastnější. Ano, největší luxus je být sám, ve své vlastní společnosti," napsala roku 2017 v knize Stýskání zažehnáno, ve které rekapitulovala život po devadesátce i operní kariéru ve světě.

"Snažím se odříkat žádosti o rozhovory pro 'elitní' časopisy, televizní fóra a kulaté stoly, fototermíny, rauty, a neodpovídat na nejčastější otázku: 'Čím se ve svém vysokém věku udržujete tak fit? Prozraďte nám váš recept!' Cokoliv bych na to odpověděla, bylo by rouhání. Zvědavost, těšení se, touha - ano, to cítím bez konce. Ale současně vím, že to není 'recept', že každý nový den je dar," uvedla.

V operu věřila do posledních let. "Není to přežitý, ale prestižní žánr," řekla v debatě festivalu Colours of Ostrava na dotaz, zda je opera přežitým žánrem. "Je to úplně totéž jako ptát se, jestli je přežitá móda sukní. Já myslím, že není a že ženské se k sukním vrátí. Já už to možná nezažiji, ale vy jste mladí, tak mi věřte: budete nosit sukně," prohlásila Červená k publiku, v němž seděly desítky posluchačů o několik generací mladších. "Opera má orchestrální, režijní i architektonickou složku, kombinuje pěvecké i herecké výkony. Jde o to nejdokonalejší ze všech umění a náš národ v něm má velkou tradici," dodala pěvkyně.

V roce 2004 obdržela jako zvláštní ocenění kolegia cenu Thálie, roku 2011 z rukou ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis a 28. října 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. U příležitosti jejích devadesátin jí v roce 2015 tehdejší ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL udělil titul Dáma české kultury.

Před čtyřmi lety získala pěvkyně osvědčení o pojmenování planetky č. 26897, která nyní nese jméno Červená. V lednu 2019 převzala ve Smetanově síni pražského Obecního domu Cenu klasické hudby Classic Prague Awards za celoživotní přínos. Její pestrý život zaznamenala roku 2017 v dokumentu Červená režisérka Olga Sommerová.

