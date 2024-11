Produkoval nejslavnější alba Michaela Jacksona. Zemřel hudebník Quincy Jones

Překračoval žánry od pop music k jazzu, R&B a filmové hudbě, nejvíc se ale do povědomí zapsal jako producent tří nejúspěšnějších desek Michaela Jacksona zvaných Off the Wall, Off the Wall a Bad. Ve věku 91 let zesnul americký hudebník, skladatel a trumpetista Quincy Jones.

O úmrtí umělce a producenta, který získal 28 cen Grammy a spolupracoval s Countem Basiem, Frankem Sinatrou, Arethou Franklin, disco hvězdou Donnou Summer nebo kytaristou Georgem Bensonem, v pondělí informovala agentura AP. Podle ní patřil Quincy Jones, rovněž známý jako tvůrce charitativní písně We Are The World z roku 1985, k nejvlivnějším osobnostem amerického showbyznysu.

"Dnes se musíme s plnými, ale zlomenými srdci podělit o zprávu, že náš otec a bratr Quincy Jones zemřel," uvedla v prohlášení rodina. "Přestože je to pro nás neuvěřitelná ztráta, oslavujeme jeho skvělý život a víme, že už nikdy nebude nikdo jako on," dodala.

Seznámit se s Quincym Jonesem mohli také Češi, v roce 2009 navštívil karlovarský festival. Na charitativním galavečeru nadačního fondu topmodelky Heleny Houdové tehdy převzal cenu za filantropii v podobě bronzové kliky a zúčastnil se natáčení talkshow Na plovárně moderátora Marka Ebena.

V ní mimo jiné vzpomínal na dětství. Quincy Jones se narodil roku 1933 v Chicagu. "Vyrůstal jsem během velké hospodářské krize v největším černošském ghettu Ameriky, kde žilo pět milionů lidí. Denně jsem viděl samopaly, mrtvá těla. Když mi bylo sedm, jednou jsem vešel do špatné čtvrti, protože v každé byl jiný gang, a oni mi vyhazovacím nožem přibodli ruku k plotu. Vyrůstat v Chicagu nebyla žádná legrace," vyprávěl v Ebenově pořadu.

Od dětství hrál na trubku a zpíval v gospelové skupině. Jako mladý mimo jiné doprovázel Raye Charlese nebo jednou také zpěvačku Billie Holiday, hrál v kapelách trumpetisty Dizzyho Gillespieho a vibrafonisty Lionela Hamptona. Po střední škole získal stipendium na vyhlášenou bostonskou konzervatoř Berklee School of Music. Později studoval kompozici v Paříži, kde vymýšlel aranžmá pro Jacquese Brela či Charlese Aznavoura.

Jako producent v oblasti pop music zaznamenal první velký úspěch roku 1963 se singlem It's My Party mladé zpěvačky Lesley Gore, jímž také definitivně udělal úkrok od jazzu k populární hudbě. Už koncem 50. let ale začal spolupracovat s Frankem Sinatrou, když jej známá hollywoodská herečka a monacká kněžna Grace Kelly najala, aby zpěvákovi sestavil kapelu pro vystoupení na charitativní akci. Dvojice si porozuměla a Quincy Jones byl nakonec podepsán i pod Sinatrovým posledním albem L.A. Is My Lady z roku 1984.

Do popředí se dostal především díky třem albům, která produkoval pro zpěváka Michaela Jacksona - Off The Wall, Thriller a Bad. Toho prostředního, Thrilleru z roku 1982, se podle některých zdrojů prodalo přes 110 milionů kusů a stalo se komerčně nejúspěšnější deskou v dějinách populární hudby.

"Na počátku naší spolupráce ode mě Michaela zrazovali, říkali, že jsem pro něj moc jazzový. To mi přišlo v pořádku, vyhovuje mi, když mě lidé podceňují, pak se vám nikdo neplete do cesty a prakticky nikdo od vás nic neočekává," vyprávěl Quincy Jones na karlovarském festivalu Hospodářským novinám. "S Michaelem jsme navázali vztah, jaký předtím neznal, vždyť ten kluk do té doby zpíval milostné písně o krysách. Chtěl jsem ho vidět v dospělejším světě, nechal jsem ho zpívat i hlubším hlasem. Písničku She's Out of My Life z naší první desky Off The Wall jsem si schovával pro Franka Sinatru. Pokaždé, když ji Michael ve studiu zpíval, rozbrečel se, napsal ji člověk, jehož opustila žena. Michael to cítil, byl to pro něj nový krok," říkal.

Jones také komponoval filmovou hudbu, byl podepsán pod více než třicítkou snímků včetně Kaktusového květu režiséra Gena Sakse, krimi Prácička v Itálii, thrilleru Útěk se Stevem McQueenem, detektivky V žáru noci od Normana Jewisona nebo filmu Purpurová barva s herečkou Whoopi Goldberg v hlavní roli.

Podle britského deníku Guardian jeho filmová a televizní společnost, kterou založil roku 1990, zaznamenala první větší úspěch se sitcomem The Fresh Prince of Bel-Air. Ten odstartoval kariéru herce Willa Smithe. Mladé talenty ale Quincy Jones podporoval do posledních let, kdy například pomáhal britskému držiteli Grammy Jacobu Collierovi.

Video: Krátký film k desce Thriller