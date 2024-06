Podcasty proti inflaci. Hudební festivaly jimi jdou vstříc divákům i svým rozpočtům

Avril Lavigne, Sam Smith a Čestmír Strakatý. Na českých festivalech vedle velkých hudebních hvězd čím dál častěji vystupují také hvězdy podcastové. Živé natáčení pořadů nahrazuje dřívější debaty, zároveň pro pořadatele představuje způsob, jak nalákat návštěvníky zasažené inflací a ulehčit rozpočtu.

"Jsou to svého druhu influenceři. Stejně jako lidé chodili a stále se chodí dívat na živé natáčení show Jana Krause, dnes jednou za čas vyrazí na své podcastery," říká specialista na tento formát Dan Tržil. Živé natáčení oblíbených podcastů letos nabídne či nabídla spousta festivalů od již uskutečněných United Islands přes právě vrcholící Rock for People až po menší Besedu u Bigbítu nebo Krásný ztráty. Metronome v Praze příští týden zařadí celou Podcast stage, zatímco Colours of Ostrava už dva roky po sobě v hlavním večerním čase daly prostor komentátorům Bohumilu Pečinkovi a Petrosi Michopulosovi, kteří v Dolní oblasti Vítkovic jako hosta svých Keců a politiky vloni přivítali prezidenta Petra Pavla.

Všechny tyto akce začaly s podcastovým programem po covidové pauze, tedy v posledních třech letech. Ve stejné době zároveň podcasty i jejich živá natáčení rostly na popularitě. Největším průkopníkem je v tomto ohledu Beseda u Bigbítu, která podcasty měla na programu už v roce 2019. Podle hudební novinářky Michaely Peštové se jedná o přirozený vývoj. Nehudební program má na českých festivalech dlouhou tradici a podcasteři nahrazují někdejší moderované diskuse.

Doprovodný program zejména na velkých akcích nabízí odpočinek od mnohdy náročných a hlučných hlavních účinkujících. Pořadatelé se ale shodují, že je potřeba dávat na nehudební část stále větší důraz. "Festivaly, zvláště ty městské, musí návštěvníkům nabízet více druhů vyžití. To hudební je samozřejmě alfou a omegou, nicméně doprovodný program každý rok zvětšujeme," říká Martin Štěrba za pražské United Islands. "Doprovodný blok rozvíjíme už do roku 2009, poslední léta mu ale věnujeme stále větší důležitost," přitakává Kamila Šimůnková z Besedy u Bigbítu.

To, že boom podcastového programu na festivalech přišel po pandemii, zřejmě není náhoda. Jak těžce se s jejími následky pořadatelé potýkají, vloni nastínil například týdeník Hrot. Inflace související s ruskou válkou na Ukrajině a zároveň odliv části lidí a dodavatelů z oboru vyhnal náklady některých položek i na dvojnásobek a lístky spolu s ubytováním a jídlem na větším festivalu vyjdou na cenu levnější dovolené v Evropě. Pryč jsou prý doby, kdy hudební nadšenci objížděli festivaly každý týden.

I kvůli zdražování se podle Michaely Peštové některé festivaly potýkají s poklesem návštěvnosti. Zatímco pořadatelé těch větších jako třeba pražského Metronomu tvrdí, že stále rostou, komornější akce nezastírají, že je covid zasáhl. "Před covidem jsme měli čtyřikrát za sebou beznadějně vyprodáno. Od roku 2021, kdy jsme festival realizovali po roční pauze, se to zatím nepovedlo, poslední tři roky zhruba pětina vstupenek zbyla," přiznává ředitel Besedy u Bigbítu Pavel Uretšlégr.

Podcasty mohou být podle Peštové cesta, jak "zchudlé" fanoušky přilákat navzdory dražšímu vstupnému. A dostat na festival třeba i lidi, kteří hudbu tolik nevyhledávají. "Pořadatelé se snaží nacházet stále kreativnější způsoby, jak festival promovat a nabídnout co nejzajímavější program," říká publicistka. A podcasteři se podle ní "prodávají" lépe než obyčejné diskuse.

Výhody při propagaci zmiňuje také expert na tento formát Dan Tržil. "Myslím, že podcasteři jsou docela levní, i když přesně nevím, kolik si berou top tvůrci. Je to tedy hlavně vzájemná propagace podcastu a festivalu, tím pádem výhra pro obě strany. Podcastery to zviditelní, festivalu to dá další možný způsob, jak se promovat," myslí si.

Čí podcast posloucháš, toho píseň zpívej

Některé festivaly se volbou podcastů názorově profilují. Třeba srpnová přehlídka Krásný ztráty, která se koná na statku ve středočeských Všeticích, představí Echo scénu náležící konzervativnímu týdeníku Echo. "Tematické zaměření necháváme na vystupujících, ale určitá shoda s našimi názory tu být musí," připouští jeden z organizátorů Kryštof Kodl. Festivalem jednoho názoru ale být nechtějí. "Život sám má být civilizovaným zápasem idejí a názorů. Takoví chceme být i jako festival," dodává.

Oproti tomu jihomoravská Beseda u Bigbítu pozvala podcast Kolaps progresivního Alarmu či veřejnoprávní Podhoubí zaměřené na životní prostředí a udržitelnost. Dramaturgyně Kamila Šimůnková vysvětluje, že se obracejí na své dlouhodobé mediální partnery. Podstatné je pro ni vybrat podcasty o tématech, která "hýbou naší společností".

To pražské United Islands, kam je vstup zdarma, se snaží vyjít vstříc co nejširšímu okruhu návštěvníků. Pozvaly jak podcast Fakta o klimatu nebo Podhoubí, tak týdeník Respekt, který debatoval o zvětšující se názorové propasti mezi mladými muži a ženami, stejně jako podcast Echa. "Snažíme se o názorovou diverzitu a myslím, že se nám to osvědčuje," konstatuje marketingový ředitel Martin Štěrba.

Podle hudební novinářky Peštové musí být velké městské festivaly mainstreamovější a zkoušet přilákat co nejvíc lidí, zatímco menší akce jako právě Beseda či Krásný ztráty si mohou dovolit politickou vyhraněnost. "Jedná se o specifický otisk festivalu, o to, jak sám sebe vnímá, jakou má tvář," vysvětluje.

V anglosaském prostředí se spekuluje o tom, zda již obliba podcastů dosáhla vrcholu. Mnozí tvůrci zjišťují, že se jim vložená energie a prostředky tolik nevrací. Podle Dana Tržila se ale konec podcastů rozhodně nechystá. "Jeden vrchol byl už za covidu, pak spousta lidí zjistila, že dělat podcast není až tak jednoduché, a trochu to opadlo. Teď je druhá vlna, kdy do nich investují velké mediální domy," pozoruje. "Nějaké kolísání tam tedy je, ale že by to byla bublina, která splaskne, si nemyslím. Spíš to ještě půjde nahoru," dodává. Je tedy možné, že už podcasty zůstanou i pevnou součástí festivalů.

