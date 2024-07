Michal Prokop začal koncert Kolejí Yesterday. Na festivalu ho vystřídá Scooter

Zpěvák Michal Prokop s kapelou Framus Five tento čtvrtek odpoledne v libereckém rekreačním areálu Vesec zahájili program 30. ročníku festivalu Benátská. Sedmasedmdesátiletý člen Beatové síně slávy radia Beat i Síně slávy cen Anděl koncert zahájil svou známou skladbou Kolej Yesterday. Za příjemného počasí do areálu dorazily tisíce návštěvníků.

Svými hity Michal Prokop navodil vstřícnou atmosféru, refrény písní jako Bitva o Karlův most nebo Blues o spolykaných slovech s ním zpívali mnozí diváci. Jako další se představila skupina O5 Radeček, která publiku nabídla i skladbu Hory. Ta se loni stala písní roku v anketě Český slavík.

Ve čtvrtek budou hrát ještě YoYo Band, Jelen nebo Vypsaná fixa, která letos slaví 30. výročí. Kolem půlnoci vystoupí Ondřej Hejma se skupinou Žlutý pes, která pro festival rozšíří sestavu o bubeníka Jiřího Hrubeše z Pražského výběru a kytaristku Kateřinu Pelíškovou z Gaia Mesiah.

"Jirka totiž patří mezi zakládající členy Žlutého psa a Katka Pelíšková s námi deset let hrála," připomíná Hejma. "Je to už třicet let, ale ještě teď si živě pamatuju první ročník Benátský. Ačkoliv jsme měli začít hrát v devět večer, line-up byl tak divoký, že jsme se dostali na řadu až ve čtyři ráno. To ale vůbec nevadilo, naopak, byl to jeden z našich nejlepších koncertů," dodává.

Program prvního dne akce nad pátečním ránem zakončí dýdžejský set Rádia Impuls, které na Benátské slaví 25 let v éteru.

Festival potrvá do soboty, za tři dny přivítá šest desítek interpretů na třech scénách. Největší zahraniční hvězdy se představí v pátek, kdy dorazí německá taneční kapela Scooter, angličtí rockeři Slade a americká zpěvačka Suzi Quatro.

Zejména kvůli omezením spojeným s koronavirovou pandemii v posledních letech na festivalu v Liberci účinkovali zejména interpreti z Česka a Slovenska. Poslední zahraniční hvězdou byla v roce 2019 švédská poprocková formace Europe. Vloni měl dorazit britský Chris Norman, na poslední chvíli však účast ze zdravotních důvodů odřekl. Z české scény letos vystoupí kapely Divokej Bill, Čechomor nebo Marie Rottrová. Benátská dává tradičně prostor i mladším, jako jsou letos zpěvačky Pam Rabbit a Sima nebo rapeři Yzomandias a Nik Tendo.

