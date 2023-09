Wes Anderson zfilmoval Roalda Dahla. Nemůžeme zpětně přepisovat knihy, říká

Nejen knihy Roalda Dahla by neměly být dodatečně upravovány. Řekl to americký režisér Wes Anderson, když na benátském festivalu představil novou adaptaci spisovatelovy povídky nazvané Podivuhodný příběh Henryho Sugara. Koncem měsíce ji uvede videotéka Netflix.

Wes Anderson má za sebou festivalový rok. Na jaře představil jeden film v Cannes, nyní přivezl druhý do Benátek. | Foto: Reuters

Slavný britský autor knih pro děti Dahl žil v letech 1916 až 1990. Do středu pozornosti se vrátil začátkem letošního roku, kdy vyšlo najevo, že z nového anglického vydání jeho knih byla odstraněna slova jako "ošklivá", "černý" nebo "tlustá". Redaktoři udělali asi dvě stovky změn, přepsali zmínky o váze, duševním zdraví, rase či vzhledu. Dle vlastního vyjádření vynechávali slova, která by dnešní optikou mohla být vnímána jako málo inkluzivní.

Tento postup však ostře zkritizovali spisovatel Salman Rushdie či anglický premiér Rishi Sunak. Nakladatelství Puffin Books vlastněné vydavatelským domem Penguin Random House nakonec pod tlakem ustoupilo a slíbilo, že všechny Dahlovy knihy zveřejní také v původním znění, aby si čtenáři mohli vybrat, zda dají přednost upravené podobě, nebo originálu.

Podle režiséra Wese Andersona by se umění zpětně nemělo upravovat obecně. "Jsem asi ten poslední, kdo by se k tomu měl vyjadřovat, ale když už se ptáte na můj názor: měl by Renoir mít možnost vrátit se k některému ze svých filmů a zpětně je upravit? Podle mě ne," řekl na červeném koberci Anderson v narážce na dnes již nežijícího francouzského režiséra.

"Já nechci, aby svoje díla předělávali ani sami autoři. Přikláním se k tomu, že jakmile je dílo hotové, jeho součástí se stávají i diváci a to, jak na něj reagujeme. V každém případě by ale nikdo neměl upravovat knihy kohokoliv jiného, zvlášť když už spisovatel nežije," prohlásil filmař.

Čtyřiapadesátiletý autor snímků Život pod vodou nebo Až vyjde měsíc má za sebou hektický festivalový rok. Na jaře ve francouzském Cannes představil celovečerní film Asteroid City, který už od té doby promítla také česká kina. Nyní v Benátkách převzal cenu za celoživotní přínos a ve světové premiéře tu uvedl adaptaci Podivuhodného příběhu Henryho Sugara.

Knihu Roalda Dahla zfilmoval už podruhé - v roce 2009 slavil Anderson celosvětový úspěch s animovanou verzí jeho Fantastického pana Lišáka.

Oproti němu novinka není celovečerní ani animovaná. Podivuhodný příběh Henryho Sugara trvá zhruba 40 minut a účinkují v něm Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley nebo Ralph Fiennes, jenž hraje samotného spisovatele. Snímek bude k vidění od 27. září na Netflixu. Ten předloni koupil práva na adaptace Dahlových příběhů.

"V nějakém ohledu je to skoro jako divadelní inscenace, kterou jsme natočili," přibližuje Anderson svou novinku, ze které zatím nezveřejnil trailer. Prý roky váhal, jak tento příběh zfilmovat.

V nejbližší době Wes Anderson pro Netflix vyrobí ještě tři krátkometrážní adaptace Dahlových povídek. Jmenují se Jed, Krysař a Labuť, přičemž v té poslední má účinkovat britský herec Rupert Friend. "Všechny jsou trochu zvláštní," připouští režisér.

Novinka byla na benátském festivalu, který potrvá do této soboty, uvedena mimo soutěž. Protože ji vyrobil Netflix, premiéry se nemohli zúčastnit představitelé hlavních rolí.

Hollywoodští herci i scenáristé momentálně stávkují proti velkým studiím a společnostem jako právě Netflixu, od nichž žádají více peněz a záruky, že jejich práci nebude kanibalizovat umělá inteligence.

Odbory proto doporučují hercům, aby projekty velkých studiích nepropagovali, připomíná server Deadline.com. A podle něj se na benátském festivalu ke stávce obšírněji nevyjadřoval ani Wes Anderson. "Nemám na to žádnou jasnou odpověď nebo použitelné návrhy. Musí být nalezená spravedlivá domluva. Teď akorát lidi trpí," poznamenal pouze.

Podivuhodný příběh Henryho Sugara vypráví o muži, který se naučí vidět i bez očí. Dahlovu stejnojmennou sbírku povídek v českém překladu Mai Fathi Havrdové vydalo roku 2008 nakladatelství Volvox Globator.

