Vlny Jiřího Mádla získaly cenu Satellite Award za nejlepší cizojazyčný film

Vlny režiséra Jiřího Mádla vyhrály cenu Satellite Award pro nejlepší cizojazyčný snímek uplynulého roku. Prosadily se mezi šesti nominovanými. O ocenění rozhodli filmoví novináři z celého světa.

Akademie vybrala nominované z domácích i mezinárodních přihlášek v 35 kategoriích, z toho 23 bylo filmových a 12 televizních. Nominace vycházely z předběžných projekcí na festivalech po celém světě. Ceny byly letos uděleny po devětadvacáté.

Jiřího Mádla cena Satellite Award těší. Ocenění podle něj představuje určitou protiváhu k Oscarům. Byť ty jsou ve světě nejprestižnější, odráží se v nich hodně byznysu a kategorie pro nejlepší cizojazyčný snímek na Satellite Awards vznikla jako protiklad proti tomu, říká.

"Věděli jsme někdy od prosince, že jsme v nominacích Satellite Awards, měli jsme jet i na ceremonii. Ta byla ale zrušena kvůli požárům, filmové eventy jsou zrušeny na neurčito, do doby, dokud budou požáry živé. A ony stále živé jsou," připomíná Mádl, že Kalifornie se momentálně potýká s důsledky ničivých požárů z posledních týdnů. "Vítěze se rozhodli oznámit už teď, asi z toho důvodu, aby získal dostatečnou pozornost," doplňuje Mádl. Až se bude konat ceremoniál, hodlá se jej zúčastnit.

V kategorii nejlepší zahraniční film Vlny předčily dalších pět snímků včetně Semínka posvátného fíkovníku, které vzniklo v německé, francouzské a íránské koprodukci a patří k favoritům na Oscara.

Ani producentka Monika Kristlová neskrývá radost, cena je podle ní skvěle načasovaná. Může v kombinaci s předchozím užším výběrem na Oscary otevřít dveře Vlnám na filmový trh v mnoha zemích. "Vnímám to jako obrovský úspěch pro Vlny, i proto, abychom dostali velkého amerického distributora," doplňuje Kristlová. Film se zatím podařilo prodat do Japonska a na Tchaj-wan, podle ní se ocenění může promítnout také do zájmu na berlínském filmovém trhu Urban Sales.

Mádlův snímek je inspirován skutečným příběhem novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu v 60. letech a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Drama Vlny se ucházelo také o amerického Oscara v kategorii mezinárodních celovečerních filmů. Dostalo se do užšího výběru 15 kandidátů, mezi pětici finalistů se však nakonec neprobojovalo.

Vlny se loni staly nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech. Světovou premiéru měly na karlovarském festivalu, kde Mádl získal cenu Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon.