Vitruviánský muž bez pohlaví. Italská televize čelí kritice za úpravu da Vinciho díla

Italská veřejnoprávní televize Rai čelí kritice za upravenou kresbu Vitruviánského muže od Leonarda da Vinciho v olympijské znělce. Verze díla, kterou používá italská televize, má odstraněné mužské pohlavní orgány, píše agentura Reuters. Rai, která čelí kritice i za komentáře doprovázející zahajovací olympijský ceremoniál, uvedla, že pouze přebírá materiály orgánu Olympic Broadcasting Services.
Na úpravu známé renesanční kresby upozornil deník Corriere della Sera. Údiv a kritiku za úpravu díla sklidila televize od části diváků i opozice. Podle ní není vhodné upravovat jedno z nejznámějších děl italské renesance, která je studií proporcí lidského těla.
Rai se však hájí tím, že materiály pouze přebírá od vysílatele Mezinárodního olympijského výboru (MOV), společnosti Olympic Broadcasting Services. „Rai jako každý jiný vysílatel nemůže nijak pozměnit tyto obsahy,“ uvedla televize v prohlášení. Olympijský vysílatel uvedl, že chtěl vzdát dílu hold, a ne předložit jeho věrnou kopii.
Italská veřejnoprávní televize však čelí kritice také za komentáře k zahajovacímu olympijskému ceremoniálu z minulého pátku. Hlavním komentátorem ceremoniálu byl šéfredaktor stanice Rai Sport Paolo Petrecca, který se dopustil řady přešlapů. V přímém přenosu označil jednu italskou herečku za americkou zpěvačku Mariahu Careyovou, která vystupovala později, či šéfku MOV Kirsty Coventryovou za dceru italského prezidenta Sergia Mattarelly. Při defilé národních delegací pak používal i některé stereotypy, například v případě Brazilců řekl, že mají tanec v krvi. Hlavní dramaturg ceremoniálu Marco Balich médiím řekl, že komentátoři ceremoniálu dostali od pořadatelů detailní mediální příručku o vystupujících i plánovaném dění.
Novináři stanice Rai Sport požadovali odvolání šéfredaktora, což se nestalo. Podle médií má Petrecca úzké vazby na premiérku Giorgiu Meloniovou. Italské vlády běžně dosazují své sblížené činitele do vysokých funkcí v televizi Rai. Proti komentáři šéfredaktora dnes svolala protest hlavní odborová organizace v televizi Usigrai. Petrecca by nakonec neměl komentovat závěrečný ceremoniál ve Veroně.
