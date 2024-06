Malý člověk s velkou hlavou. Umělec Frešo v Ostravě vystavuje i předměty příbuzných

Rockové kapely mívají skladby, které musí hrát na každém koncertě. Od slovenského umělce Viktora Freša se zase očekává, že na výstavě jeho děl nebude chybět plastika nazvaná Pičus, respektive Nýmand. Několik variací díla, které již vytvořil mnohokrát v různých podobách a velikostech, zahrnuje také nová retrospektiva Frešových děl, již připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Přehlídka je v ostravském Domě umění k vidění do 18. srpna. Koná se u příležitosti 50. narozenin autora, kterého mluvčí galerie označuje za jednoho z nejpozoruhodnějších současných tvůrců. "Obvykle pracuje v rozsáhlých cyklech, známé jsou například jeho projekty Who is The King? z roku 2008, kdy se nechal fotografovat mediálně známými osobnostmi, nebo I Was Here z roku 2019, při kterém posprejoval zeď prestižního Ludwig Museum v Budapešti," připomíná.

Svou nejznámější sochu malého člověka s velkou hlavou nazvanou Pičus, která s lehkostí a vtipem znázorňuje někoho od pohledu zapšklého, naštvaného, vztahuje Viktor Frešo k sobě sama. "Pičus je můj autoportrét, a vždycky byl. Mám prostě rád lidi s velkou kulatou hlavou. Nedělal jsem ho s tím, abych sledoval hluboké významové roviny. On je takový, jako jsem na nějaké úrovni já sám: má ego, je arogantní," popsal před lety Hospodářským novinám.

Ostravská výstava nazvaná Future Memories se však obrací ke kořenům a skládá hold umělcově rodině. Představuje objekty, malby či její manipulované fotografie z posledních tří dekád. Některá díla jsou v Ostravě k vidění poprvé, jiná už autor s obměnami představil na Slovensku nebo v USA.

V Domě umění ukazuje i artefakty svých příbuzných - otce, matky, obou babiček i dědečků, se kterými Frešo dále pracuje a svými tvůrčími zásahy je oživuje. Do Ostravy přivezl třeba paspartovanou kabelku své babičky, která byla známou slovenskou operní pěvkyní, sbírku zapalovačů babičky z druhé větve nebo třeba objekty vytvořené ze dřeva na kytary, jejichž výrobou se za socialismu živil Frešův otec. Jeden z těchto předmětů se jmenuje Pramice vzpomínek a umístěný je na schodišti Domu umění.

"Artefakty příbuzných jsem vždy rozšířil o kus sebe. Kromě toho jsem chtěl vystavit i rodinné fotografie, ale moc jich nemám anebo na nich nejsem. A tak jsem si jednou najal dvojníky mých babiček a dědečků, abych se s nimi vyfotil. Výstava je ale i trochu retrospektivní," řekl Frešo.

Bratislavský rodák vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, diplom získal v roce 2003, později několik let provozoval komerční galerii umění. "Byla velmi úspěšná, v Československu možná jedna z nejúspěšnějších," poznamenal na to konto.

Frešo patřil do čtveřice autorů slavné Entropy výtvarníka Davida Černého, tedy satirické plastiky vytvořené roku 2009 u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Podle pořadatelů je pro něj typické, že vytváří sofistikované koncepty a projekty. Často je kritický k výtvarné scéně a hravou formou s ní vyjadřuje nespokojenost.

"Jedním z nejzajímavějších prvků jeho tvorby je zdánlivý kontrast obrovského, grandiózního ega a odzbrojující sebeironické pokory. Frešova schopnost odhalit temné stránky své duše a svých chyb a schopnost vypustit je do světa bez ohledu na důsledky posouvá autorovy koncepty k širším možnostem vnímání jeho umění," uvedl kurátor výstavy Vladimír Beskid.