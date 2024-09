Velký knižní čtvrtek nabídne nový román Miloše Urbana či knihu o Nezvalovi

Nové knihy Evžena Bočka, Miloše Urbana nebo Jaroslava Rudiše budou součástí podzimního 25. ročníku Velkého knižního čtvrtku. V rámci prodejní akce zaměřené na novinky předních českých nakladatelství se na pultech knihkupců 17. října naráz objeví 15 počinů domácích i zahraničních tvůrců.

Miloš Urban (na fotografii z roku 2014) v nové knize píše o muži, jenž se rozhodl napsat všechno, na co si ještě dokáže vzpomenout. | Foto: Jan Schejbal

Téma nové knihy šestapadesátiletého spisovatele a překladatele Miloše Urbana, držitele Magnesie Litery známého díky titulům Sedmikostelí nebo Santiniho jazyk, naznačuje název Dr. Alz. Bývalý nakladatelský redaktor se v tomto příběhu dozví od lékařů o své počínající progresivní demenci a rozhodne se napsat všechno, na co si ještě dokáže vzpomenout.

O čtyři roky mladší Jaroslav Rudiš, laureát Ceny Jiřího Ortena i Magnesie Litery, svou knihu nazval Vánoce v Praze. Vyjadřuje v ní poctu nejen české metropoli a její historii, ale také lidem, kteří se někdy v životě cítí úplně sami. Novinku, jež začíná spisovatelovým příjezdem vlakem z Berlína na pražské Hlavní nádraží, osobitými ilustracemi doprovodil Jaromír 99. Rudiš text poprvé publikoval vloni v němčině pod názvem Weihnachten in Prag, do češtiny ho nyní přeložila Michaela Škultéty.

Do letošního Velkého knižního čtvrtku svou příští prózu zařadil také Evžen Boček, jehož série knih o osudech fiktivní aristokratky Marie III. Kostkové a její rodiny se prodalo přes půl milionu výtisků. Příběh nazvaný Aristokratka v Československu se odehrává roku 1983, tedy v době, jež celé sáze předchází.

"Aristokratka v Československu je autorský koncert pro populární zámecké trio, kvarteto komunistických funkcionářů, dvě sexy kočky z Prahy a Brna a jednu mezinárodní sólistku v socialistických kulisách," stojí v anotaci, podle níž na stránkách figurují také někdejší komunistický politik Vasil Biľak nebo disident Václav Havel.

Novinářka a publicistka Krystyna Wanatowiczová sepsala politický a společenský portrét Vítězslava Nezvala, jednoho z největších českých básníků 20. století. Monografie bude čítat přes 750 stran.

Další novinářka Renata Kalenská v knize Zamrzlé duše v osobních rozhovorech odkrývá příběhy ženských i mužských obětí sexualizovaného násilí. "Trvala jsem na tom, aby každý příběh měl dobrý konec, aby tam byla naděje," avizuje Kalenská, která pracuje pro Deník N. K sestavení knihy ji inspirovala Jasmína Houdek, lektorka kurzů sebeobrany pro ženy.

Současnou světovou literaturu v podzimním Velkém knižním čtvrtku reprezentuje v historické fikci Úsměv Cateriny - Příběh Leonardovy matky. Autorem této prózy je italský filolog a profesor literatury Carlo Vecce, jeden z nejvýznamnějších odborníků na Leonarda da Vinciho a renesanční kulturu.

Do Berlína se v květnu 1945 vrací sedmdesátiletá německá spisovatelka Brigitte Riebe v románu Sestry z Berlína - Nové začátky. Vypráví o sestrách žijících v metropoli zničené válkou.

Amerikanista a profesor pražské New York University Tomáš Klvaňa v knize Svět podle Trumpa zhodnotí bývalého amerického prezidenta a současného republikánského kandidáta Donalda Trumpa od jeho vzestupu z prostředí realitního byznysu v New Yorku do showbyznysu a nakonec politiky.

Výrazným ženám se věnuje Ivana Chmel Denčevová v knize Osudové ženy - 33 příběhů neobyčejných životů. Čtenáře seznámí s peripetiemi Almy Mahlerové, Sidonie Nádherné, Slávky Peroutkové, Ivany Tigridové, Medy Mládkové nebo Dany Němcové.

Příznivcům detektivek je určen debut švédské autorky Liny Areklew nazvaný Slunovrat. Napětí přinese také novinka Jozefa Kariky Černý rok: Válka mafie, která se odehrává v 90. letech minulého století na Slovensku.

Básník a prozaik Petr Motýl do výběru zařadil knihu Život a dílo básníka Ivana Wernische. Literárně zpracovává autentické vzpomínky českého autora, srovnává je s jeho vydanými básnickými i prozaickými texty, rozhovory, pořady v rozhlase či televizními dokumenty.

Dva současní básníci, držitelé ceny Magnesia Litera Martin Reiner a Milan Ohnisko, zase rozmlouvají v knize Reiner: Rozhovor Milana Ohniska. Ta reflektuje Reinerův život od nelehkého dětství až po více než třicetiletou nakladatelskou činnost.

Dětskou literaturu Velký knižní čtvrtek obohatí o publikaci nazvanou Ať to dobře dopadne s podtitulem Příběhostroj pro celou rodinu. Titul Reného Nekudy doprovodil ilustracemi komiksový tvůrce a výtvarník Nikkarin. S novinkou Jak založit farmu přijde Martin Sodomka, jehož první svazek Jak si postavit auto sklidil značný ohlas doma i v zahraničí.

Velký knižní čtvrtek se v Česku koná po vzoru akce Super Thursday, která v britských knihkupectvích symbolicky zahajuje období vánočních nákupů. Zdejší obdoba se poprvé uskutečnila v říjnu 2011, od té doby bylo její součástí 336 domácích a zahraničních titulů. Téměř šest desítek z nich se stalo bestsellery, dohromady se prodalo více než 2,4 milionu výtisků.