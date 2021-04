Ve věku 89 let zemřel divadelní teoretik a pedagog Jan Císař

Ve věku 89 let tuto středu zemřel divadelní teoretik, kritik, historik a pedagog Jan Císař. Na Facebooku o tom informovala Divadelní fakulta Akademie múzických umění, se kterou byl spjat sedm desítek let. Poté, co na škole počátkem 50. let vystudoval divadelní vědu, začal zde působit jako pedagog, krátce byl i děkanem. Vedl některá regionální divadla, byl dramaturgem Národního divadla.

"Mám se velice slušně, nestěžuji si. Sedím doma v Unhošti, nenechám se stresovat covidem, jsem už dvakrát očkovaný a musím říci, že to v motolské nemocnici šlo báječně," řekl Císař ještě v únorovém newsletteru kladenského autorského divadla V. A. D. Zmínil také, že se chystá popsat a analyzovat zrod moderní inscenace v činohře. "Začal jsem zdaleka, teď se motám v 19. soletí. Je to také o naší divadelní avantgardě, ale chápu ji jinak, než je zvykem," avizoval. Jan Císař se narodil 28. ledna 1932 v Hradci Králové. Roku 1951 odmaturoval na gymnáziu a po absolutoriu na DAMU a skončení aspirantury odešel do Vesnického divadla, kde do roku 1960 působil jako dramaturg. Učit začal externě - estetiku a dějiny českého divadla, což byl předmět, kterému vedle dramaturgie a teorie divadla zůstal věrný až do podzimu 2019. V dalších letech pracoval v redakci časopisu Divadlo a roku 1963 se stal šéfredaktorem Divadelních novin, které se za jeho vedení rozšířily na Divadelní a filmové noviny. Své články věnované teorii divadla a divadelní kritice začal publikovat i jinde. Jan Císař byl autorem téměř dvou desítek teoretických publikací. "Jeho historicko-teoretickému bádání se dostávalo skutečného završení až s jeho činností všeobecně uznávaného pedagoga. Pedagoga, ke kterému se jako ke svému učiteli hlásili lidé s úctyhodnými šedinami i čerství absolventi Divadelní fakulty AMU," vzpomíná na svého kolegu fakulta. V letech normalizace se Císař začal také intenzivně věnovat významné části českého divadla, a sice divadlu amatérskému, jehož se stal všeobecně uznávaným patronem. "Působení profesora Jana Císaře v českém divadle bylo mnohostranně záslužné. V mnoha ohledech představoval kontinuitu české divadelní kultury a také kontinuitu českého vysokého divadelního školství. A představoval také nejlepší vzdělanecké tradice této kontinuity, které se tu i v těžkých dobách přece jen aspoň v dosahu jeho působení udržovaly a i dnes udržují," doplňuje vedení fakulty.