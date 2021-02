Nové místo pro umění v Praze. Kintera vystaví domácí recept na štrúdl

Prostřednictvím výtvarného projektu nazvaného Recept, který navrhl Krištof Kintera, se tento pátek 19. února veřejnosti prvně představí venkovní Galerie Vzlet. Nachází se na fasádě boční stěny kulturního centra Vzlet v pražských Vršovicích.

O čerstvě zrekonstruovaný palác se starají tři pražské organizace, které vyhrály ve veřejné soutěži vypsané Městskou částí Prahy 10: divadlo Vosto5, barokní orchestr Collegium 1704 a vršovické Kino Pilotů. V budově kdysi fungoval sokolský biograf.

Autor prvního zdejšího díla Krištof Kintera pracuje s fasádou jako s výstavní deskou. Do ulic pošle domácí recept na štrúdl. "Je to takové kouzlo nesmyslu, určitá nepatřičnost obsahu i formátu. Velký recept moučníku na celou stěnu uprostřed ulice mi přišel jako vhodný začátek komunikace s okolím a lidmi, kteří zde žijí," vysvětluje.

Kurátorkou Galerie Vzlet je Denisa Václavová, spoluzakladatelka organizace, jež v Praze od roku 1996 pořádá mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu. Záměrem nové galerie bude oslovovat současné umělce i skupiny, kteří vytvoří místně specifické dílo na fasádu Vzletu. Programově se má každoročně jednat o čtyři umělecké projekty vždy po třech měsících. Po tuto dobu bude vystaven i Kinterův Recept.

V březnu se aktivity Galerie Vzlet přesunou též do Rohovky, místnosti na rohu ulic Holandská a Norská. Umělecké seskupení Jedinečné svatopěstitelské družstvo ji přetvoří v instalaci pracovně nazvanou Pilot a kuchařka. Program budou moci diváci sledovat zvenku přes vitrínová okna místnosti jako ve výkladní skříni.

První kulturní program však Rohovka nabídne již ve dnech 16. až 18. února, a to v podobě tradičního studentského festivalu Proces pořádaného Katedrou alternativního a loutkového divadla DAMU.

Součástí únorového programu jsou dále individuální prohlídky budovy, zprvu jen pro sousedy. Širší veřejnosti otevře Vzlet dveře podle aktuální pandemické situace a v návaznosti na uvolnění vládních omezení - oficiální opening je plánován na duben 2021. Na otevření pořadatelé v crowdfundingové kampani vybrali přes 1,25 milionu korun.

Výhledově Vzlet nabídne představení divadla Vosto5 i dalších souborů, koncerty vážné i jiné hudby včetně tvorby spoluzakládajícího Collegia 1704, festivaly, projekty zaměřené na umělecké vzdělávání, společenské a kulturní akce nebo konference.

Ředitelem centra je Petr Prokop, divadelní producent a člen Vosto5. Za jednotlivé programové linky ručí dirigent Václav Luks a producentka Veronika Hyksová za hudební sekci, režisér a scénárista Jiří Havelka s dramaturgyní Martou Ljubkovou za divadlo, dramaturg, herec a moderátor Ondřej Cihlář coby garant talkshow a provozovatel Kina Pilotů a filmový producent Jan Macola zodpovídající za přednášky, vědu a média.

"Mohlo by se zdát, že za normálních okolností je Praha zahlcena kulturními aktivitami všeho druhu a jen obtížně bychom hledali prostor pro rozvoj nových smysluplných projektů. Při bližším pohledu však zjistíme, že téměř veškeré významnější kulturní dění je vázáno na oblast turistické zóny středu města a obrovský historický potenciál širšího centra, natož městských periferií, zůstává zcela nevyužit," řekl vloni na podzim Václav Luks, zakladatel a umělecký vedoucí Collegia 1704.

"Vzlet pro nás představuje příležitost posílit statut Vršovic, kde provozujeme naše Kino Pilotů, jako jednoho z pražských center nezávislé kultury. Spojením podobně naladěných partnerů s hlubokou znalostí různých oblastí umění navíc vzniká třaskavá směs umožňující neustálý zrod originálních nápadů a projektů," doplnil provozovatel Kina Pilotů Macola.

Budova Vzletu na nároží Holandské a Norské ulice u Heroldových sadů vznikla začátkem 20. století ve stylu art deco jako sokolské kino a místo pro sokolská setkávání. Do poloviny 70. let 20. století zde fungovalo Bio Vzlet, později objekt využíval jako sklad Národní filmový archiv. Po roce 1989 budova přešla do majetku hlavního města, které ji v novém tisíciletí svěřilo městské části.

Rekonstrukci provázely problémy, řešila se od roku 2008. Tehdy ji měl od radnice pronajatou architekt a scénograf Michael Klang, který se ji zavázal opravit výměnou za 15 let nájmu zdarma. Po několika letech mu však došly peníze a radnice mu koncem roku 2012 vypověděla smlouvu.

Radnice také dostala pokutu 100 tisíc korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za to, že na opravy nevypsala veřejnou soutěž. Dokončení rekonstrukce tehdejší koalice Městské části Praha 10 i přes spory schválila v roce 2018. Nové nájemce vybrala následující rok v říjnu.

"Žánrová skladba kina, barokní hudby a současného divadla dává možnost unikátního uměleckého projektu, který se může stát významnou součástí pražské kulturní scény," uvedl tehdy místostarosta Prahy 10 David Kašpar z hnutí Starostové a nezávislí, který byl v roce 1996 sám jedním ze tří zakladatelů Vosto5. S divadlem však již 15 let nespolupracuje a výběr měl možnost ovlivnit pouze jako jeden z osmi členů výběrové komise.

Podle údajů z výběrového řízení budou provozovatelé platit nájemné ve výši 200 korun za metr čtvereční a rok, což odpovídá zhruba 30 tisíci korunám měsíčně.