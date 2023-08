Vašo Patejdl proslul jako zpěvák Elánu i skladatel hitů. Zemřel ve věku 68 let

Slovenský zpěvák, klávesista a textař Vašo Patejdl, který v sobotu zemřel ve věku 68 let, proslul hlavně jako jeden ze zakladatelů slovenské kapely Elán. Kromě ní ale spolupracoval s řadou dalších hvězd slovenské i české populární hudby.

Patejdl, který se usadil v České republice, psal i muzikály nebo filmovou hudbu. Do konce roku měl naplánováno řadu vystoupení a na září 2024 chystal Elán koncerty v Praze a v Bratislavě k sedmdesátinám Patejdla a frontmana skupiny Joža Ráže.

Patejdl se narodil 10. října 1954 v Karlových Varech českému otci a slovenské matce, rodina se ale brzy přestěhovala do Bratislavy. Hudebníkem byl i jeho otec a ke klávesám se malý Vašo dostal přes housle a kytaru. V hudební škole se seznámil s Jožem Rážem a ve 14 letech s dalšími spolužáky založili kapelu Elán, ze které se časem stala asi nejpopulárnější slovenská skupina.

Související Zemřel slovenský zpěvák a spoluzakladatel skupiny Elán Vašo Patejdl

Nejslavnější sestavu Elánu kromě Patejdla a Ráže tvořili Juraj Farkaš, Zdeno Baláž a Ján Baláž. Debutové a patrně nejznámější album Ôsmy svetadiel vydali v roce 1981 a Patejdl na něm měl výrazný autorský podíl. "Až na dalších deskách se z Joža (Ráže) stal frontman, ale v Elánu se vždy o všem hlasovalo, takže to množství mých skladeb na desce byla volba všech členů kapely," řekl Patejdl v roce 2021 v rozhovoru u příležitosti 40. výročí vydání alba.

Patejdl, který vystudoval skladbu na bratislavské Vysoké škole múzických umění, ale v Elánu vydržel jen do roku 1985, kdy odešel na sólovou dráhu. Nutno říci, že také velmi úspěšnou. "Nebylo v tom nic osobního, hádka nebo tak, něco se prostě zlomilo. Elán přerostl do takových rozměrů, že jsme hráli dvě stě koncertů za rok a mně se to zdálo strašně moc. Chtěl jsem zvolnit, víc se věnovat práci ve studiu, nahrávání, ale ostatní chtěli pokračovat v tomhle tempu. Tak jsem odešel a začal si dělat svoje," řekl k odchodu ze slavné kapely před lety.

Skládal mimo jiné pro Mariku Gombitovou, Heidi Janků nebo Richarda Müllera, který od něj má hit Po schodoch. Patejdl vytvořil i hudbu pro filmovou trilogii Fontána pro Zuzanu nebo muzikálové melodie. V roce 1996 se do Elánu vrátil.

"Snažím se nenudit se"

Patejdl se podílel na muzikálu Osmý světadíl uváděném v pražském Divadle Kalich a na stejné scéně uvedl svůj autorský muzikál Jack Rozparovač. V roce 2015 pro filmovou pohádku režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců napsal hudbu včetně titulní písně Ten príbeh za náš sen stál, kterou nazpívala Marika Gombitová. Zpěvačka, která je po dopravní nehodě v roce 1980 upoutána na invalidní vozík, k podobné spolupráci svoluje jen výjimečně. "Jsem rád, že se nechala přemluvit a znovu se nastartovala. Písničku jsem nahrál u ní doma. Byl bych rád, kdyby to pro ni znamenalo nový začátek," řekl tehdy Patejdl. Za píseň byl nominován na filmové ocenění Český lev 2015 v kategorii nejlepší hudba.

Poslední sólovou desku Do očí vydal v roce 2004, sólový debut Chlapčenský úsmev vydal v roce 1986 a za titulní píseň z toho alba získal stříbrnou Bratislavskou lyru. Toto ocenění již dříve dostal se skupinou Elán. V roce 2020 natočil své první vánoční album s názvem Moje československé Vianoce; obsahuje duety například s Heidi Janků, Pavolem Hammelem, Marikou Gombitovou, Jánem Lehotským nebo s Andreou Zimányiovou.

"Rád bych udělal další muzikál, ale vše se kvůli pandemii posunulo do dalších let. Snažím se nenudit se, dělám teď písničku pro Beatu Dubasovou, spolupracuju s Leonou Machálkovou a mám koncerty s doprovodnou kapelou a zpěvačkou Andreou Zimányiovou. Je to kontrast oproti Elánu, žádné velké koncerty, kamiony a ochranka, ale menší akce, kam přijedeme v autech a jdeme si zahrát. Už máme domluvená vystoupení v rámci letních festivalů, pokud tedy budou," řekl v roce 2021 Patejdl.

Kromě toho provozoval Patejdl nahrávací studio a jako moderátora ho znali i posluchači českých rozhlasových stanic.