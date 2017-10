V Brně vznikne filmový fond. Město chce přitáhnout talentované filmaře a propagovat kraj

před 1 hodinou

V Brně vznikl Jihomoravský filmový nadační fond, který chce do Brna přitáhnout talentované filmaře a podpořit vznik celovečerních i kratších snímků s lokální tematikou či produkcí. Disponovat bude deseti miliony korun.

Zastupitelé Brna dnes schválili vznik Jihomoravského filmového nadačního fondu a pětimilionový majetkový vklad města. Stejnou částku dá do fondu Jihomoravský kraj, jehož zastupitelstvo to schválilo už v září. Roční rozpočet bude deset milionů korun. Zhruba milion půjde na náklady spojené s provozem, zbytek peněz poslouží na dotace ve dvou okruzích.

Fond v Brně bude podporovat filmovou tvorbu a propagovat město a kraj jako atraktivní lokality pro filmovou a televizní tvorbu.

Takzvaný velký okruh dotovaný sedmi miliony korun je určený pro celovečerní hrané filmy nebo televizní seriály. Malý okruh nabídne dva miliony, které budou pro nízkorozpočtová audiovizuální díla, jež zapojí místní tvůrce při využití lokálních témat, historie a atmosféry.

Pro vznik fondu a vklad města zvedlo ruku 30 zastupitelů, tři byli proti a 10 se jich zdrželo. Nadační fond by měl mít sedmičlennou správní radu. Kromě představitelů kraje a města v ní budou i nezávislí odborníci z audiovize a marketingu.

Primátorův náměstek zodpovědný za kulturu Matěj Hollan (Žít Brno) už dříve řekl, že Brno stojí o to, aby se stalo filmovým centrem.

"Nemusí se natáčet jen v Praze. Náš region i Brno mají filmařům co nabídnout. Díky fondu bude reálné přilákat do Brna zvučná filmařská jména, na nichž pak bude možné postavit jeden z dílů komunikační strategie města. Upozorníme i na to, že je Brno tvůrčí místo s inovačním potenciálem," konstatoval Hollan.

Diskuse s Vítem Janečkem a Zdeňkem Holým z FAMU