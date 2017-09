Recenze: I Dezertér dře dno. Hřebejk s Jarchovským ukazují, jak netočit filmy

před 26 minutami

Trilogie Zahradnictví, v níž se režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský věnují hrdinům kultovních Pelíšků, přochází s druhým dílem. Ten dopadá ještě o kus neslavněji než "jednička" Rodinný přítel. Opět se dá jen domýšlet, jak mohlo tolik talentovaných filmařů tak fatálně a začátečnicky selhat.

Recenze druhého Zahradnictví s podtitulem Dezertér bude velmi podobná recenzi na "jedničku". Jen smutnější a rezignovanější. Jen těžko se totiž objeví něco, co by nepchopitelnost podoby výsledného filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského vysvětlilo a legitimizovalo.

Dezertér se vrací k hrdinům Rodinného přítele, místo zesnulého Ondřeje Sokola se však do popředí dostává Jiří Macháček, jenž se na konci předchozího filmu vrátil z vězení.

Doufá, že obnoví svůj úspěšný holičský salón, ale datace příběhu do let 1947-1953 napovídá, že to s jeho podnikáním nebude růžové.

Kdo to je?

U Dezertéra se opakuje už základní chyba jedničky: trestuhodně nevykreslení protagonisti. Jenomže zatímco "rodinný přítel" Ondřej Sokol si uchoval alespoň cosi nevyřčeného, prázdnota Jiřího Macháčkau žádné alibi nenajde.

Jde o postavu neustále se pohybující ve středu dění, jejíž psychologická proměna má být stěžejním motivem celého filmu. Přitom postava se nikdy nedefinuje svými činy. To málo, co se o něm dozvíme, si o něm řeknou jiní. Jde o základní scenáristickou lenost.

Hřebejk u Dezertéra nedokáže pracovat se základními emocemi. U "vtipných" scének panovalo v kinosálu hrobové ticho a během "dramatického finále" se ozýval smích. A cynismus přítomných byl na vině jen z menší části.

Dřív byl přitom režisér Pelíšků mistr "atmosféry". Dokázal přenést požadovanou náladu na diváky tak, aby ji přijali za svou. Nyní dá práci vůbec odhadnout, jakou emoci má scéna nést.

Možná za to může vyloženě ošklivý obraz. Každý záběr je tak ponuře šedivý, že z něj jde stěží vyčíst jiné emoce než ospalost a nudu. Možná to je neschopnost danou situaci správně uvést, zasadit do kontextu a prodat.

Film bez atmosféry

Vrcholnou humornou scénkou má být nepochybně ta v kadeřnictví, kde malý uličník vymění šampón za lepidlo. Holiči tak sovětské vojáky místo zkrášlení zohyzdí, což vše trvá dlouhé minuty.

Má to být legrace, zároveň je ale patrné, že hrdinové jsou v důsledku tohoto "kanadského žertu" v ohrožení života (situace má ostatně pro rodinu fatální následky). Jak se tedy má divák smát a vnímat moment jako vtip?

To samé platí, když hrdinové během rvačky propadnou střechou na hromadu kaktusů. Svět Zahradnictví zkrátka není nastavený tak bezstarostně, aby nebyl důvod očekávat u postav vážná zranění.

Nakonec se ukáže, že se jim více méně nic nestalo, nicméně Hřebejkovi se nepodařilo vybudovat konzistentní prostředí, v němž by se na podobnou beznásledkovost dalo spolehnout a každá taková "scénka" nakonec trčí z celku jako něco, co k řečem o holokaustu, dezerci a kolaborantství rozhodně nepatří.

Nadsázka do filmu samozřejmě patří a jistě jde pracovat i s motivy, v nichž se mísí protichůdné emoce. Dezertér ale na něco tak komplikovaného nemá. Výsledkem nikdy není mnohoznačnost, jen nečitelnost.

Stále není ani úplně jasné, proč se trilogie vlastně jmenuje Zahradnictví, když se ve "dvojce" tomuto prostoru věnuje snad ještě méně času než minule. Tvůrcům se pravděpodobně líbila symbolika, v níž termín představuje celou zemi, ale nedokázali tuto myšlenku na děj aplikovat.

Což vlastně definuje celý tento projekt. Vedle sebe stojí spousta nápadů, které spolu nekomunikují a netvoří jednotný dramatický celek.

Postavy se chovají každou scénu jinak, definované jsou jen pro potřeby jednotlivých anekdot. Jediný rozměr jejich charakterů je ten, že někteří v krizové situaci omdlí a jiní ne (ženy), popřípadě začnou nebo nezačnou řvát (muži). U Jarchovského scénářů nejde o novou výtku, ale zatím nikdy nebyla tak na místě jako tentokrát.

Co s tou dcerou?

Není tedy překvapivé, že načrtnuté dějové linie často postrádají pointy. Argument, že bude následovat ještě jeden díl, neplatí.

Tvůrci toitž jednak avizují, že jednotlivé filmy mají fungovat samostatně, jednak se už u přechodu od Rodinného přítele k Dezertérovi ukázalo, že žádné díry v logice se nezaplňují a nedá se to ani očekávat.

Když Martin Finger imitující Jiřího Kodeta celý film očekává narození syna, ale nakonec nijak nereflekuje fakt, že má další dceru, což se navíc divák dozví jen díky znalosti Pelíšků, dá se jen ptát: Proč tvůrci celou dějovou linii sledovali, když z ní nic nevyvodili? I pokud se tomu bude věnovat další díl, konec jednoho celku potřebuje alespoň dílčí interpunkci.

Jediné interpunkční zaménko, které tak jde k Dezertérovi přiřadit, je velký otazník.

Zahradnictví: Dezertér České komediální drama, 2017

115 minut

Režie: Jan Hřebejk

Scénář: Petr Jarchovský

Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý a další

Premiéra v ČR: 28. 9. 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 15 %

Jde o až fascinující ukázku dramaturgické, scenáristické i realizační nesoudnosti a je skoro až nepředstavitelné, kolik nesporně talentovaných profesionálů na filmu tak dlouho pracovalo, aniž by si všimli zjevných renonců. Jejich náprava by totiž byla v případě zájmu alespoň v některých momentech možná.

Přinejmenším první dva díly trilogie Zahradnictví mohou nyní sloužit studentům filmových škol jako ukázka základních vypravěčských a realizačních chyb, stejně jako nutnosti důkladné dramaturgie před realizací filmu.

Dezertér je opět špatně napsaný, natočený a postprodukčně ošetřený film bez jediné vykupující kvality.