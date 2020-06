Skoro Banksy. Výstava v Mánesu obaluje několik originálů napodobeninami

Pár kroků od pokladny v pražské Galerii Mánes, kde návštěvník zaplatí základní vstupné 340 korun, je na zdi nastříkán nápis "Copyright je pro lůzry" a pod ním podpis: Banksy. Momentálně nejznámější sprejer Evropy, který získal věhlas angažovaným, satirickým uměním a důslednou anonymitou, to ale nepsal.

Polovinu z právě otevřené přehlídky nazvané The World of Banksy tvoří rádoby autentické repliky, které podle předloh zhotovilo několik studentů pražské Akademie výtvarných umění. Pořadatel, německá firma Heinen Handels, je najala jako brigádníky a Banksyho citát v úvodu přehlídky používá coby své alibi.

"Při jeho filozofii je zvláštní řešit otázku vlastnických práv. On sám celou svou tvorbou říká, že umění by mělo být pro všechny. Že by autorská práva ani neměl existovat. Ale samozřejmě to tak nebude," říká kurátor výstavy Jiří Jaskmanický.

Podle něj má pořadatelská firma právo na užití Banksyho děl pro výstavní účely a merchandising, za což platí licenční poplatky. Součástí přehlídky je také několik desítek originálních grafických prací. Které to jsou, ovšem pořadatelé tají - prý kvůli bezpečnosti.

Kašírované zdi

"Existence několika výstav, které po světě už delší dobu putují, ukazuje, že to funguje," obhajuje koncept "přiznaně neautorizované" výstavy kurátor. Souběžně s Prahou se přehlídka se stejným názvem nachází v Paříži nebo Barceloně.

"Považuji to za takovou pomstu společnosti Banksymu. Tyto výstavy reprezentují přesný opak hodnot, které prosazuje," říká malíř a sochař Jan Kaláb alias Point, první sprejer, který vystudoval pražskou akademii. "Pár kluků, kteří díla v Mánesu malovali, znám. Asi jediné pozitivum této akce je, že si mohli přivydělat studenti uměleckých škol."

Instalace má jistou přitažlivost, Banksyho fanoušky láká možnost zhlédnout na jednom místě práce původně rozeseté v desítkách světových měst i lehce anarchistická vizáž pražské výstavy. V zatemněných prostorech je na stěnách z překližky přiznaně nakašírovaný povrch zdí, imitující oprýskanou fasádu, betonové bloky nebo zeď z cihel.

Většina obrazů, které Banksy stříká přes šablony, takzvané stencily, jsou podle pořadatelů reprodukovány v poměru 1:1.

Raději si kupte knihu

Je tu všechno, co je pro Banksyho typické, přesněji čím se v novém tisíciletí proslavil. Demonstrant, vrhající místo zápalné lahve pugét květin, vzájemně se líbající policisté, holčička vzpínající ruce za červeným balonkem, který jí vzal vítr, pokojská, jež zametá špínu za závěs, postavy krys a opic.

V zadní části výstavy se nachází působivá replika betonové separační zdi, která odděluje palestinská území v Izraeli. Na ní je kromě obřího anarchisty s pugétem také holčička šacující ozbrojence nebo černá silueta děvčátka, které k hornímu okraji zdi odnášejí balonky.

Přehlídka ale nedbá na přesnost a znalci Banksyho děl to snadno odhalí. Graffiti umělec vystupující pod značkou Chemis si například všiml, že holubice v neprůstřelné vestě má špatné proporce a navíc je umístěna na separační zeď. V Česku žijící umělec kazašského původu ji přitom na vlastní oči viděl na jiném místě v Betlémě. "Pokud chcete zavítat do drahého fotokoutku, tak pořídíte kvanta instastories, ale pokud se vám Banksyho práce líbí, kupte si raději jeho knihu," doporučuje na svém facebookovém profilu.

Lovci nákupních vozíčků

Výstava dál pokračuje zarámovanými díly, grafikami a tisky. Všechny jsou z rozmezí let 2002 až 2007. Omezený výběr, neříkající nic o Banksyho vývoji ani nových tématech, ukazuje to, co je známé mimo jiné z knih, které autor dříve autorizoval, nebo z Instagramu.

Je tu parafráze filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí, kdy dva dva gangsteři v podání Johna Travolty a Samuela L. Jacksona svírají v rukou místo zbraně banány, nebo půjčený motiv z válečné fotografie, na které plačící vietnamská dívka zřejmě zasažená dávkou napalmu ze sebe strhla oblečení. Nahé dítě Banksy zapasoval mezi dvě postavičky od Disneyho. Anebo tu jsou domorodci s oštěpy, kteří loví nákupní vozíky.

Každý z Banksyho "kousků" doprovází popisek, jakýsi domicil informující o umístění originálu a roku jeho vzniku. Popisky jsou ale špatně přeložené, plné překlepů i chyb a zřejmě také v originálu pitomě doslovné a pochlebující.

Graffiti na prodej

Z některých se ale dají vyluštit zajímavé informace, nebo alespoň motivují k dohledání na internetu. Hezký příběh se váže například k obrazu Mobile Lovers, který se roku 2014 objevil na zdi bristolského mládežnického klubu Broad Plain. Dílo v životní velikosti zachycuje muže a ženu v objetí, kteří se každý věnuje svému mobilu.

"Milence" si nejprve nárokovala bristolská radnice, ale Banksy napsal dopis majiteli klubu Dennisi Stinchcombemu, ve kterém vyslovil přání, aby mu dílo patřilo. Stinchcombe se rozhodl jej prodat, aby zajistil další provozování živořícího klubu. Za to si vysloužil několik výhrůžek smrtí od Banksyho fanatických fanoušků, ale odradit se nenechal. Banksyho dílo prodal za 403 tisíc liber a peníze použil nejen na záchranu krachujícího klubu se stodvacetiletou tradicí, ale zbylo na podporu několika dalších místních neziskovek.

Nejskutečnější je nakonec několik videí, která Banksy zveřejnil na internetu a pořadatelé je do přehlídky v Mánesu také zařadili. Jedno dokumentuje velmi starou intervenci do výstavních síní Britského muzea. Banksy tam, maskovaný za vousatého muže v klobouku, docela bez potíží umístil několik svých podvratných děl, která se tvářila jako staré umění.

Na jiném výrazně mladším videu anonymní výtvarník zaznamenal paradox své slávy. Několik svých obrazů zařadil do nabídky pouličního malíře a skrytou kamerou sledoval, co se bude dít. Obrazy s označením Spray Art nabízel za 60 dolarů. Pár lidí si je koupilo, nejspíš jako nenáročnou dekoraci domova. Netušili, že díky sběratelské mánii si domů odnášejí díla za několik desítek tisíc liber, protože jde o Banksyho originály.

Nadšenci pro Banksyho

Pořadatelé se podle kurátora Jaskmanického považují za nadšence pro Banksyho tvorbu a sdílejí prý i jeho štědrost. V příštích týdnech oznámí, které veřejně prospěšné organizaci přispějí z peněz utržených za výstavu v Mánesu, jež potrvá do 27. září.

Banksy je britský umělec pravděpodobně původem z Bristolu. Od devadesátých let minulého století své sociálně-kritické obrazové komentáře "píše" na zdi velkoměst, nejvíc v Londýně. K jeho tématům patří solidarita s uprchlíky, vysmívání se autoritám, komerci a mechanismům kapitalismu. Jak stoupá Banksyho popularita a s ní cena jeho děl, rostou i jeho projekty.

Před pěti lety na jednu sezónu otevřel pseudozábavní park Dismaland, který zřídil v letovisku Weston-super-Mare poblíž Bristolu. Pozval desítku spřízněných umělců, mimo jiné i Izraelce a Palestince, malíře Damiena Hirsta a také čtveřici českých umělců Vladimíra Turnera, Ondřeje Mladého, Jana Šimánka a Vojtěcha Fröhlicha, autory antibillboardového videa. Společně zhmotnili "nejhorší sen o současném světě". Nabízené anti-atrakce měly podobu angažovaného umění.

Reportáž z Banksyho pseudozábavního parku Dismaland. | Video: Channel 4 News

Skartovačka a šimpanzi

K trvalým Banksyho projektům patří takzvaný Walled Off Hotel, který otevřel před třemi lety v Betlémě. Stojí přímo u bezpečnostní bariéry oddělující Izrael od Západního břehu Jordánu, nabízí deset pokojů a podle deníku Telegraph zaměstnává 45 místních občanů.

Banksy se postaral o výzdobu interiéru a při otevírání prohlásil, že hotel "vřele přivítá hosty z obou znesvářených stran a ze všech koutů světa".

Kromě toho je Banksy oblíbeným autorem především londýnských aukcí. Svůj odpor k trhu s uměním vyjádřil před dvěma lety, když nechal přímo při aukci Sotheby’s svůj dražený obraz skartovat dálkově ovládaným mechanismem umístěným ve spodní části rámu.

Tím ale Banksy nepřišel o zájem aukčních síní, naopak. Loni byl jeho obraz Devolved Parliament, zobrazující britské politiky jako šimpanze, vydražen za rekordních 9,9 milionu liber, v přepočtu 287 milionů korun.