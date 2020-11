Víc než Medek za dva miliony překvapil Kaláb. Na aukci Sotheby's měli úspěch Češi

Dva miliony korun, které ve středu vynesl obraz Exploze z roku 1965 od Mikuláše Medka na on-line aukci prestižního londýnského Sotheby's, nejsou tou nejdůležitější zprávou. Za ještě větší úspěch dražby nazvané 20th Century Art: A Different Perspective lze považovat to, že své práce prodalo i všech 13 podstatně mladších českých umělců.

Bylo to dosud největší představení současného českého umění v Sotheby's. Na týden trvající on-line aukci se objevilo 16 zdejších autorů. Z těch nežijících ještě modernista Václav Špála, jehož zátiší našlo nového majitele za 1,2 milionů korun, a architekt Jan Kaplický. Dvě jeho koláže ze sedmdesátých a osmdesátých let byly vydraženy za částky přesahující 6 tisíc liber, v přepočtu 180 tisíc korun.

Třetí položka, model blobu, jež měl být předobrazem nerealizované Národní knihovny v Praze, zůstala nevydražena.

To se stalo více než čtvrtině dalších položek aukce, která nabídla 48 děl, převážně obrazů. Například bez zájmu zůstaly tři figurální malby šestačtyřicetileté ruské malířky Kateriny Belkiny, které pořadatelé přitom připravili speciální propagaci.

Do poslední minuty

Naopak o české současné umělce, na které tak úplně nesedí zařazení k autorům 20. století, byl zájem výrazný. O válečkový obraz Jakuba Špaňhela se sběratelé přebíjeli, dílo mělo 13 příhozů, z toho sedm v posledních minutách. Plátno nazvané Ballet, Degas z roku 2017 získal nový majitel za v přepočtu 224 tisíc korun.

Ještě víc se bojovalo o abstrakci Patrika Hábla, který ve stejné aukční síni dražil již potřetí. Jeho dílo těsně před skončením aukce přitáhlo devět příhozů a licitátor raději uzávěrku o pár minut prodloužil. I Háblova práce se zastavila na částce, jež s připočtením aukční přirážky činí v přepočtu 224 tisíc korun.

Zdaleka nejvyšší ceny ze současných českých autorů dosáhl obraz Jana Kalába nazvaný Blue Cloud 1234 PM, ze který zájemce zaplatí přes 560 tisíc korun, což je dvojnásobek horní hranice odhadované ceny.

"Je to výjimečné dílo, jeden z jeho prvních mraků," říká o Kalábově díle pražský galerista a spolumajitel stejnojmenné aukční síně Matyáš Kodl, jenž se na přípravě aukce Sotheby’s podílel. Kaláb byl mezi deseti autory, které Kodl domlouval.

"Je to Honzova srdeční záležitost, možná by si jej radši nechal pro sebe," přibližuje Kalábův vydražený obraz galerista. "Byl jsem rád, že se přesto rozhodl poslat právě tenhle obraz do Sotheby's. Myslím, že se mu to vyplatí nejen finančně, ale především pro budoucnost. Udělal si v Londýně dobré jméno."

Nejmladší účastnice české "delegace" to vidí podobně. "Jsem nadšená, že jsem tam mohla být. Dostat se mimo hranice české scény není jednoduché. Ty peníze, to je fajn, ale ještě víc znamená být viděn v Londýně," říká devětadvacetiletá umělkyně Radka Bodzewicz, kterou k účasti na aukci doporučil galerista Oldřich Hejtmánek.

Svůj obraz nazvaný Maska: Vstupní brána, který je součástí cyklu Božská komedie a jež se vydražil za 150 tisíc korun, Bodzewicz doprovodila ještě virtuálním dodatkem.

V aplikaci Artivive vytvořila takzvanou rozšířenou realitu. Její obraz si lze prohlížet přes mobilní telefon či tablet s danou aplikací, ve které dílo ožívá animací s hudebním doprovodem.

Radka Bodzewicz svůj obraz doprovodila animací s hudebním doprovodem. | Video: Bold Gallery Prague

Kdo sejme kříž

Mezi českými umělci, kteří byli do aukce Sotheby's pozváni, je také čtyřicetiletý Miroslav Polách, který nabídl svou chytrou parafrázi biblického výjevu drobně přejmenovanou na Snímání kříže - místo ikonického Snímání z kříže. Obraz byl prodán za 281 tisíc korun a například malba Violet Tuesday od Lubomíra Typlta dosáhla v přepočtu na 262 tisíc korun.

Dále aukce úspěšně nabídla práce Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka a Jaroslava Valečky.

České umění, i když dosud hlavně moderna, se v Sotheby's občas objevuje, a proto lidé z prestižní aukční síně oslovují české odborníky. Často je zprostředkovává Galerie Kodl. "Obracejí se na nás, když se potřebují poradit o autenticitě nebo kvalitě nějakého českého díla," říká Matyáš Kodl, který v Sotheby's před lety absolvoval stáž.

Česká účast na středeční aukci byla plánovaná od jara a iniciovali ji Britové, významně se na ní ale podílela i česká strana. "Sledují naše Letní salony, což jsou skupinové výstavy současných umělců u nás v galerii na Národní třídě v Praze," říká Kodl. Podle něj si lidé ze Sotheby's připravili seznam autorů, o které by stáli, a také česká galerie sepsala svůj "list".

"Když jsme je porovnali, vybrali jsme s bratrem Jakubem jména, která se shodovala. Až na pár jmen jsme mysleli na stejné umělce," popisuje Matyáš Kodl.

Pak přišlo na řadu jednání s autory, protože do aukce mířila jen díla přímo z ateliérů. "Říká se tomu primární trh, sekundární je už přeprodej. Při něm se samozřejmě stává, že díla současných umělců se objeví na aukci i bez jejich vědomí, to jsme ale nechtěli," vysvětluje galerista.

Nervy s aukcí

Výhodou primárního trhu je, že do nabídky se mohou dostat reprezentativní práce. "Takové, za kterými si umělci opravdu stojí," zdůrazňuje galerista. Ne všichni současní umělci se ale staví k aukčním prodejům vstřícně.

Jistou roli hraje i nervozita. "Někteří umělci se cítí nejistě i kvůli aukcím u nás, natož když se jedná o to, že by díla poslali do Londýna. Na jednu stranu chtějí být vidět, ale zároveň se bojí, aby se jejich dílo prodalo a oni uspěli," vysvětluje Kodl, podle kterého je pro některé také frustrující, že nemohou ovlivnit prodejní cenu.

Za největší úspěch Matyáš Kodl nepovažuje ani tak vysoké částky, kterých se v některých případech podařilo dosáhnout, ale především to, že se prodalo všechno. "Ukazuje to sílu trhu i zájem v širší sběratelské obci. Zájemci často přihazovali i nad naše odhady," hodnotí.

Nejmarkantnější to bylo v případě Kalábova díla. "S Janem Kalábem jsme dělali letos na jaře dobročinnou aukci, jeho obraz VIRUS 0420 (anticovid) se vydražil za 850 tisíc, což bylo podstatně více, než jsme čekali. Ale jednalo se o dobročinnou aukci, což je něco trochu jiného. Pro londýnskou aukci jsme udělali konzervativní odhad 7 až 9 tisíc liber," říká Kodl. Kalábův obraz nakonec dosáhl částky 18 900 liber.

Matyáš Kodl si netroufá odhadnout, jak velký podíl mezi dražiteli tvořili čeští sběratelé, ale doufá, že alespoň pár obrazů zůstane v zahraničí. "Je to nejlepší způsob propagace českého umění, pokud se objeví ve sbírkách zahraničních milovníků umění".

Na poměry Sotheby's byla aukce jednoznačně v nižší cenové hladině. K hlavním událostem patří takzvané denní a večejní prodeje, které se konají čtyřikrát do roka a kde se ceny pohybují o řád či dva výš. Ani tam však nechybí současné umění, které už několik let přináší dokonce vyšší obraty než dražby moderního umění.

I když velkou roli stále hraje provenience autorů, podle Matyáše Kodla není nereálné, že se do nejvyšší kategorie dostanou i autoři ze střední a východní Evropy. Už se to povedlo například třiačtyřicetiletému rumunskému malíři Adrianu Gheniemu, který ovšem žije v Berlíně.