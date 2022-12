Trpaslík a vítání bratrské delegace. Co koupila do sbírek královéhradecká galerie

Zástupci pražského hnutí STAN si vzali čas na rozmyšlenou, zda podpoří menšinovou radu koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Rozhodnutí projednají ve stranických strukturách. Novinářům to po pátečním jednání řekl poslanec a vyjednavač STAN Jan Lacina. K žádné konkrétní dohodě mezi stranami nedošlo. Spolu na samostatná jednání pozvalo rovněž Piráty a Prahu Sobě, kteří však účast odmítli. Piráti v týdnu uvedli, že menšinovou radu Spolu nepodpoří. Naopak hnutí ANO v říjnu toleranci dočasné menšinové rady Spolu nabídlo. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a třetími Piráty.

"Od začátku se držíme toho, že je lepší jednat. Naše postoje k té situaci, která nastala, znáte. Klíčová otázka padla na podporu menšinové rady. Projde to nějakým naším vnitřním procesem a odpověděli jsme, že odpovíme," řekl Lacina.

Zatím podle něho stále platí usnesení krajského výboru STAN, které říká, že vyjednavači STAN mají domluvit koalici stejnou, jako je ta vládní, tedy se Spolu a STAN. "A že žádná varianta s podporou hnutí ANO nepřipadá v úvahu," řekl.

Předseda pražské ODS Marek Benda řekl, že se dnešní jednání netýkalo žádné dohody o spolupráci na úrovni koalice. "My jsme jim zdůraznili, že by se jednalo o podporu menšinové rady, která by byla složena ze Spolu. Nejedná se z jejich hlediska o žádnou podporu hnutí ANO, tak uvidíme, jak zareagují," řekl předseda pražské ODS Marek Benda.