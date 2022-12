Kakaové lusky, cukrová jablka. Umělkyně dostala cenu za ovoce připomínající migraci

Držitelkou známé britské Turnerovy ceny pro výtvarné umělce za rok 2022 se tento čtvrtek stala sochařka Veronica Ryanová. Oznámila to galerie Tate, která soutěž pořádá. Autorka uspěla se ztvárněním karibského ovoce připomínajícího jednu generaci přistěhovalců. Dostane 25 tisíc liber, v přepočtu 705 tisíc korun.

Ryanová vytvořila památník takzvané generaci Windrush, tedy migrantům, kteří s podporou anglické vlády od konce 40. do počátku 70. let minulého století přijížděli z Karibiku. Říká se jim podle lodi, jež roku 1948 transportovala 1027 pasažérů z Jamajky do Velké Británie. Pomyslně tak založila jednu část dnešní multikulturní britské společnosti.

Na počest této události Veronica Ryanová do londýnské čtvrti Hackney umístila obří objekty představující karibské ovoce. Porotci Turnerovy ceny oceňují "osobní a poetický způsob, kterým obohacuje sochařský výraz". Dodali, že dílo Ryanové bylo "možná nejabstraktnější a nejméně uchopitelné" ze čtyř nominovaných.

Kromě soch cukrového jablka, žakie a láhevníku, které pro Hackney vytvořila z bronzu a mramoru, Ryanová cenu získala také s přihlédnutím k loňské výstavě v Bristolu. Na přehlídce nazvané Along a Spectrum představila sochy kakaových lusků, pecek z avokáda či pomerančové kůry.

Podle deníku Guardian autorka v době pandemie koronaviru záměrně zvolila plody či semínka jako metaforu k šíření cizího tělesa v jiném prostředí. Vybrala si však také něco, co symbolizuje život a konkrétní místo, "postupné odlupování a trávení celoživotních vzpomínek", přirovnává kritik Jonathan Jones. "Její sochy jsou meditativní, poetické, jejich význam v čase zraje, místo aby vás na první dobrou udeřil přes nos," dodává.

Šestašedesátiletá Ryanová se stala nejstarší vítězkou v osmatřicetileté historii ceny. Narodila se na ostrově Monserrat v Karibském moři, odkud se ještě jako dítě s rodiči přestěhovala do Spojeného království. Ve své tvorbě hojně využívá ovoce, semena, a dokonce sopečný popel z rodného ostrova.

"Vyrůstala jsem v 50. letech. Rodiče neustále pendlovali mezi Londýnem a Watfordem. Vybavuji si, čemu v té době čelili," řekla autorka, když sochy v Hackney odhalila. "Pamatuji si také, jak matka objevila trh na ulici Ridley Road, kde nakupovala látky, ovoce a zeleninu," zdůraznila, čím je pro ni dílo osobní.

Do finále Turnerovy ceny se letos dostali čtyři autoři, jejichž tvorbu netradičně vystavila pobočka galerie Tate v Liverpoolu namísto té známější v centru Londýna. Díla lze vidět do 19. března příštího roku. Britky Heather Phillipsonová a Ingrid Pollardová i nebinární kanadský tvůrce Sin Wai Kin si každý odnesou 10 tisíc liber za to, že se dostali do finále.

Turnerova cena, pojmenovaná po anglickém malíři Williamovi Turnerovi, je vyhlašována od roku 1984 a považována za nejvýznamnější britské ocenění pro výtvarné umělce. Každoročně je udílena za mimořádnou výstavu autora narozeného nebo pracujícího v Británii. Laureáty se dříve stali Damien Hirst, Grayson Perry či Steve McQueen. Loni uspělo severoirské uskupení Array Collective.

V 80. letech minulého století byla na Turnerovu cenu jako dosud jediná Češka nominovaná kunsthistorička Milena Kalinovská za výstavy, které jako kurátorka pořádala v londýnské galerii Riverside Studios.