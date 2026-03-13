Stoletý sochař a malíř Stanislav Kolíbal vystavuje v pražské Galerii Skleňák

Ve čtvrtek 12. března začala v pražské Galerii Skleňák výstava Sochy. Portréty. Ilustrace. Návštěvníci na ní uvidí díla sochaře, malíře, scénografa a pedagoga Stanislava Kolíbala, jeho ženy Vlasty Prachatické a dcery Markéty. Podílel se na ní také syn, architekt Pavel Kolíbal.
Zahájení se kromě umělců zúčastnili představitelé městské části Praha 6, která galerii ve výkladcích funkcionalistického domu na dejvickém náměstí Svobody provozuje. Výstava potrvá do 24. května.
Kurátor výstavy Jaroslav Nešetřil Kolíbala označil za umělce světového významu, zastoupeného v mnoha prestižních sbírkách. Kolíbal loni v prosinci oslavil 100. narozeniny. ČTK a TV Praha řekl, že už tvoří méně, a to kvůli tomu, že nemůže dlouho stát. "Chodím jenom s holí, to se do práce nehodí. Jediné, co mohu dělat, jsou grafické věci. Dělám je na stole," uvedl Kolíbal.
Jeho žena Vlasta, která zemřela v roce 2022 ve věku 92 let, byla sochařka, dcera je především knižní ilustrátorka a syn je architekt. Podle Kolíbala je samozřejmé, že se každý z členů rodiny věnoval jinému výtvarnému uměleckému žánru a pojetí.
"Každý jsme jiný člověk. Moje žena dělala portréty. Já jsem portréty nikdy nedělal s jednou výjimkou. A to byl portrét její, mé ženy. A dcera se věnuje kreslení, ilustrování. Není to daleko od mého zájmu, ilustraci jsem vystudoval, sochařství jsem nestudoval," řekl Kolíbal.
Kolíbalova tvorba se pohybuje na pomezí sochařství, prostorové kresby a architektury. Od 60. let se umělec věnuje geometrickému pojetí, bývá také řazený mezi konceptualisty. Za nejznámější Kolíbalovy realizace ve veřejném prostoru se považují sochařsky pojednané opěrné zdi pražského Nuselského mostu, reliéfní zeď československého velvyslanectví v Londýně, Památník obětem fašismu v Praze z roku 1969 nebo pomník prvního vysílání v Praze-Kbelích.
Sochařka Vlasta Prachatická se věnovala především portrétnímu sochařství, leckdy expresivnímu. K četným realizacím ve veřejném prostoru patří portréty Bohuslava Martinů pro foyer Národního divadla, Vincence Kramáře na Městské knihovně v Praze a pamětní deska Josefa Václava Sládka na domě v pražské Resslově ulici. Vytvořila také tvář Jana Palacha pro školu v jeho rodných Všetatech.
Prachatická se s Kolíbalem vzali v roce 1953, kdy se jim narodila dcera Markéta. Ta proslula jako knižní ilustrátorka i autorka animovaných filmů. Navrhla rovněž několik poštovních známek.
ŽIVĚ Snaží se rozdělit Evropu. Šéfce unijní diplomacie se nelíbí jednání Spojených států
„Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii,“ řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé. Podle agentury Reuters to prohlásila v pátečním rozhovoru pro Financial Times. Americký prezident Donald Trump kritizuje EU dlouhodobě.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Musí ale už být na moři
Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) umožnily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Učinily tak ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi. Na síti X to sdělil americký ministr financí Scott Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel.
Záhada Epsteinova ranče. Policie pátrá po hrobech, vše odstartoval nepodepsaný dopis
Kauza vlivného a pohádkově bohatého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina už několik týdnů hýbe nejen americkou politikou. Nyní se vyšetřovatelé snaží najít nové důkazy na základě několik let starého tipu. Jde o ranč na jihu USA, který dosud nikdo neprohledal. V jeho blízkosti se mají podle anonymního tipu nacházet dva hroby zavražděných žen.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.