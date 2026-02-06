Rekordní chodidlo věštkyně. Skica od Michelangela se vydražila za 559 milionů Kč

Skica chodidla od italského malíře a sochaře Michelangela se v aukci ve Spojených státech vydražila za 27,2 milionu dolarů (559 milionů Kč). Jedná se o nejvyšší částku, jakou kdy jedno z děl renesančního velikána v aukci utržilo, oznámila aukční síň Christie's v New Yorku.
Drobný náčrt červenou křídou je jednou z přibližně 50 studií k umělcovým freskám v Sixtinské kapli ve Vatikánu, které spolu se sochami Davida a Piety patří mezi jeho nejslavnější díla.
Aukční síň Christie's uvedla, že kresba se po 45 minutách dražby v Rockefellerově centru ve čtvrtek prodala za téměř dvacetinásobek nejnižší odhadované ceny. Aukční síň nezveřejnila identitu kupce. Podle Christie's se ví pouze o asi deseti Michelangelových kresbách, které jsou v soukromém vlastnictví.
Christie's ověřila pravost skici poté, co jí majitel zaslal fotografii prostřednictvím online portálu pro odhad aukční ceny. Odborník stanovil, že kresba je náčrtem pravého chodidla věštkyně Sibyly libyjské ve východní části stropu Sixtinské kaple.
"Jedná se o výjimečné dílo s úžasným příběhem," uvedl Andrew Fletcher, globální ředitel oddělení starých mistrů v Christie's. "Několik zájemců jsme měli v místnosti, na telefonu a online, protože to byla pravděpodobně jediná šance, jak sběratel mohl získat studii k zřejmě nejvýznamnějšímu uměleckému dílu, jaké kdy bylo vytvořeno," dodal Fletcher.
Předchozí rekordní částka za dílo Michelangela činila 24,3 milionu dolarů za skicu nahého muže se dvěma dalšími postavami v pozadí, která byla prodána v aukční síni Christie's v Paříži.
Letiště paralyzoval mrznoucí déšť. Komplikace s příletem měl i Merz
Mezinárodní letiště u Berlína v pátek dopoledne nefungovalo kvůli mrznoucímu dešti. Letadla nemohla vzlétat ani přistávat. Provoz se podařilo obnovit až po poledni, první letadlo odletělo krátce po 13:00, řekl mluvčí agentuře DPA. Rušení letů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.
Cristovao chtěl podpořit olympioniky. Jenže Vlajka se s nadšením nepotkala
Hudebník a bývalý sportovec Ben Cristovao se rozhodl podpořit české olympioniky, a tak vydal neoficiální hymnu letošních her. Skladba Vlajka postavená na moderních rytmech afrobeatu a hip hopu se okamžitě stala terčem kritiky.
Na měsíc vynechali alkohol. Reakce těla je překvapivá, podle odborníků to ale nestačí
Alkohol zůstává v Česku jedním z největších tichých zabijáků. Každý rok se podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny podílí na 6 až 7 tisících úmrtí a na zhruba šesti procentech celkové úmrtnosti. Přesto se péče o játra u řady lidí smrskne na jediný symbolický měsíc v roce: Suchý únor. Odborníci ale upozorňují, že jeden měsíc bez alkoholu k opravdové regeneraci klíčového orgánu většinou nestačí.
ŽIVĚKonec výjimky pro elektroauta? Ministr chce, aby platily za dálnice jako ostatní vozy
Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají silnice. V pátek to ministr uvedl na sociální síti X. Elektrická vozidla stejně jako auta na vodík jezdí po českých dálnicích bez poplatku. Základní sazba za roční známku je od ledna 2570 korun.
Turek poprvé promluvil poté, co ho Babiš "hodil přes palubu". Řekl, co spolu řešili
Chvíli poté, co na čtvrteční odborářský mítink dorazil premiér Andrej Babiš, přijel do Vítkovic i vládní zmocněnec Filip Turek. I když se oba muži zdvořilostně pozdravili a na pódiu před nespokojenými zaměstnanci stáli vedle sebe, příliš času spolu nestrávili. Bylo to jen den poté, co Babiš po schůzce na Hradě oznámil, že „otázka Turka ve vládě“ je uzavřena. „Nebyl na mě naštvaný,“ řekl pak Turek.