Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Výtvarné umění

Rekordní chodidlo věštkyně. Skica od Michelangela se vydražila za 559 milionů Kč

ČTK

Skica chodidla od italského malíře a sochaře Michelangela se v aukci ve Spojených státech vydražila za 27,2 milionu dolarů (559 milionů Kč). Jedná se o nejvyšší částku, jakou kdy jedno z děl renesančního velikána v aukci utržilo, oznámila aukční síň Christie's v New Yorku.

Lost Michelangelo sketch made while painting Sistine Chapel goes to auction for M estimate
Studie chodidla od italského malíře a sochaře Michelangela se v aukci ve Spojených státech vydražila za 27,2 milionu dolarů. Foto: Profimedia
Reklama

Drobný náčrt červenou křídou je jednou z přibližně 50 studií k umělcovým freskám v Sixtinské kapli ve Vatikánu, které spolu se sochami Davida a Piety patří mezi jeho nejslavnější díla.

Aukční síň Christie's uvedla, že kresba se po 45 minutách dražby v Rockefellerově centru ve čtvrtek prodala za téměř dvacetinásobek nejnižší odhadované ceny. Aukční síň nezveřejnila identitu kupce. Podle Christie's se ví pouze o asi deseti Michelangelových kresbách, které jsou v soukromém vlastnictví.

Christie's ověřila pravost skici poté, co jí majitel zaslal fotografii prostřednictvím online portálu pro odhad aukční ceny. Odborník stanovil, že kresba je náčrtem pravého chodidla věštkyně Sibyly libyjské ve východní části stropu Sixtinské kaple.

Související

"Jedná se o výjimečné dílo s úžasným příběhem," uvedl Andrew Fletcher, globální ředitel oddělení starých mistrů v Christie's. "Několik zájemců jsme měli v místnosti, na telefonu a online, protože to byla pravděpodobně jediná šance, jak sběratel mohl získat studii k zřejmě nejvýznamnějšímu uměleckému dílu, jaké kdy bylo vytvořeno," dodal Fletcher.

Reklama
Reklama

Předchozí rekordní částka za dílo Michelangela činila 24,3 milionu dolarů za skicu nahého muže se dvěma dalšími postavami v pozadí, která byla prodána v aukční síni Christie's v Paříži.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Berlin Brandenburg Airport closed due to ice on tarmac
Berlin Brandenburg Airport closed due to ice on tarmac
Berlin Brandenburg Airport closed due to ice on tarmac

Letiště paralyzoval mrznoucí déšť. Komplikace s příletem měl i Merz

Mezinárodní letiště u Berlína v pátek dopoledne nefungovalo kvůli mrznoucímu dešti. Letadla nemohla vzlétat ani přistávat. Provoz se podařilo obnovit až po poledni, první letadlo odletělo krátce po 13:00, řekl mluvčí agentuře DPA. Rušení letů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.

Side,View,Of,Beautiful,Woman,Holding,Glass,Of,Tasty,Beer
Side,View,Of,Beautiful,Woman,Holding,Glass,Of,Tasty,Beer
Side,View,Of,Beautiful,Woman,Holding,Glass,Of,Tasty,Beer

Na měsíc vynechali alkohol. Reakce těla je překvapivá, podle odborníků to ale nestačí

Alkohol zůstává v Česku jedním z největších tichých zabijáků. Každý rok se podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny podílí na 6 až 7 tisících úmrtí a na zhruba šesti procentech celkové úmrtnosti. Přesto se péče o játra u řady lidí smrskne na jediný symbolický měsíc v roce: Suchý únor. Odborníci ale upozorňují, že jeden měsíc bez alkoholu k opravdové regeneraci klíčového orgánu většinou nestačí.

Sdílený elektromobil
Sdílený elektromobil
Sdílený elektromobil

ŽIVĚKonec výjimky pro elektroauta? Ministr chce, aby platily za dálnice jako ostatní vozy

Majitelé aut na elektřinu by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) měli za používání dálnic platit stejnou cenu jako auta se spalovacími motory. Důvodem je to, že také opotřebovávají silnice. V pátek to ministr uvedl na sociální síti X. Elektrická vozidla stejně jako auta na vodík jezdí po českých dálnicích bez poplatku. Základní sazba za roční známku je od ledna 2570 korun.

Reklama
Andrej Babiš by chtěl, aby "téma Turek" po středeční schůzce na Hrade skončilo. Sám Filip Turek ale říká, že s výsledkem není spokojený.
Andrej Babiš by chtěl, aby "téma Turek" po středeční schůzce na Hrade skončilo. Sám Filip Turek ale říká, že s výsledkem není spokojený.
Andrej Babiš by chtěl, aby "téma Turek" po středeční schůzce na Hrade skončilo. Sám Filip Turek ale říká, že s výsledkem není spokojený.

Turek poprvé promluvil poté, co ho Babiš "hodil přes palubu". Řekl, co spolu řešili

Chvíli poté, co na čtvrteční odborářský mítink dorazil premiér Andrej Babiš, přijel do Vítkovic i vládní zmocněnec Filip Turek. I když se oba muži zdvořilostně pozdravili a na pódiu před nespokojenými zaměstnanci stáli vedle sebe, příliš času spolu nestrávili. Bylo to jen den poté, co Babiš po schůzce na Hradě oznámil, že „otázka Turka ve vládě“ je uzavřena. „Nebyl na mě naštvaný,“ řekl pak Turek.

Reklama
Reklama
Reklama