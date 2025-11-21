Výtvarné umění

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za více než miliardu korun. Padl ženský rekord

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se v newyorské aukční síni Sotheby’s ve čtvrtek večer tamního času vydražil za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy Kč). Obraz nazvaný Sen (Postel) z roku 1940 se tak stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena.
Obraz Sen (Postel) malířky Fridy Kahlo se v newyorské aukční síni Sotheby’s vydražil za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy Kč).
Obraz Sen (Postel) malířky Fridy Kahlo se v newyorské aukční síni Sotheby’s vydražil za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy Kč). | Foto: Profimedia.cz

Před aukcí se cena obrazu odhadovala na 40 až 60 milionů dolarů. Totožnost kupce nebyla zveřejněna. Informovaly o tom tiskové agentury AFP a AP.

Padl tak předchozí rekord mezi ženami-umělkyněmi, který v roce 2014 stanovil obraz americké malířky Georgie O'Keeffeové s názvem Jimson Weed/White Flower No.1, který se vydražil za 44,4 milionu dolarů rovněž v aukční síni Sotheby's.

Čtvrteční prodej také překonal vlastní aukční rekord Fridy Kahlo za dílo mezi latinskoamerickými umělci, připomíná AP. Obraz z roku 1949 Diego a já, zobrazující umělkyni a jejího manžela, se v roce 2021 prodal za 34,9 milionu dolarů. V soukromí se pak její obrazy údajně prodávaly za ještě vyšší částky, podotkla AP.

umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Frida Kahlo (malířka) Sotheby's dražba rekord obraz

