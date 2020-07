Podcast Petra Viziny: Papuáncům by nás Čechů bylo líto. Nemáme náčelníka

S výtvarníky Barborou Šlapetovou a Lukášem Rittsteinem o cestách za kmenem lidojedů, touze po civilizaci a plastových výrobcích z Číny.

Náčelník papuánského kmene, téměř nahý stařec, vybírá dárky vnoučatům v samoobsluze mezi plastovými výlisky nádobí a hraček z Číny. Na dalším snímku je shluk mužů a žen téhož kmene kolem fotografie Václava Havla. Na videu běží záznam rozhovoru, který Papuánci vedli s astronautem na vesmírné stanici ISS.

Kontrasty podobné tomu, jako by se mezi lovci mamutů někdo procházel s mobilním telefonem, jsou momentálně k vidění v pražské galerii Dox. Výstava nazvaná Ultrasupernatural dokumentuje pokračování více než dvacetiletého vztahu českých výtvarníků Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina s papuánským kmenem Yali Mek.

Dvojice umělců od konce devadesátých let podnikla celkem jedenáct cest na Západní Papuu a Papuu Novou Guineu. "Nejezdíme za domorodci jako do nějakého safari, v němž žijí lidé jako v době kamenné. Sledujeme, jak postupuje globalizace. Vystoupili jsme prvně z vojenského letadla a viděli nahé lidi, jak přicházejí na trh obchodovat. Každý chce civilizaci, mít se lépe a žít déle. Je to nejen portrét Papuánců, ale i náš. Podobně když u nás padla železná opona, také jsme toužili rozjet se do Evropy, cestovat a studovat," říkají Šlapetová s Rittsteinem.

Jejich zatím poslední cesta - a také aktuální výstava v Doxu - se snaží nalézt odpovědi na otázku Papuánců, co je umění a kdo je umělec. "Ukazovali jsme jim kouzla, která se v umění dají vidět," vysvětluje Šlapetová. "Předvedli jsme jim třeba kouzlo, jakým je záznam obrazu nebo sochařství. Oni neumějí číst perspektivu, to pro ně bylo zásadní překvapení. Jejich zkušenost s obrazem byl pohled na vlastní odraz ve vodě."

Když je Papuánci požádali, aby představili náčelníka Čechů, přivezli jim Šlapetová s Rittsteinem fotografii Václava Havla. Bylo to nedlouho poté, co mu skončilo poslední období v prezidentském úřadu. Dnes by taková prosba Papuánců šla vyplnit o dost hůře, domnívají se výtvarníci. "Vůdčí osobnosti, které by měly takový kredit jako Václav Havel, podle nás v Česku neexistují," říkají.

