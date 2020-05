Navodit pocit nejistoty. Liberecká galerie otevírá s novými i starými výstavami

Se třemi novými a třemi prodlouženými výstavami se v úterý znovu otevře Oblastní galerie v Liberci. Kvůli pandemii koronaviru byla uzavřená deset týdnů, nově bude moct dovnitř maximálně 100 lidí naráz.

"Není to velký problém. V den se špatnou návštěvností máme za celý den 20 až 30 návštěvníků," popisuje ředitel galerie Jan Randáček. "Když máme čtvrtek, kdy je vstup zdarma, anebo víkend, tak to kolísá mezi 300 až 500 návštěvníky, ale aby bylo 100 lidí najednou, by bylo hodně výjimečné," doplňuje Randáček.

Podle něj by návštěvníci galerie měli dodržovat dvoumetrové odstupy a ústa i nos mít zakryté rouškami. Na pokladně si mohou vzít jednorázové gumové rukavice.

V hlavním výstavním sále začne v úterý interaktivní výstava nazvaná Interference. Jejími autory jsou Josef Šafařík, Adéla Bébarová a Dávid Sivý. Instalace v bývalé bazénové hale odkazuje i na předchozí využití budovy, což bývaly lázně, a hraje si s vnímáním návštěvníků.

"Horizontální grafické vzory vycházejí z architektonického detailu podlahy a jsou navrženy tak, aby u pozorovatele navodily pocit nejistoty a dezorientace," vysvětluje Šafařík.

Hlavním motivem je pomyslná vodní hladina, kterou vytváří takzvaná interferenční plachta, natažená několik metrů nad zemí ve dvou vrstvách přes celý sál. "Rozděluje prostor na temný svět pod ní a světlý nad ní," dodává kurátorka výstavy Zuzana Štěpanovičová.

Sochařka Bébarová s využitím 3D tisku vytvořila ve velkém okně druhého podlaží bazénové haly pomyslné světelné paprsky. Díky využití zrcadlení a dalších optických jevů navozují dojem mihotání odlesků od hladiny vody v bazénu, zčeřené koupajícími se diváky.

Protikladem této multimediální instalace je ve vedlejším sále komorní výstava devíti obrazů Eugena von Kahlera, českého Němce z počátku 20. století.

Galerie také otevře autorskou výstavu Marie Lukáčové nazvanou Sirena živa. Mladá umělkyně, finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého z loňského roku, v Liberci představí díla na pomezí hudebních videoklipů s tématy zaměřenými na popkulturu, tělesnost či ekologický aktivismus.

Až do konce srpna Oblastní galerie v Liberci prodloužila tři výstavy, které má v expozici od konce ledna. Na jedné jsou kresby Živlů od chrastavského rodáka z 19. století Josefa Führicha, na další díla 13 autorů coby pocta Zdeňkovi Sýkorovi, představiteli geometrické abstrakce. Rozmanitá je i výstava Podstata malby Adriana Altmana, Matyáše Maláče a Víta Svobody. Založená je na kombinaci maleb, na stěnách zavěšených objektů a kreseb.