Mohl ho namalovat jen šílenec. Větu na slavný obraz Výkřik připsal sám Munch

Drobnou, stěží postřehnutelnou větu na slavný expresionistický obraz Výkřik napsal tužkou přímo jeho autor, norský expresionistický malíř Edvard Munch. Oznámilo to Norské národní muzeum, které malbu z roku 1893 brzy vystaví.

Jak připomíná agentura AP, plátno znázorňuje výkřikem znetvořenou, protáhlou postavu s nazelenalou pletí, jak se v bolesti chytá za holou hlavu. Osoba neurčitého pohlaví stojí u dřevěného zábradlí na mostě, za sebou má apokalypticky ohnivé nebe.

Dílo se stalo celosvětovým symbolem existenciální úzkosti. Věta, že ho "mohl namalovat jen šílenec", je připsaná tužkou v levém horním rohu na jedné ze čtyř verzí obrazu. Ten příští rok vystaví nové Norské národní muzeum, které dílo u této příležitosti zrestaurovalo a podrobilo analýze.

"Větu docela určitě napsal sám Munch," oznámila v pondělí kurátorka muzea Mai Britt Gulengová, která se na autorovo dílo specializuje. Rukopis porovnala s Munchovými deníky a korespondencí. "Nasvědčují tomu jak analýza písma, tak události roku 1895, kdy Munch obraz v Norsku poprvé vystavil," dodává.

Věta byla na obraz připsaná po jeho dokončení, veřejnost si jí poprvé všimla až v roce 1904. Odborníci si dosud nebyli jisti, kdo je autorem nápisu. Jedna teorie tvrdila, že sám Munch, například norská kunsthistorička Gerd Wollová ale razila názor, že jde o vandalskou reakci někoho, komu se obraz nelíbil.

Podle kurátorky nápis pravděpodobně vznikl ještě roku 1895, krátce po dokončení.

Malba tehdy na veřejnosti vzbudila spekulace o Munchově duševním zdraví. Jeden student medicíny dokonce při veřejné debatě s umělcem zpochybnil, že je Munch psychicky zdráv, přičemž poukázal právě na obraz Výkřik. "Je dost pravděpodobné, že Munch větu připsal v roce 1895 nebo právě coby odpověď na podobné výtky," míní Gulengová.

Muncha se dotklo, že veřejnost zpochybňuje jeho psychický stav. K incidentu se studentem se znovu vracel v denících i korespondenci.

Umělcovi příbuzní trpěli depresemi, sestra i matka mu zemřely na tuberkulózu. Roku 1908 se nakonec také Munch, v minulosti sužovaný nemocemi, nepochopením i alkoholem, psychicky zhroutil a musel být hospitalizován.

Podle kurátorky je tak nápis na obrazu kombinací ironie a zároveň přiznáním, že Munch bral nařčení vážně. "Zjevně se ho to dotklo, protože jeho příbuzní trpěli depresemi a sám pociťoval úzkost," míní Mai Britt Gulengová, podle níž se umělec připsáním věty snažil vyrovnat s tím, jak vnímá sebe sama a jak ho vnímají ostatní. "Možná to tam napsal proto, aby dokázal, že byť ho ostatní považují za blázna, on je schopen se nad to povznést a tímto způsobem to reflektovat," spekuluje kurátorka.

Munch se ke vzniku obrazu Výkřik vyjádřil v deníku. "Šel jsem po cestě se dvěma přáteli - slunce zapadalo za horu nad městem a fjordem - pocítil jsem nápor smutku - nebe se náhle změnilo v krvavou červeň," napsal.

"Zastavil jsem se, opřel o zábradlí, smrtelně unaven - přátelé se po mně ohlédli a pokračovali dál - díval jsem se nad plápolajícími mraky na fjordem, byly jak krev a meč, a město - modročerný fjord a město - mí přátelé šli dál a já tam stál a třásl se strachy - cítil jsem, jakoby velký, nekonečný výkřik šel tou nekonečnou přírodou," uvedl.

Obraz byl do roku 2019 k vidění v norské Národní galerii, z ní se nyní s dalšími díly přesouvá do Norského národního muzea. Nová stavba v centru Osla už je téměř hotová. Muzeum vystaví 400 tisíc děl, od antiky po současnost. Budou mezi nimi malby, sochy, kresby, textilie, nábytek i architektonické modely.

Kromě Výkřiku návštěvníci uvidí i další Munchova slavná díla jako Madona, Tanec života nebo Autoportrét s cigaretou. "Existují srovnatelně slavné práce jako Mona Lisa nebo Van Goghovy Slunečnice, které pochází ze světa umění a krásy. Výkřik je ale ošklivý, brutální a patří do současnosti," napsal předloni výtvarný kritik britského Guardianu Jonathan Jones.

Podle něj lidé na Munchův Výkřik často odkazují v situaci, kdy jim schází slova na adekvátní vyjádření toho, co cítí.

Obraz má za sebou bohatou historii. Začátkem 90. let minulého století jej z norské Národní galerie ukradli dva zloději s žebříkem. Detektiv Charles Hill, který se ve Scotland Yardu specializuje na zcizené umění, však zloděje vypátral. Namluvil jim, že Gettyho muzeum v Kalifornii je připravené dílo odkoupit.

"Vydával jsem se za pracovníka Gettyho muzea," popsal Hill, jak si se zloději smluvil schůzku v noci. Díky tomu se obraz tři měsíce po krádeži podařilo vypátrat a vrátit.

Jinou verzi Výkřiku, která se nachází v Munchově muzeu v Oslu, roku 2004 ukradli další zloději. Podařilo se ji nalézt až po dvou letech, připomíná Guardian, podle nějž oba incidenty oživily zájem o slavné dílo.