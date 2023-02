Dětskými kresbami nabourává stereotypy. Magidová vystavuje v Kunsthalle

Pražské metro a tramvaje pojedou od pondělí 13. února v kratších intervalech. Od začátku roku jezdí kvůli nižšímu počtu cestujících podle tzv. poloprázdninových řádů. Podle nich budou jezdit až do pondělí 27. února již pouze autobusy MHD. Sdělil to Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou veřejnou dopravu. Výluka tramvají na cestující pak kvůli stavbě Dvoreckého mostu čeká od dubna do poloviny května na Podolském nábřeží. Využít budou muset náhradní autobusy.

"Metro bude od pondělí jezdit opět v těch nejkratších intervalech ve špičkách, tedy každých 150 sekund na lince A, 140 sekund na lince B a 117 sekund na lince C. Tramvaje budou jezdit ve špičkách také častěji. U páteřních linek 9, 17 a 22 se zkracuje interval z pěti na čtyři minuty a u všech ostatních tramvajových linek z poloprázdninových deseti minut na osm minut," uvedl Drápal.

Intervaly se až do 27. února nebudou zkracovat v případě autobusů. Důvodem je zmíněná výluka tramvají na Podolském nábřeží, která potrvá od 1. dubna do 15. května. Vzhledem k tomu, že bude třeba nahradit tramvaje autobusy, je nutné zajistit, aby řidiči na konci roku nepřekročili limity povolených přesčasů, které v tom období pravidelně nejvíce nasbírají. "Je tak výhodnější ponechat mírně prodloužené intervaly na některých linkách a snížit potřebu řidičů teď v únoru, kdy podle přepravních průzkumů využívá pražské autobusy o 100.000 až 150 000 cestujících každý den méně než na zmíněném konci roku," dodal Drápal.