Výtvarné umění

Kamenná hlava úředníka. Nizozemsko vrátilo Egyptu uloupenou sochu starou 3500 let

ČTK

Nizozemsko ve čtvrtek vrátilo Egyptu 3500 let starou sochu poté, co se tento vzácný artefakt před čtyřmi lety objevil na veletrhu umění v Maastrichtu. Vyšetřování nizozemských úřadů loni potvrdilo, že dílo bylo uloupeno a nezákonně odvezeno z Egypta pravděpodobně při nepokojích za takzvaného arabského jara v roce 2011.

Grand Egyptian Museum In Giza - 15 Jan 2026
Na začátku listopadu 2025 bylo nedaleko pyramid v Gíze slavnostně otevřeno Velké egyptské muzeum, největší na světě. V souvislosti s tím v Egyptě odstartovala kampaň, která vyzývá evropská muzea k navrácení řady starověkých exponátů odcizených v dobách evropského kolonialismu.Foto: Profimedia
Reklama

Socha se pak znovu objevila v roce 2022 na mezinárodním uměleckém veletrhu. Napsala o tom agentura Reuters.

Odborníci se domnívají, že artefakt - kamenná hlava, která byla původně součástí blokové sochy - pochází z Luxoru v jižním Egyptě. Zobrazuje významného úředníka z doby vlády faraóna Thutmose III. (1479 až 1425 před naším letopočtem).

Obchodník sochu dobrovolně odevzdal

Artefakt byl zabaven na uměleckém veletrhu v Maastrichtu. Obchodník s uměním, který dílo získal a zároveň měl pochybnosti o jeho původu, ho na základě vyšetřování dobrovolně odevzdal.

"Naší politikou je vracet to, co nám nepatří, a vždy to vracet oprávněné kulturní skupině či zemi," řekl nizozemský ministr kultury Gouke Moes u příležitosti předání artefaktu egyptskému velvyslanci. K navrácení kamenné hlavy se zavázal už v listopadu nizozemský premiér Dick Schoof na setkání s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.

Artefakty pod bedlivým dohledem

Egyptský velvyslanec v Nizozemsku Emad Hanna uvedl, že jeho země pozorně sleduje artefakty, které se objevují na výstavách či v aukcích. "Pro nás to má velký význam z hlediska cestovního ruchu a ekonomiky, protože když si lidé přijíždějí tyto věci prohlédnout do Egypta, má to rozhodně velký přínos," řekl Hanna.

Zatím není jasné, zda a kde se Egypt chystá dílo vystavit, uvedla agentura Reuters.

Na začátku listopadu bylo nedaleko pyramid v Gíze slavnostně otevřeno Velké egyptské muzeum, největší na světě. V monumentální budově, jejíž stavba trvala přes 20 let, se nachází více než 50 000 exponátů souvisejících se životem ve starověkém Egyptě. Vláda v Káhiře si od něj slibuje, že zvýší návštěvnost Egypta, a pomůže tak zlepšit tamní špatnou ekonomickou situaci. V souvislosti s tím v Egyptě odstartovala kampaň, která vyzývá evropská muzea k navrácení řady starověkých exponátů odcizených v dobách evropského kolonialismu.

