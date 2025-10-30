V Gíze otevřou největší muzeum světa. V počtu exponátů předčí i pařížský Louvre

Kultura

ČTK ČTK
před 45 minutami
Po letech čekání se tuto sobotu otevře muzeum starověkého Egypta postaveného nedaleko pyramid v Gíze. Monumentální objekt v hodnotě jedné miliardy dolarů (21 miliard Kč), jehož výstavba trvala přes 20 let, má být největším muzeem na světě. S více než 50 000 exponáty předčí i pařížský Louvre, ve kterém se nachází přibližně 35 000 děl. Uvedla to agentura AP.
Velké egyptské muzeum v Gíze, které je největším muzeem na světě vystavujícím artefakty Egypta, otevře své brány veřejnosti.
Velké egyptské muzeum v Gíze, které je největším muzeem na světě vystavujícím artefakty Egypta, otevře své brány veřejnosti. | Foto: Profimedia.cz

Egyptská vláda do projektu vkládá velké naděje. Očekává, že se stane významným zdrojem příjmů a že pomůže znovu nastartovat cestovní ruch. Podle Hassana Allama, generálního ředitele společnosti Hassan Allam Holding, která muzeum spravuje, se očekává denní návštěvnost 15 až 20 000 lidí.

Slavnostního otevření se v sobotu zúčastní i řada světových lídrů. Jejich jména ale zatím nebyla podle egyptského deníku Al-Ahram zveřejněna.

Velké egyptské muzeum (GEM) je jedním z mnoha ambiciózních projektů prezidenta Abdala Fattáha Sísího. Ten od nástupu do úřadu v roce 2014 zahájil rozsáhlé investice do infrastruktury s cílem podpořit ekonomiku, která trpěla následky revolučních nepokojů za takzvaného arabského jara v roce 2011.

V posledních letech však tyto investice ekonomice příliš nepomohly. Podle deníku The New Arab Egypt čelí od roku 2022 hluboké hospodářské krizi. Zemi trápí vysoká inflace, prudký pokles hodnoty měny a rostoucí zahraniční dluh. K problémům přispěly dopady pandemie covidu-19, válka na Ukrajině i nestabilita v sousedních regionech, zejména v Pásmu Gazy a v Súdánu. Slavnostní otevření muzea bylo kvůli regionálním konfliktům několikrát odloženo.

Budovu GEM navrhla irská firma Heneghan Peng Architects. Skleněná fasáda ve tvaru trojúhelníku odkazuje na nedaleké pyramidy. V prostorném atriu návštěvníky přivítá monumentální žulová socha faraona Ramesse II. Tato 3 200 let stará a 11 metrů vysoká socha dříve stála na kruhovém objezdu před hlavním vlakovým nádražím v Káhiře.

Muzeum má rozlohu 24 000 metrů čtverečních a kromě výstavních prostor zahrnuje také dětské muzeum, konferenční a vzdělávací centra, obchodní zónu a restaurátorské pracoviště. Mnoho exponátů se muselo převézt z Egyptského muzea v Káhiře, další pocházejí z nedávných archeologických objevů, například z nekropole v Sakkáře, komplexu pyramid a hrobek ležícího asi 22 kilometrů jižně od nového muzea.

Všechny sály jsou vybaveny moderními technologiemi a multimediálními prezentacemi, které přibližují život starověkých Egypťanů i faraonů mladším generacím. "Používáme jazyk, kterým mluví současná generace Z. Ta už nečte popisky u exponátů, ale komunikuje prostřednictvím technologií," řekl generální ředitel muzea Ahmed Ghoneim.

Součástí muzea jsou dvě výstavní haly věnované 5 000 artefaktům ze sbírky krále Tutanchamona. Výstava celé kolekce bude k vidění poprvé od roku 1922, kdy britský archeolog Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku v Luxoru. Staré Egyptské muzeum v Káhiře totiž nemělo dostatek prostoru, aby všechny poklady z hrobky vystavilo najednou.

 
