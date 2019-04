Ředitelé světových muzeí včetně Met a Tate podpořili Fajta, napsali Babišovi

Dvanáct ředitelů předních světových výtvarných institucí včetně Metropolitního muzea umění v New Yorku, londýnské Tate Britain nebo Kunsthistorického muzea ve Vídni ve čtvrtek zaslalo dopis premiérovi Andreji Babišovi za ANO. Vyjadřují v něm "údiv a hrůzu" nad vyhazovem Jiřího Fajta z čela Národní galerie.

Taková míra mezinárodní solidarity s ředitelem zdejší instituce je v české kultuře po roce 1989 výjimečná. Odchody Fajtových předchůdců Milana Knížáka či Vladimíra Rösela podobné výroky neprovázely.

Fajta, který byl ve funkci pět let, ve čtvrtek ráno odvolal ministr kultury Antonín Staněk za ČSSD. Zdůvodnil to ztrátou důvěry a údajnými hospodářskými i manažerskými pochybeními včetně smlouvy, kterou Fajt uzavřel s Národní galerií na dramaturgickou koncepci výstav loňského osmičkového roku.

Jiří Fajt argumenty odmítl jako zástupné, ministrův krok považuje za politický a ve smlouvě nespatřuje problém, neboť podobné dokumenty podepisují také kolegové z jiných příspěvkových organizací ministerstva kultury.

Teď se za Fajta postavili ředitelé světových muzeí. Signatáři dopisu jsou například Marion Ackermannová, ředitelka Státních uměleckých sbírek Drážďany, Maria Balshawová neboli ředitelka londýnských muzeí Tate, Sabine Haagová z Kunsthistorického muzea ve Vídni, ředitel Britského muzea Hartwig Fischer nebo Max Hollein, ředitel Metropolitního muzea umění v New Yorku.

K dalším signatářům patří ředitelé švýcarského Kunstmuseum Basel, Národní galerie v Singapuru, houstonského Museum of Fine Arts, varšavské Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, katalánského Musea Nacional d'Art de Catalunya, belgického Musées royaux des Beaux-arts de Belgique a waleské Art Gallery of New South Wales.

"Muzea níže podepsaná se dlouho těšila výtečným vztahům a intenzivní spolupráci s Národní galerií, které inicioval Jiří Fajt a dále je rozvíjel svou expertizou," stojí v úvodu dopisu, který má Aktuálně.cz k dispozici.

Ředitelé v něm vyzdvihují Fajtovu "hlubokou znalost sbírek Národní galerie, nesmírnou vědeckou odbornost a vynikající komunikační schopnosti", které byly pro spolupráci české instituce se světem "nepostradatelné".

Ve dvoustránkovém listě signatáři vysvětlují, že si Fajta váží jako "mimořádného ředitele muzea a excelentního vědeckého pracovníka", jenž Národní galerii otevřel širší veřejnosti, oslovil nové publikum, založil dnes již pravidelné hromadné vernisáže výstav známé jako grand opening nebo uspořádal přehlídky významných světových autorů jako Gerharda Richtera, Aj Wej-weje, Kathariny Grosseové, ale také Čechů Františka Kupky, Josefa Koudelky či Magdaleny Jetelové.

"Fajtovi se též podařilo ztrojnásobit počet návštěvníků Národní galerie. Díky těmto úspěchům je na mezinárodní muzejní scéně vnímán jako široce uznávaný a vážený kolega," stojí v dopisu.

"Propuštění Jiřího Fajta bylo jeho kolegy ve světě přijato s velkým rozhořčením. Pan Fajt má širokou mezinárodní síť, která ho oceňuje a podporuje. Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit náš údiv a hrůzu nad propuštěním Jiřího Fajta," končí dopis adresovaný premiéru Andrejovi Babišovi a zaslaný na Úřad vlády České republiky.

Ministr kultury Antonín Staněk za ČSSD, který chtěl výměnou ředitele "stabilizovat Národní galerii", jak včera prohlásil, se k dopisu zatím nevyjádřil.

Aktuálně.cz kontaktovalo i pařížské Centre Pompidou, které má s Národní galerií v dalších letech prohloubit spolupráci. O to se při setkáních s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zasazoval premiér Andrej Babiš za ANO. "O změně jsme byli informováni, ale Centre Pompidou se zatím ke změnám v Národní galerii nebude vyjadřovat," vzkázal Timothée Nicot z tiskového odboru pařížské instituce.

Národní galerie pod vedením Jiřího Fajta rovněž nedávno vypsala architektonickou soutěž na revitalizaci Veletržního paláce. Podle českého člena komise, historika architektury Zdeňka Lukeše, nyní není jisté, zda soutěž vůbec proběhne. "Netuším, a ostatní porotci jistě také ne, co teď bude dál," řekl Lukeš pro Aktuálně.cz.