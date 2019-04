Ministr odvolal ředitele Národní galerie Fajta, podal na něj dvě trestní oznámení

Ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Na Fajta zároveň podal dvě trestní oznámení, která už byla doručena státnímu zastupitelství v Praze. Třetí, které zatím Staněk nespecifikoval, se podle ministra připravuje. K odvolání se rozhodl po kontrolách v jimi vedených institucích. Vedením NGP pověřil krizového manažera Ivana Morávka, který dříve působil jako ekonomický náměstek v Národní knihovně, vedením olomouckého muzea dosavadního zástupce ředitele Ondřeje Zatloukala.

"Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Už loni ministerstvo kultury muselo dofinancovávat hospodaření NGP více než 15 miliony korun, podobně by to vypadalo, jak se ukazuje v letošním roce," řekl Staněk.

Trestní oznámení na Fajta Staněk podal kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným Národní galerií. Podle Staňka jde o autorskou smlouvu, která nemusí být zveřejněna v registru smluv. Je na částku 1,2 milionu korun, které byly podle Staňka určeny Fajtovi a týkají se šesti výstavních projektů. Uzavřena byla 20. prosince 2018, vyplacena byla 27. prosince 2018 a uzavřena byla s dodatkem, že nabývá účinnosti zpětně od září 2018, uvedl ministr. Doplnil, že smlouvu podepsala kancléřka NGP, tedy Fajtova podřízená.

Fajt považuje své odvolání za politický krok, důvody uváděné ministrem jsou podle něj zástupné. Autorská smlouva na více než milion korun, kvůli níž Staněk podal trestní oznámení, je podle Fajta standardním nástrojem. "Odlišuje manažerskou činnost od autorské činnosti," řekl dnes Fajt ČTK.

Smlouva podle něj postihovala mimo jiné projekty připravované NGP k loňským výročím, na něž vláda poskytovala zvláštní dotace. Fajt v některých projektech NGP figuroval jako jejich kurátor.

O setrvání Jiřího Fajta ve vedení Národní galerie se spekuluje delší dobu, když se na to koncem ledna Hospodářské noviny ptaly ministra Staňka, spekulace popřel a mluvil o tom, že jde o pouhé "spiklenecké teorie".

V případě olomouckého muzea Staněk dnes zmínil přípravu stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Ředitel odboru interního auditu a kontroly ministerstva kultury Miroslav Leixner dnes uvedl, že jedna kontrola v muzeu byla v roce 2017 a druhá letos, která se týkala dokumentů k SEFO. "Prověřovaly se i nákupy pozemků pro SEFO od 2007 do 2013, poslední se dostal do vlastnictví muzea až v roce 2013, přestože už byly v minulosti podávány žádosti o evropské dotace, tedy muzeum nemělo pozemky, na kterých se mělo stavět," řekl Staněk. Ve zmíněných letech se navíc podle něj pozemky nekupovaly za tehdy běžnou cenu, ale dostávaly výjimku, aby mohly být zakoupeny dráž.

Odvolaný Soukup dnes v prohlášení ministrovy argumenty pro své odvolání odmítl. "Důvodem mého odvolání byly údajné chyby v hospodaření muzea, které zjistil audit Ministerstva kultury ČR. My jsme na všecky výtky reagovali, vyargumentovali jsme je, ale ministerstvo je smetlo bez jakéhokoliv zdůvodnění ze stolu," uvedl Soukup.

Nové vedení

Ministr řekl, že Morávka vybral ze spektra potenciálně možných lidí, kteří by byli i časově schopni nastoupit do NGP a připravit její konsolidaci. Zatloukal má podle něj jako statutární zástupce muzea s institucí zkušenosti. Oba pověření ředitelé mají podle Staňka zaručit kontinuitu výstavních plánů, stejně jako přípravu dvou "klíčových projektů" - těmi jsou podle ministra v případě NGP spolupráce s francouzským Centre Pompidou a v Olomouci příprava Středoevropského fóra (SEFO). Na místa ředitelů vypíše ministerstvo v nejbližší době výběrová řízení.