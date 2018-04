Fotograf Ivan Pinkava a sochař Eliáš Dolejší ilustrují plynutí času a přerod starého v nové

před 1 hodinou

Za všechno může čas. Tak by se dalo shrnout téma výstavy Napřed uhořet v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která návštěvníkům ukazuje práce fotografa Ivana Pinkavy a sochaře Eliáše Dolejšího. Výstava potrvá do 10. června 2018.

Název výstavy Napřed uhořet podle jejího kurátora Petra Vaňouse neodkazuje k oběti, ale k samotnému procesu hoření - času a transformaci v něm.

"Tvorba předpokládá energetické spalování a právě tudy vede cesta k tomu, aby vzniklo něco nového," dodává. Vystavené fotografie a objekty je podle Vaňouse třeba vnímat jako jednolitý projekt, který spojuje právě téma času a jeho plynutí.

Ivan Pinkava se na výstavě prezentuje netradičně barevnými fotkami. "Jsou vesměs z posledních tří let, kdy jsem začal pracovat s barvou. Neznamená to můj jednoznačný příklon k barvě, spíše právě teď to tak v mé práci je, s černobílou fotkou budu určitě ještě pracovat," vysvětluje.

"Možná jsem už nechtěl být čtený jako výhradní autor černobílých fotografií, protože to je přece z hlediska obsahu obrazu zcela nepodstatná informace. Bráním se tak jisté muzealizaci, kterou dnes černobílá fotka s sebou nese," dodává Pinkava.

Pinkavovy fotky doplňují v ostravské galerii objekty pětatřicetiletého absolventa sochařství na pražské AVU Eliáše Dolejšího. Toho při práci inspiruje poslech hudby, ale i příroda, architektura a stroje, zkrátka vše, co ho obklopuje. To samé se týká různorodosti materiálů, Dolejší pracuje například s betonem nebo pryskyřicí.