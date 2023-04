Česká politika očima ufouna. Výstava připomíná komiks Zelený Raoul, vycházel 28 let

Komiks Zelený Raoul, který do loňska vycházel v týdeníku Reflex, připomíná nová výstava pražské Galerie Tančící dům. Jedná se o největší retrospektivu ilustrátora Štěpána Mareše, jenž na scéně působí tři desítky let. Přehlídka se koná u příležitosti jeho loňských padesátin, potrvá do 24. září.

Pořadatelé chtěli představit Mareše tak, jak ho veřejnost nezná. "Kromě politiky je zde hromada volných děl inspirovaných ženami, popkulturou, cestami, zbraněmi i auty," vyjmenovává ředitel galerie Robert Vůjtek. "Návštěvníci dále uvidí karikatury a kresby známých osobností, výběr z knih, které ilustroval, nebo například staré komiksové příběhy z časopisu Kometa," dodává. Nejvíc lidí však asi dorazí díky komiksu Zelený Raoul, jehož poslední díl vyšel v časopise Reflex loni 29. září. Šéfredaktor Marek Stoniš tehdy ukončení spolupráce po 28 letech zdůvodnil výsledky průzkumu, které hovořily o klesajícím čtenářském zájmu o Zeleného Raoula. Závěrečný díl nazvaný Babišova studna měl číslo 1421, což označuje počet týdnů, po něž komiks nepřetržitě vycházel. Související David Černý otevřel vlastní muzeum. "Levicově zaměření" studenti mají vstup dražší 13 fotografií Zelený Raoul - plným názvem Zelený Raoul aneb Nekonečný příběh České republiky očima ufona - se obvykle nacházel na čtvrté straně časopisu. Tématem byly zejména činy a chování českých politiků. Dění v Česku pozorovala a komentovala fiktivní postava zeleného mimozemšťana. Komiks kreslil Mareš, scénáře psali pod společným pseudonymem Hruteba tři redaktoři magazínu Dan Hrubý, Milan Tesař a Tomáš Baldýnský. "Některé díly Zeleného Raula byly pro část čtenářů těžko skousnutelné, například nahota bývalého ministra bez portfeje Karla Březiny, ale prostřednictvím kresby jsme vždy reagovali na něco, co se skutečně stalo. Nechtěli jsme nikoho urážet," říká Štěpán Mareš. Přesto byl komiks několikrát předmětem soudního líčení. Vedle sporu s politikem Březinou, který dosáhl omluvy, se naopak manželka bývalého premiéra Jiřího Paroubka z ČSSD Petra Paroubková neúspěšně soudila kvůli údajnému vyobrazení pohlavního aktu. "Přitom tam nebylo nic vidět, bylo to černé políčko, ve kterém bylo napsáno: hrk hrk. A byl z toho spor na několik let," vzpomíná Mareš. To vše nyní připomíná výstava v Tančícím domě. Rozdělená je do osmi sekcí, čítá přes dvě stovky děl. Poprvé nabízí například Marešovy nejstarší kresby nebo nově vydané limitované edice grafických listů. Organizátoři připomínají i jeho akryly z 90. let minulého století inspirované surrealismem, které postavili do kontrastu s plátny ze současného období. K vidění tu jsou mimo jiné Marešův první obraz nazvaný Grace Kelly a dokonalost krásy z roku 1990 nebo Slzy výtvarného umění z loňska. Raritou je část originálu nikdy nevydaného hororu Dívka s tváří z mramoru na základě scénáře Ondřeje Neffa. Prostor dostává rovněž seriál Dezoland, který dnes v Týdeníku Forum volně navazuje na Zeleného Raoula a dál reflektuje příběhy české politiky a společnosti. Štěpán Mareš se narodil 26. června 1972 v Okříškách na Třebíčsku. Začátkem 90. let kreslil komiksy pro časopisy Kometa, Stadión a Pivní kurýr, později pro Nedělní Blesk a deník Práce. "Před bezmála třiceti lety přišel z Vysočiny do Prahy a dokonale ji dobyl. Tehdy dvaadvacetiletý kluk Štěpán Mareš zaklepal na dveře redakce časopisu Reflex a jen o pár týdnů později, v lednu roku 1995, vyšel první díl komiksu Zelený Raoul," vzpomněl na webu Týdeníku Forum jeho dnešní redaktor a jeden ze scenáristů komiksu Milan Tesař. Video: Kája Saudek mě fascinoval, byl blesk z čistého nebe, říká Mareš 16:12 Vidění světa očima Káji Saudka bylo něco absolutně nevídaného, okouzlilo mě to, řekl v roce 2015 kreslíř Štěpán Mareš v DVtv. | Video: Martin Veselovský

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!