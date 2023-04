Lekníny, ale z Lega. Aj Wej-wej z něj postavil Monetův impresionistický obraz

Čínský umělec a disident Aj Wej-wej tuto středu v Londýně představil své nejnovější dílo, obří skládanku ze stavebnice Lego inspirovanou slavnou malbou leknínů od impresionisty Clauda Moneta. Instalaci pověšenou na zdi jako obraz tvoří zhruba 650 tisíc kostiček 22 různých barev, dlouhá je 15 metrů. Ve druhém plánu představuje vzpomínku na výtvarníkova otce, píše agentura Reuters.

Instalace je hlavním dílem Ajovy nové výstavy nazvané Making Sense, která začíná tento pátek v londýnském Muzeu designu a potrvá do 30. července. Jde o největším přehlídku populárního čínského umělce v Británii od roku 2015, kdy na sebe upoutal pozornost v Královské akademii umění.

Sérii pohledů na hladinu rybníka s lekníny maloval Claude Monet v letech 1914 až 1926 doma ve francouzském Giverny. Tam si nechal vyhloubit a vysadit takzvanou vodní zahradu. Obrazů s tématem leknínů vytvořil do smrti kolem 250. Aj Wej-wej však k Francouzovu původnímu výjevu přetvořenému z Lega přidal ještě tajemné tmavé dveře, které odkazují na jeho pobyt v nuceném vyhnanství během dětství. V podzemním obydlí v provincii Sin-ťiang žil Aj Wej-wej v 60. letech minulého století se svým otcem, básníkem Aj Čchingem, který byl označen za nepřítele státu. Dnes je podobně Aj Wej-wej kritikem čínské komunistické strany. Několikrát byl zadržen a musel žít v domácím vězení. Roku 2015 mu úřady vrátily pas. Od té doby pobývá v exilu, nejdřív v Berlíně a Cambridge, poslední roky v Portugalsku.

"Otec studoval jako umělec v Paříži ve 20. letech minulého století a později jsme byli společně donuceni žít v exilu," vysvětluje Aj Wej-wej. "Do Monetových Leknínů jsem začlenil i černé dveře, protože Monet byl umělcem, kterého měl můj otec rád. Takže jde i o vzpomínku na něj," cituje pětašedesátiletého tvůrce agentura Reuters.

Instalace v Londýně je Ajovým dosud největším dílem vytvořeným z Lega. Kostičky nicméně využíval už dřív, roku 2014 z nich vytvořil 176 portrétů politických vězňů z celého světa. Při nynější parafrázi Leknínů Aj Wej-wej "kostkami Lega nahradil tahy Monetova štětce, čímž poukázal na odosobněný jazyk industriální výroby a barev", tvrdí pořadatelé.

Výstava zahrnuje 42 nových děl, jež dosud v Londýně nebyla k vidění. Patří mezi ně i další instalace z tisíců kostiček Lega, tentokrát odkazující ke kauze z roku 2014, kdy firma své stavebnice Aj Wej-wejovi krátce odmítla prodat. Někteří kritici ji tehdy obvinili, že tak činí ze servility vůči komunistickému režimu, což Lego odmítlo. Jiná práce v Londýně sestává z tisíce úlomků Ajových porcelánových děl. Ty v roce 2018 zlikvidovaly čínské úřady, když zdemolovaly jeho studio v Pekingu. O předchozí studio přišel již roku 2011 pro změnu v Šanghaji.

V jedné místnosti Muzea designu se nyní na podlaze válí 250 tisíc urvaných hubic od keramických čajových konvic a džbánů z dynastie Sung. Britský deník The Times to čte jako upozornění na nedostatek svobody slova v dnešní totalitní Číně. Aj Wej-wej úlomky kupoval nejčastěji od zemědělců v prefektuře Ťing-te-čen, kde se z místních nalezišť kaolínu vyráběl porcelán už před stovkami let. Části konvic a džbánů zdejší farmáři nacházeli při orání půdy. Když se rozkřiklo, že je umělec vykupuje, začali mu je sami nosit, vylíčil deník Guardian.

V další místnosti londýnské instituce leží na podlaze tisíce předmětů z doby kamenné, které výtvarník od 90. let minulého století nakoupil na bleších trzích. V návštěvnících mají vzbudit pokoru a připomenout jim, že design člověku původně pomáhal přežít, například když si upravoval předměty, aby je použil při lovu nebo zpracování potravy.

"Náš svět je komplexní a hroutí se do nepředvídatelné budoucnosti. Je zásadní, aby si lidé našli svůj osobní jazyk a dokázali jím vyjádřit, jak těmto čím dál těžším podmínkám čelí," říká Aj Wej-wej v průvodním textu k výstavě, ve které se pokusil promluvit právě takovým osobním jazykem. "Bez osobního příběhu je ten umělecký neúplný," myslí si.

Britský deník The Times přehlídce udělil čtyři z pěti hvězdiček. Podle něj si čínský umělec zachoval osobitý, citlivý i chytrý pohled na svět a jeho dílo nadále tvoří nápaditý komentář ke stavu společnosti. Výstava v Muzeu designu se ptá, co vyrábíme, čeho si vážíme a o co jsme kvůli pokroku přišli, shrnují Times.

List The Independent kvituje, že byť výstava reflektuje politický a kulturní rozvrat, paradoxně působí konejšivě. Ajova díla se vyznačují jakousi nadčasovou abstraktní krásou. Dokonce i ta, která mají zlověstné konotace, nakonec získávají meditativní nádech a působí na člověka podobně jako zahrady čínských chrámů. Vyzývají nás, abychom přemýšleli nad plynutím času a ptali se po smyslu bytí, dodává The Indepedent.

