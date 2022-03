Čert a dětská zavinovačka. Přes 130 umělců darovalo díla do aukce pro Ukrajinu

Čtyři galerie z Prahy 7 oslovily 134 umělců, se kterými tuto sobotu 19. března uspořádají aukci nazvanou Umění pro Ukrajinu.

Řeč čísel má své kouzlo, obzvlášť když je už nyní jasné, že se vybere nejméně 2,81 milionu korun pro válkou zkoušenou Ukrajinu. Přesně tolik bylo v čase publikování tohoto článku na ciferníku online aukce, která dražbě v Centru současného umění Dox předchází.

V krátké době sestavený seznam umělců, již se do charitativní aukce zapojili bez nároku na honorář, zahrnuje autory především střední a mladší generace. Svou sochu sedícího čerta nabízí Jaroslav Róna, čtyřmetrový obraz daroval František Skála, Kurt Gebauer zvolil jemnou grafiku.

Ze svého archivu vybrali také Daniel Balabán, Jiří David, Ivana Lomová, Krištof Kintera, Kateřina Šedá, Milan Cais nebo možná nejmladší účastnice, malířky Laura Limbourg a Radka Bodzewicz.

"Nebyl to výběr, snažili jsme se během krátké doby oslovit co nejvíc autorů," říká Michaela Šilpochová, programová ředitelka Centra současného umění Dox. Podle ní byly reakce vstřícné, někteří se dokonce sami hlásili. "Krátce po začátku téhle děsivé a ničím neobhajitelné války nám od umělců začaly chodit dotazy, jestli nechystáme aukci nebo nějakou sbírku, že by rádi nějak přispěli," dodává.

Podle další z organizátorek Blanky Čermákové z Trafo Gallery, která má zkušenosti s charitativní dražbou během pandemie, je vlna solidarity cítit v celé společnosti. "Umělci byli vždycky štědří a s charitou většina z nich spolupracuje pravidelně. Tentokrát byla reakce mnohem silnější, velkorysejší a rychlejší. Díla jsme nashromáždili za týden," popisuje.

Velkým zájmem je ohromen i další pořadatel Oldřich Hejtmánek. "Se svou nabídkou děl do aukce se nám ještě po uzávěrce ozvaly další desítky umělců, které jsme už bohužel museli odmítnout, abychom dodrželi předem stanovený termín," zmiňuje.

Hejtmánek ve své Bold Gallery v pražských Holešovicích od konce minulého týdne hostí předaukční výstavu, o kterou je velký zájem. "V sobotu přišlo minimálně sto lidí a od té doby se návštěvnost každý den zvyšuje alespoň o třetinu," říká s údivem galerista, který podobnou akci ještě nepořádal.

"Místo obvyklých dvaceti a třiceti uměleckých děl vystavujeme v relativně malém prostoru více než sto třicet děl ve velikostech od deset krát deset centimetrů po tři až čtyři metry," zdůrazňuje Hejtmánek.

Pořadatelé cílí nejen na sběratele umění. Doufají, že se zúčastní i lidé hledající způsob, jak Ukrajinu podpořit, a že je k tomu nákup umění motivuje. Především pro ně jsou v nabídce i díla v nižších, tisícových částkách. Kromě toho jsou ale k mání také obrazy za cenu přesahující stovku tisíc korun.

Výběr nechávali pořadatelé většinou na umělcích, jen s některými diskutovali. Sešly se práce často vážné, které symbolicky promlouvají k válečné situaci, i archivní, jež současnou ruskou invazi na Ukrajinu nereflektují. Nechybějí ani bezprostřední reakce, k nejostřejším patří soubor autorských listů od Jiřího Petrboka nazvaný Nas*aná série.

Jednoznačně vyznívá i práce Kateřiny Šedé, která darovala dětskou zavinovačku vytvořenou z reflexní záchranné vesty, jaké se staly symbolem uprchlíků z válečné Sýrie. "Moc jsem neváhala, snažila jsem se vybrat nějaký objekt, který by vyjadřoval moje aktuální pocity a nebyl jen estetickým objektem," říká umělkyně.

Šedá zvažovala ještě jinou práci nazvanou Made in Slavutyč podle ukrajinského města, kde připravila jeden ze svých velkých projektů. "V roce 2017 jsem se v tomto městě pokusila vytvořit největší skupinovou žádost o vízum do České republiky," přibližuje autorka. Pro to, aby svůj Slavutyč nějakým způsobem dostala na současnou aukci, by ale potřebovala více času.

Apelativní, ale nikoli přímočarý je pak Daniel Pešta, který daroval téměř dvoumetrový obraz dokončený letos během pandemie. "Chtěl jsem, aby symbolizoval ochranu něčeho křehkého, slabého," říká o tajemné černočervené malbě, ze které vystupují dívčí šaty a kříž. "Představuje to posvátnost a nedotknutelnost, hranici, která by neměla být prolomena. Chtěl jsem, aby se před obrazem zarazil i ten, kdo je strůjcem zla," vysvětluje malíř.

Všechna díla lze vidět v Bold Gallery nebo na webu, kde lze sledovat i jednotlivé příhozy. Online skončí v sobotu odpoledne, její závěr se prolne s živou aukcí v Doxu, kde bude licitátor Milan Dospěl od 16 hodin dražit vybraných 40 děl. Přihazovat lze osobně i po webu.

Sto procent zisku z aukce Umění pro Ukrajinu půjde na konto SOS Ukrajina. "Každý, kdo vydraží nějaké dílo, neposílá peníze ani jedné z galerií, ale přímo na účet Člověka v tísni. Na základě potvrzení, které dostane, mu pak bude dílo vydáno," ubezpečuje Michaela Šilpochová z Doxu.