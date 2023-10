Prorocká architektura. V Las Vegas vyrostla gigantická bublina, pokřtili ji U2

Nadšené ohlasy vzbuzuje vystoupení irské kapely U2 v nové lasvegaské koncertní aréně Sphere, jejíž celý vnější plášť a půlka zakřiveného interiéru zároveň tvoří projekční plochu.

Budova s výškou 111 metrů a šíří 157 metrů je největší sférickou stavbou na světě. Zvenku vypadá pokaždé jinak: jejích 1,2 milionu LED diod vytváří ve fotorealistickém rozlišení 16K například dojem, že do ulic Las Vegas dopadly Měsíc nebo planeta Mars.

Jednou se hala promění v oceán, v němž plavou ryby, jindy v mrkající oční bulvu. Případně na sebe stavba bere podobu dýně, obřího emoji, nebo třeba americké vlajky. "Celá aréna působí prorocky, jako náznak, jak by za desítky let mohla vypadat běžná architektura," píše deník New York Times.

Podle něj se Sphere okamžitě stalo dominantou Las Vegas, přestože co do výšky nepatří ani mezi čtyřicítku nejvyšších tamních budov. Její tvar je ale sám o sobě tak jedinečný, že natrvalo mění podobu hazardního města, kde se už dnes nacházejí kasina v podobě pyramidy nebo hradu.

Stejnou, nebo podle ohlasů ještě větší podívanou nabízí Sphere uvnitř. Do prostoru ve tvaru amfiteátru se vejde 18 600 sedících a 20 tisíc stojících diváků. "Největší dojem to na člověka udělá, když vkročí dovnitř. Zvednete hlavu a máte pocit, že se nacházíte v nějaké obrovské sýpce sahající do nebes," líčí časopis Variety.

Inaugurační vyprodané koncerty zde koncem minulého týdne odehráli irští U2. Jejich šňůra vystoupení vymyšlená speciálně pro Sphere připomíná album Achtung Baby z roku 1991 a čítá 25 večerů. Každý trvá lehce přes dvě hodiny, ten poslední se uskuteční 16. prosince.

"Nikdy dřív nebyl pro účely živé zábavy postavený sál takových parametrů," říká kytarista The Edge pro deník The Telegraph. "Zvukový systém má spoustu vlastností a schopností, které umožňují naprosto se ponořit do poslechu. Doslova můžete naprogramovat různé druhy a mixy zvuku do různých částí arény," popisuje hudebník, podle nějž sál vytváří bezprecedentní zážitek pro posluchače.

Nadšené jsou i první ohlasy. "U2 nikdy nepatřili ke kapelám, které by plaše podceňovaly své schopnosti, ale i na jejich poměry je vystoupení v Las Vegas velkolepé," konstatuje kritik deníku The Guardian Alexis Petridis, který se jako jeden z mála zaměřuje také na hudební složku večera.

Kapela v Las Vegas odehrála svůj první koncert za 45 let s náhradním bubeníkem, jelikož zakládající člen Larry Mullen Jr se zotavuje po operaci. Na celé lasvegaské sérii tak irské šedesátníky na bicí doprovází jedenačtyřicetiletý nizozemský rodák Bram van den Berg známý z kapely Krezip.

Přestože U2 u příležitosti šňůry v Las Vegas zveřejnili také nový singl Atomic City, většinu pozornosti zatím uzurpovala vizuální stránka vystoupení.

Když se zpěvák Bono pustí do skladby The Fly, projekční plochu pokryjí blikající barevná písmena. Ta na stropě vytvářejí zdání tunelu vedoucího mnohem výš, až někam do vesmíru. Tunel se následně pozvolna uzavírá do tvaru placatého stropu z blikajících barevných čísel a ten se pak s efektem padající střechy řítí na hlavy posluchačů.

Ve skladbě Even Better Than the Real Thing projekce vytváří dojem, že pódium s muzikanty stoupá. Při písni Where the Streets Have No Name zase obrazovky promítají záběr nevadské pouště se sluncem cestujícím po obloze. Jindy se nad diváky tyčí jen mnohametrové záběry jednotlivých hudebníků.

Skladba With or Without You, jak ji U2 hráli v lasvegaské hale Sphere. Foto: Stufish Entertainment Architects | Video: Jeff Nash

Časopis Billboard za jeden z nejpůsobivějších okamžiků show označuje ten, kdy se ze stropu spustí zdánlivě digitální lano. Zpěvák Bono ho ale při písni Tryin’ to Throw Your Arms Around the World bere do ruky. Ukazuje se, že se jedná o skutečnou látku zavěšenou u stropu. Na jejím druhém konci, u vršku haly, poletuje digitálně animovaný balonek. Frontman nakonec na pódium zve fanynku a ta se na laně zhoupne.

Podle deníku Evening Standard obrazovky dohromady čítají 268 milionů pixelů, zatímco zvukový systém tvoří téměř 160 tisíc reproduktorů.

Produkce se patrně stále potýká s potížemi, například sobotní vystoupení kvůli technickým potížím začalo o půl hodiny později. V průběhu koncertu pak na jednom z vnitřních panelů po dobu několika písní "zamrzl" obraz.

Na tvorbě animací a obrazů pro show U2 pracovaly osobnosti z oblasti vizuálního designu jako scénografka Es Devlin nebo hudebník Brian Eno. Na vývoji samotné projekční plochy mnohanásobně přesahující takzvané LED videostěny, které se používají třeba při natáčení sci-fi seriálu The Mandalorian, se zase podílela firma Industrial Light & Magic spojená se ságou Hvězdné války.

Výstavba Sphere měla původně stát 1,2 miliardy dolarů, logistické a technické problémy spojené s pandemií koronaviru však plánovaný termín otevření z roku 2021 odsunuly na letošek. Celkové náklady narostly na 2,3 miliardy dolarů, což je asi 53,8 miliardy korun.

Sphere vymyslel osmašedesátiletý sportovní a realitní podnikatel James Dolan, majitel basketbalového týmu New York Knicks a hokejových New York Rangers. "Je to něco úplně nového. Když jste ve Sphere, nikdo vám nenařizuje, na co se budete dívat. Každý si vybírá sám," řekl Dolan agentuře AP.

Podle ní nová stavba zvýší cestovní ruch ve městě, které už nyní do hazardního centra Las Vegas přiláká 40 milionů lidí ročně. Zdejší Mezinárodní letiště Harryho Reida vloni odbavilo 53 milionů cestujících.

Arénu postavila Dolanova společnost Madison Square Garden Entertainment, která provozuje známou newyorskou multifunkční halu. Dolan už naznačil, že chce podobné stavby vybudovat také v jiných metropolích.

Další podobná aréna od roku 2018 vzniká v Londýně, ačkoliv tam se potýká s odporem místních. A jednu by Dolan rád vytvořil také v New Yorku.