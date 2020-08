Když štáb nemůže cestovat. Hollywoodu v pandemii pomáhá technologie z Lvího krále

Z takzvané LED videostěny, která byla poprvé použita při natáčení loňského filmu Lví král a seriálu The Mandalorian, by se rychle mohl stát standard v době, kdy Hollywood opět začíná natáčet v průběhu pandemie koronaviru, píše agentura AP.

Místo aby celý štáb odcestoval do daleké země a tam dodržoval přísná hygienická opatření včetně rozestupů, díky LED videostěnám může jednotlivé scény ve studiu vytvořit virtuálně. Rozdíl oproti zavedené technologii greenscreen spočívá v tom, že při použití LED videostěny herci už při natáčení vidí digitálně dotvořené pozadí. Kameramani tomu mohou přizpůsobit záběr, aby vypadal autentičtěji.

Při používání greenscreenu se herci pohybovali před jednobarevnou, většinou zelenou či modrou plachtou, na kterou trikoví odborníci až později dodali počítačem vytvořenou scénu. V praxi tak herci často museli reagovat na něco, co neviděli, nebo simulovat pohyby, které dostaly smysl teprve v počítači.

Podle Roberta Legata, který pracoval na tricích loňského Lvího krále od Disneyho, LED videostěna představuje další krok směrem k virtuálnímu natáčení a může zásadně změnit Hollywood právě dnes, kdy je kvůli pandemii koronaviru obtížnější točit ve skutečných kulisách.

"Tak jako tak by se to dříve či později stalo. Jen by to trvalo déle, protože by k tomu filmaře nic nenutilo. Lidé mají nějakou zaběhanou rutinu a té se drží, dokud to jde," říká Legato, trojnásobný držitel Oscara.

LED videostěnu už vloni využila více než polovina záběrů sci-fi seriálu The Mandalorian ze světa Hvězdných válek. Na něm pracoval trikař a držitel televizní ceny Emmy Sam Nicholson. LED videostěnu v rozhovoru pro agenturu AP označuje za "přirozenou evoluci" hollywoodských triků.

Nicholson připomíná, že vývoj triků často uspíší krize, jako byly teroristické útoky z 11. září 2001. "Tehdy si autoři seriálů jako Pohotovost, Chirurgové nebo Živí mrtví poprvé řekli, že nemusíme být fyzicky tam, kde chceme natáčet. Že je snazší přenést tu kulisu do studia než přesouvat celé studio," vzpomíná Nicholson.

Podle něj právě pandemie koronaviru uspíší přechod Hollywoodu "z éry Cecila B. DeMillea, kde bylo všechno skutečné, do éry George Lucase". DeMille, který zemřel roku 1959, byl slavný režisér němé i zvukové éry Hollywoodu. Šestasedmdesátiletý Lucas ságou Star Wars výrazně posunul právě trikovou laťku v Hollywoodu.

"Každý producent se teď musí ptát, jestli si opravdu může dovolit, aby celý jeho štáb včetně herců šel na 14 dnů do karantény předtím, než se začne točit," argumentuje Sam Nicholson.

Filmová produkce se kvůli koronaviru stejně jako jiná odvětví zkrátka mění, shrnuje AP. Například na Novém Zélandu už opět pokračuje natáčení dalších dílů sci-fi Avatar od režiséra Jamese Camerona, a to za použití takzvaných virtuálních kamerových systémů. Ty podobně jako ve 3D počítačových hrách umožňují filmařům libovolně měnit úhel, z něhož kamera sleduje dění, i poté, co byla scéna natočena.

O natáčení v zahraničí může být čím dál větší zájem. Agentura Reuters tento týden napsala, že například Los Angeles, kde sídlí největší filmová a televizní studia, oproti loňsku zatím eviduje jen 34 procent žádostí o natáčení. Například herec Seth Rogen, který s kolegou Evanem Goldbergem produkuje filmy a seriály, agentuře řekl, že uvažuje o přesunu do ciziny.

"Nemyslím si, že se v Americe cokoliv začne brzy točit takovým způsobem, abych se u toho cítil bezpečně," uvedl Rogen. "Spíš mě zajímají země, které pandemii zvládly mnohem lépe než my, a zkoumám, jestli bychom nemohli točit tam," dodal Rogen a konkrétně zmínil Bulharsko.

Kromě Avatara na Novém Zélandě už se znovu točí například pokračování Jurského světa v Londýně, připomíná agentura Reuters.

Anglická režisérka Thea Sharrocková pro Disneyho čerstvě natočila film nazvaný The One and Only Ivan. Kvůli pandemii však musela postprodukční práce dokončit virtuálně. "Jedna věc nám zbývala, ta se týkala hudby. Řešili jsme to přes platformu Zoom, což bylo mimořádné, divné a opravdu hodně jiné tím, že jsme se nesešli všichni v jedné místnosti," líčí Sharrocková.

"Všechno, co filmaři dělají, se točí kolem spolupráce. Musíte být v jedné místnosti s lidmi, jinak to nejde. Nebo alespoň nikdy nešlo. Je to nezvyk," přiznává.

Podobně to vidí Sam Nicholson ze štábu Mandaloriana. Nové technologie vnímá tak, že v těžké době mohou filmařům pomoci obnovit natáčení. Za plnohodnotnou náhradu, která už navždy vytlačí dřívější zaběhnuté způsoby, je ale nepovažuje.

"Je to zase další krok do toho virtuálního prostoru, kde už můžete dělat úplně všechno. Ale vždycky budete v popředí každé technologie potřebovat silný příběh, silné herce," zdůrazňuje.

Podobně to vidí herec Joseph Gordon-Levitt, hvězda nového trikového filmu od Netflixu nazvaného Project Power. "Jde o to, dobře vyvážit ten poměr mezi technologií a příběhem, který se snažíte odvyprávět," míní.

Levittův herecký kolega Rodrigo Santoro účinkoval ve filmu 300: Bitva u Thermopyl nebo seriálu Westworld, které oba stojí právě na používání triků. Sám si myslí, že se jim branže bude umět přizpůsobit. "Digitální triky, a zvlášť teď v době pandemie, nám dávají spoustu cenných lekcí. Ukazují nám, že se věci dají dělat úplně jinak než dřív," dodává Santoro pro agenturu AP.