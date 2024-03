Naposledy hráli Co jste hasiči. Do Prahy se vrátí Twenty One Pilots

Novou desku v Praze příští rok představí americké duo Twenty One Pilots. Jedna z nejhranějších kapel současnosti se do české metropole vrátí po šesti letech. Naposledy vystoupila předloni na festivalu Colours of Ostrava, kde kromě světových hitů zahrála coververzi lidové písně Co jste hasiči.

Koncert se uskuteční 12. dubna 2025 v pražské O2 areně. Vstupenky v cenách od 1490 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal v prodeji od nadcházejícího pátku, oznámila agentura Live Nation, která akci pořádá. Duo z amerického státu Ohio tvoří někdejší kamarádi ze střední školy, zpěvák a multiinstrumentalista Tyler Joseph s bubeníkem Joshem Dunem. Oba vyrůstali ve zbožných rodinách. Když se poprvé setkali a začali se bavit o hudbě, téma jim vydrželo na celou noc. "Měli jsme toho tolik společného. Nikdy jsem k nikomu necítil takovou blízkost," popsal Dun pro New York Times. Zobrazit 10 fotografií S nadžánrovou kombinací rocku, popu, rapu či reggae prorazili na stadiony po vydání čtvrtého alba Blurryface z roku 2015, které obsahovalo hity jako Stressed Out nebo Ride. V hitparádách uspěl také jejich singl Heathens z filmu Sebevražedný oddíl. "Dařilo se jim, protože měli jiný zvuk než všichni ostatní," shrnul Tom Poleman, šéfdramaturg největšího vlastníka sítě amerických rádií iHeartMedia, kde hudba Twenty One Pilots patřila k nejhranějším. Také díky nápaditým videím a důkladné práci se sociálními sítěmi si dvojice během několika let vybudovala komunitu fanoušků po celém světě. Dodnes jejich tvorba patří k nejžádanějším položkám na streamovacích službách. "Vděčí za to mimo jiné zkratkovitým hitům, které svou kadencí připomínají sekvence na sociálních sítích," napsalo Aktuálně.cz, podle nějž Twenty One Pilots dbají na silné melodie a zapamatovatelná hesla. Žánry často záměrně překračují. "Jednu chvíli hrají funky, pak přijde rocková pasáž, načež Tyler Joseph začne rapovat. Během několika úderů přeskočí na reggae rytmiku, již brzy zkalí drum’n’bass nebo běsnění elektronického dubstepu. Výjimkou není ani řev typický pro hardcore koncerty," popsal web. Podobné postupy lze čekat také od nadcházejícího alba Clancy, které vydají letos 17. května a napřesrok jej představí v Praze. Typické jsou pro Twenty One Pilots euforické show s až divadelními prvky, s jakou v roce 2019 vyprodali pražskou O2 arenu a naposledy předloni ji představili v první den festivalu Colours of Ostrava. Na pódium pod širým nebem vešli muzikanti v černých kuklách, vylezli na dřevěné piano, strhli masky a bubeník seskočil saltem zpět za svou soupravu. V průběhu večera pak mimo jiné lezli na lešení, nechali se držet rukama fanoušků v prvních řadách, nebo uprostřed pódia pod širým nebem zapálili táborák a usedli k němu jako na čundru. Dvojici celou dobu doprovázela pětičlenná sestava muzikantů střídajících elektrické kytary, baskytaru či klávesy s nástroji jako trubkou, houslemi či tahací harmonikou. Video: Hit Stressed Out od Twenty One Pilots Hit Stressed Out od Twenty One Pilots má jen na YouTube 2,8 miliardy zhlédnutí. Foto: Live Nation | Video: Fueled by Ramen