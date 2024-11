Turci zakázali nový film s Craigem v roli homosexuála. Firma zrušila festival

Streamovací platforma Mubi na poslední chvíli zrušila svůj filmový festival v Istanbulu poté, co místní úřad zakázal promítání zahajovacího snímku Queer. Novinka režiséra Lucy Guadagnina v hlavní roli s Danielem Craigem, známým jako agentem 007, vznikla na motivy gay románu spisovatele Williama Burroughse.

Úřad istanbulské městské časti Kadiköy promítání zakázal kvůli obavám z nepokojů. Podle agentury DPA tak učinil s odkazem na "provokativní obsah filmu, který by mohl ohrozit veřejný smír".

Platforma Mubi to označuje za nepřijatelný zásah do svobody slova. "Tento zákaz se netýká jen jednoho filmu, ale zpochybňuje opravdovou podstatu a cíl festivalu," uvedla videotéka, která proto odřekla celou přehlídku. Čtyřdenní akce nazvaná Mubi Fest Istanbul měla v turecké metropoli trvat do neděle, na programu bylo 15 filmů.

Queer měl premiéru předminulý měsíc na benátském festivalu. Daniel Craig v něm hraje drogově závislého amerického homosexuála, jenž se v Mexiku 50. let minulého století zamiluje do mladého muže. Podle světových agentur snímek obsahuje mimo jiné erotické scény.

Podle turecké agentury Bianet, která má blízko k opozici, se jedná o další z řady ústrků, jimž LGBT+ komunita v Istanbulu čelí od místních úřadů. Ty v uplynulých měsících zakázaly pořádání sportovních her, pikniků a čajových dýchánků pro členy sexuálních menšin, stejně jako v minulosti znemožnily promítání jiných filmů s podobnou tematikou.

Současný i minulé zákazy vydaly úřady místního guvernéra, kterého jmenuje vláda. Tu vede konzervativní strana AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Homosexualita v Turecku na rozdíl od Íránu, Saúdské Arábie, Kataru, Sýrie, Iráku, Egypta či Spojených arabských emirátů není trestná.

Podle agentury DPA přesto naráží na výrazný odpor konzervativní části společnosti a současná vláda hlásící se k islámu se v minulosti několikrát ostře vymezila vůči LGBT+ osobám. Největší opoziční strana CHP, jejímž členem je i istanbulský starosta Ekrem Imamoglu, naopak tvrdí, že queer lidi podporuje.

Streamovací služba Mubi, která se zaměřuje na umělecké filmy, působí ve 195 zemích a má zhruba 15 milionů předplatitelů. Sídlí v Londýně, roku 2007 ji však založil turecký podnikatel Efe Cakarel, vysvětluje server stanice Sky News, proč firma chtěla uspořádat festival právě v Istanbulu.

Film Queer vznikl na motivy románu slavného amerického spisovatele Williama Burroughse, který v českém překladu Josefa Rauvolfa vyšel pod názvem Teplouš. Režie adaptace se ujal Luca Guadagnino, italský autor dramat Dej mi své jméno nebo Rivalové.

Představitel hlavní role Daniel Craig proslul rolí agenta 007 Jamese Bonda, od roku 2006 účinkoval v pěti bondovkách včetně posledního Není čas zemřít.