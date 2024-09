Místo Bonda hraje homosexuála. Daniel Craig září v erotickém filmu podle Burroughse

Tlustou čáru za rolí sukničkářského agenta 007 Jamese Bonda udělal britský herec Daniel Craig. V novém filmu nazvaném Queer, který tento týden přivezl na benátský festival, hraje drogově závislého amerického homosexuála, jenž se v Mexiku 50. let minulého století zamiluje do mladého muže.

Erotické scény mezi protagonisty možná vzbudí rozruch. Šestapadesátiletému Danielu Craigovi je ale jedno, jestli se kvůli nim stane předmětem zájmu bulváru. "Nijak se tím neužírám. I kdyby, tak co? Stejně to neovlivním," říká.

Snímek vznikl podle románu slavného amerického spisovatele Williama Burroughse, který v českém překladu Josefa Rauvolfa vyšel pod názvem Teplouš. Režie se ujal Luca Guadagnino, italský autor dramat Dej mi své jméno nebo Rivalové. Doufá, že publikum na novinku nepůjde jen kvůli sexu. "Daniel v tomhle filmu úžasně obnažil svou duši. Doufám, že to k lidem promluví víc než to, nakolik se obnažil před kamerou," poznamenává.

Craig od roku 2006 účinkoval v pěti bondovkách, ta poslední nazvaná Není čas zemřít měla premiéru před třemi roky. Herec je rád, že velkorozpočtovou produkci o agentovi ve službách Jejího Veličenstva mohl vyměnit za skromné natáčení v proslulých římských studiích Cinecittà.

"Hrozně dlouho jsem s Lucou Guadagninem chtěl něco natočit. Seznámili jsme se před skoro dvaceti lety a řekli si, že jednou něco společně podnikneme. Tak je to tady," poznamenává Craig. Na benátský festival přijel s manželkou, anglickou herečkou Rachel Weisz, která ho při světové premiéře doprovodila na červeném koberci.

Queer se odehrává po druhé světové válce. Vypráví o americkém narkomanovi Williamu Leem, jenž musel z New Orleans utéct do Mexika. Teď vymetá zdejší bary a svádí mladé muže z prostředí expatů - než se bláznivě zamiluje do tichého bisexuála z námořnictva. Ztvárnil ho třicetiletý Drew Starkey.

Craig v Benátkách řekl, že aby jejich milostné scény před kamerou působily věrohodně, se Starkeym chodili na taneční hodiny. "Pomohlo nám to prolomit ledy," poznamenává Daniel Craig.

Burroughs knihu rozepsal v letech 1951 až 1953, avšak nikdy ji nedokončil a vyšla nakonec až v polovině 80. let. Guadagnino se scenáristou Justinem Kuritzkesem teď příběhu s otevřeným koncem připsali tečku. V závěru se protagonisté vydávají do džungle, aby našli halucinogenní drogu připravovanou z liány zvanou ayahuasca. Craigův hrdina o ni stojí proto, aby mu pod jejím vlivem mladík řekl, co k němu opravdu cítí.

"Hrozně dlouho jsem toužil tu knihu zfilmovat. Poprvé jsem ji četl jako osmnáctiletý," vzpomíná režisér, který práva konečně získal předloni. "Jinými slovy jsem 33 let snil o filmu, který jsem pak natočil během půl roku," dodává.

Queer je jedním ze 21 titulů, jež na benátském festivalu soutěží o hlavní cenu Zlatý lev. Vítěz bude znám v sobotu.

První recenze jsou příznivé. Časopis Variety.com chválí dobovou výpravu, díky níž ospalé mexické městečko připomíná klasický film Dotek zla od Orsona Wellese z roku 1958. Dobové prvky navíc režisér vkusně kombinuje s novější hudbou. Například scénu, kdy se postava Daniela Craiga zamiluje do mladíka, tak doprovází skladba Come as You Are od rockové kapely Nirvana.

"Craig se moudře vyhnul tomu, aby napodoboval staršího Burroughse, který se v 80. letech stal punkovou ikonou. V hlavní roli podává odvážný, zábavný a energický výkon," chválí časopis, podle něhož snímek neztrácí jiskru až do "úžasného" posledního záběru.

Výpravu i Craigovo nasazení oceňuje také britský deník Guardian. "Craig je jasnou hvězdou filmu. Ve štramáckém bílém obleku, klobouku a černých brýlích nosí pistoli u pasu tak, aby ji všichni viděli. Je to legrační falický symbol vhodný pro tohoto erotického kovboje, který je mnohem víc milenec než rváč," konstatuje Guardian, jenž novince udělil čtyři z pěti hvězdiček.

Video: Ukázka z filmu Queer