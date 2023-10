Ze školy utíká do světa počítačové hry. Román o klukovi získal Německou knižní cenu

Jako školní román se na první pohled tváří Echtzeitalter, za nějž toto pondělí večer jedenatřicetiletý Rakušan Tonio Schachinger získal prestižní Německou knižní cenu. Dle poroty však kniha klame názvem. Ve skutečnosti navazuje na dlouhou tradici společenského románu.

Jak píše agentura DPA, příběh se zaměřuje na dospívání patnáctiletého Tilla v elitní vídeňské škole, která od studentů vyžaduje dril. Hoch, jemuž navíc zemře otec, utíká z represivního prostředí ztělesněného mefistovským učitelem do světa počítačových her, konkrétně ke strategii Age of Empires II. K digitálnímu prostředí odkazuje už název knihy, Echtzeitalter lze přeložit jako Věk v reálném čase.

"Svět počítačových her se nabízí jako místo fantazie a svobody," konstatuje porota, podle níž se text ptá, jaké místo v dnešním společenském životě náleží literatuře. Autor na ceremoniálu poděkoval své manželce s tím, že všechno, co umí, se naučil od ní, píše týdeník Die Zeit.

Schachinger se narodil v indické metropoli Novém Dillí, kde toho času v diplomacii pracoval jeho otec. Píše však především o Vídni. Tam studoval a dodnes v rakouské metropoli žije. Debutoval roku 2019 prózou z fotbalového prostředí Nicht wie ihr, Echtzeitalter je jeho druhý román. Minulý měsíc ho autor představil Pražanům na festivalu Literatura v parku, kam jej pozvalo Rakouské kulturní fórum.

Festival přibližující německojazyčnou literaturu českým čtenářům zhodnotil v reportáži České televize. "Je tady blízkost mezi Rakouskem, Maďarskem či Českem. Ale zároveň jsme si i hodně vzdáleni, a to kvůli jazykům," řekl a dodal, že je důležité, aby se v rakouských školách vyučovaly také slovanské jazyky.

Porota Německé knižní ceny letos vybírala ze 196 děl vydaných mezi loňským říjnem a letošním zářím. Vloni se mezi finalisty dostal česko-německý autor Jan Faktor s románem Trottel. Ocenění však nakonec obdržel román Blutbuch, jehož autor Kim de l'Horizon se identifikuje mimo genderovou polaritu.

Německou knižní cenu od roku 2005 uděluje Burzovní spolek německých knihkupců vždy před Frankfurtským knižním veletrhem. Ten se odborným návštěvníkům otevře ve středu, veřejnosti pak o víkendu, letošním hlavním hostem bude Slovinsko. S cenou je spojena odměna ve výši 25 tisíc eur, v přepočtu asi 620 tisíc korun.