Zpěvačka Černochová vydala album. Na koncertech připomene otce

Slečna náročná se jmenuje nové album Terezy Černochové. Dokazuje, že zpěvačka skupiny Monkey Business známá také ze soutěže StarDance dokáže sama složit hudbu i napsat texty písní. Po dvou předchozích sólových nahrávkách je novinka plně autorská, jen s částečným podílem producenta Romana Holého.

Často sebeironické texty se zabývají mimo jiné úlohou ženy v dnešním světě. Kromě písní jako Diskopizda nebo Pánev má album i vážnější polohu díky skladbám Tváře žen či Pro moji dceru, říká autorka.

"Myslím, že první deska Small Monstrosities byla takovým odrazovým můstkem, jestli mám vůbec na to zpívat sólově," ohlíží se dnes čtyřicetiletá Černochová za nahrávkou z roku 2007.

Osm let nato na ni navázala albem Škrábnutí. "To zachycuje moje temné období. Třetí Slečna náročná dokládá, že jsem tady, stojím na pevném základu a trošku vím, kdo jsem a co vlastně chci," shrnuje dcera zpěváka a skladatele Karla Černocha. Jeho nedožité osmdesátiny připadající na 12. října připomene čtyřmi koncerty s hosty.

Album Slečna náročná avizoval provokativní singl a videoklip Pánev, který režíroval Zbyněk Raušer a kde hostuje Barbora Poláková. V jeho závěru herec Marek Daniel pojídá sushi ze zpěvaččina těla.

Černochovou k námětu inspiroval snímek Obsluhoval jsem anglického krále od Jiřího Menzela. "Vizuálně se mi líbila scéna, ve které chlapi sedí okolo stolu, na kterém se mezi jídlem otáčí polonahá dívka. Nejde o sex, ale určitý způsob stravování, který je prý populární v Japonsku," popisuje Černochová.

"Zašla jsem s tím za režisérem Raušerem, který mě upozornil, že to nevystačí na celý klip, který musí mít nějaký příběh. Nakonec jsme přišli na Marka Daniela, který má v sobě něco drzého a zároveň umí být totální ňouma," dodává.

Zpěvačkou kapely Monkey Business je pražská rodačka od roku 2017, kdy nahradila Tonyu Graves. Album Slečna náročná natočila s jinými muzikanty, vedle Holého nicméně z domovské formace spolupracovala také se zpěvákem Matějem Ruppertem. "V případě Matěje už mi to bylo vůči němu trochu trapné, mám dvě sólové desky a ani na jedné není. Myslím, že i jemu to bylo líto, a tak jsem řekla Romanovi Holému, ať něco vymyslí. Takže se Matěj na desce mihne," podotýká.

Černochová nechystá křest ani samostatnou koncertní šňůru u příležitosti vydání. "To jsou časově náročné věci a na to nemám kapacitu, protože se věnuji na jevišti Monkey Business a teď připravuji koncerty pro tátu. Necítím potřebu vyrazit na turné, sólové zpívání na jevišti nepotřebuji. Neříkám, že se to nikdy nestane, ale to chce nějaký tým a manažera, který se o to postará," konstatuje.

Série koncertů Karel Černoch 80 začne 10. října v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis a bude pokračovat 11. října v ostravské multifunkční hale Gong a 13. října v brněnské hale Vodova. Závěrečný večer se uskuteční v pražském Kongresovém centru 1. listopadu. Za doprovodu B-Side Bandu producenta Josefa Buchty hosté zazpívají nejznámější písně z Černochova repertoáru jako Nářek převozníka, Ona se brání nebo Zrcadlo.

Černoch zemřel roku 2007 ve věku 64 let. "Táta odešel příliš brzy. Jeho písně a hlas sameťák si připomínám téměř denně. Byl jedinečný. A proto bych ho ráda připomenula společně s hosty, kteří s ním spolupracovali, kamarádili nebo se jím inspirovali," dodává Tereza Černochová, která bude kromě zpěvu večerem provázet.

Video: Tereza Černochová zpívá Pánev