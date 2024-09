Na cenách MTV uspěla Taylor Swift. Znovu vyzvala fanoušky, aby šli k volbám

Americká popová hvězda Taylor Swift v noci na čtvrtek získala sedm sošek na předávání cen MTV Video Music Awards. Celkově už jich má stejně jako Beyoncé, nejvíc ve čtyřicetileté historii tohoto ocenění.

Ze středečního ceremoniálu si Taylor Swift odnáší hlavní cenu za klip roku díky ponurému černobílému videu ke skladbě Fortnight, natočené s raperem a zpěvákem Post Malonem. Klip se odehrává v léčebně pro duševně nemocné. "Chtěla jsem vám ukázat, co se mi honilo hlavou, když jsem tuhle hudbu vymýšlela," řekla autorka. Píseň zařadila na letošní album The Tortured Poets Department.

Na ceremoniálu vzhledem k výročí připomněla oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Později Taylor Swift poděkovala svému příteli, hráči amerického fotbalu Travisi Kelceovi z týmu Kansas City Chiefs. "Když se na ten klip díváte, vypadá hrozně smutně, ale natáčet ho byla ve skutečnosti spousta legrace," dodala při přebírání sošky. Ta má tradičně tvar astronauta kráčejícího na povrchu Měsíce.

Jedna z největších amerických celebrit rovněž poděkovala fanouškům a vyzvala je, aby v listopadu přišli k americkým prezidentským volbám. Ceremoniál se konal ve stejný den, kdy Taylor Swift příspěvkem na sociální síti Instagram podpořila demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou. Tu už nicméně na středečním galavečeru jmenovitě nezmínila.

Čtyřiatřicetiletá Taylor Swift má nyní na kontě 30 cen MTV Video Music Awards, stejně jako Beyoncé. Ve středu dále obdržela ocenění pro umělkyni roku a hit léta. Nominaci na hlavní cenu pro videoklip roku proměnila historicky popáté, a navíc potřetí v řadě. V roce 2022 ji dostala za delší verzi písně All Too Well, vloni za track Anti-Hero.

Ceny MTV Video Music Awards udílí stejnojmenná hudební televize od roku 1984. Prosluly například momentem, kdy se na pódiu políbily zpěvačky Madonna a Britney Spears nebo když Lady Gaga na červený koberec dorazila v šatech ušitých z kousků syrového hovězího masa.

Z letošního ceremoniálu si cenu pro objev roku odnáší šestadvacetiletá zpěvačka Chappell Roan, která na sebe upozornila skladbou Good Luck, Babe. V děkovném projevu podpořila "všechny queer děti na americkém Středozápadě, které se teď díváte, rozumím vám, protože jsem jedním z vás", prohlásila.

Píseň roku natočila Sabrina Carpenter, uspěla s hitem Espresso. Nejlepší video v kategorii k-pop, což je jihokorejský žánr, měla zpěvačka a tanečnice Lisa, známá z dívčí skupiny Blackpink, k hitu Rockstar. V žánru Afrobeats se raduje jihoafrická Tyla se skladbou Water, v kategorii latinskoamerické hudby pak brazilská Anitta s písní Mil Veces.

Ceremoniál zahájil raper Eminem. Naživo uvedl skladbu Houdini z nedávného alba The Death of Slim Shady, načež se k němu přes telemost přidal country zpěvák Jelly Roll a společně představili svůj hit Somebody Save Me.

Naživo vystoupila také Katy Perry, když v šatech s obřími umělohmotnými křídly zazpívala hity Teenage Dream nebo Firework. Dostala též cenu nazvanou Michael Jackson Video Vanguard Award, kterou jí předal manžel, herec Orlando Bloom. Před kamerou se dlouze políbili. "Děkuji MTV, že od začátku věřila tomu, jak jsem divná," řekla zpěvačka.

Video: Oceněný videoklip ke skladbě Fortnight od Taylor Swift