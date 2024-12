Od Pac-Mana po Unreal. Nový seriál se odehrává ve známých počítačových hrách

"V Hollywoodu je těžké přesvědčit lidi, aby udělali něco nového, co zatím nikdo nevyzkoušel," říká režisér Dave Wilson. Právě proto se obával, jakou reakci vzbudí myšlenka natočit antologii animovaných filmů, jejichž příběhy by se točily okolo počítačových her. Nápad ale zaujal firmu Amazon a seriál nazvaný Tajný level lze nyní vidět v její videotéce Prime Video.

Tajný level vytvořil Tim Miller, známý jako režisér filmu Deadpool nebo jiné antologie animovaných snímků Love, Death & Robots, jež získala tři televizní ceny Emmy.

Novinka obsahuje 15 samostatných epizod, z nichž každá se odehrává ve světě jiné počítačové hry, od fantasy Dungeons & Dragons přes Pac-Mana, Mega Mana, Armored Core nebo Unreal Tournament až po Warhammer 40,000: Space Marine 2. Hlasy jednotlivým postavám poskytly hollywoodské hvězdy Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart nebo Keanu Reeves, stejně jako třeba dabérka Laura Bailey známá rolí Abby ze hry The Last of Us: Part II.

Seriál měl premiéru teprve tento měsíc, už v úterý ale Amazon oznámil, že objednal další řadu. Ta první měla za první týden nejvyšší sledovanost ze všech animovaných seriálů, které se dosud objevily ve videotéce Prime Video, uvedla firma. Přesná čísla nesdělila.

"Snažili jsme se to poskládat tak, aby si v tom výběru něco našel každý, ať už má raději nezávislé hry, staré hry, nebo třeba hry od áčkových studií, které ještě ani nevyšly," popisuje režisér Dave Wilson. To je třeba případ deváté epizody vycházející z akční hry žánru RPG nazvané The Outer Worlds 2, již studio Obsidian Entertainment zveřejní napřesrok. "Rozhodně to není tak, že seznam her v seriálu by odrážel třeba moje nejoblíbenější hry," dodává režisér.

Tim Miller zase dbal na to, aby ve výběru byly zastoupeny tituly z co nejvíc žánrů. A líbilo by se mu, kdyby je díky seriálu někteří lidé objevili. "Netočili jsme to jen pro fanoušky, co už je hrají, i když samozřejmě doufáme, že je Tajný level bude bavit," dodává Miller. Za důležité považuje, aby byla antologie přístupná i těm, kdo se v hrách neorientují.

Seriál vyvolal pozitivní i negativní reakce. Například podle serveru Variety.com celek navzdory pestrému výběru titulů působí monotónně a nemá co nabídnout ani fanouškům jednotlivých her, ani těm, kdo toho o nich moc netuší.

"Většina epizod trvá sedm až 17 minut a působí spíš jako upoutávky než příběhy s jasnými konturami. Spousta jich začne být zajímavá až v posledních minutách. V horším případě jsou to jen recyklované verze scénářů, které už diváci viděli nesčetněkrát," tvrdí kritička Variety. Podle ní by Tajný level se svými jednoduchými příběhy možná fungoval lépe, kdyby místo dospělých cílil na dětské publikum.

"Tajný level je chvílemi krásná, úžasně animovaná pocta počítačovým hrám, a chvílemi naprosto bezduchá, céčková záležitost. Záleží, jakou epizodu si zrovna pustíte," shrnuje herní server Kotaku.com, podle nějž celek připomíná spíš soubor 15 trailerů. Přestože každý díl vychází z jiné hry, mnohé vypadají podobně a jen několika se daří odvyprávět příběh, jenž nepůsobí jen jako reklama s velmi štědrým rozpočtem.

Za nejpovedenější recenzent Kotaku označuje epizody vycházející z her Sifu, Spelunky a ságy Mega Man. V té první se mladý vyznavač bojových umění snaží pomstít svého otce, avšak za svou posedlost musí pokaždé zaplatit značnou cenu. V té druhé dvojice průzkumníků přemítá, proč se nacházejí v podzemním světě, kde se je všechno pokouší zabít zas a znovu. V té poslední řádí v ulicích metropole přeprogramované výtvory geniálního vynálezce, jehož nejobyčejnější výtvor sní o boji za věčný mír.