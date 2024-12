Recenze: Dallas verze 2.0. Seriál Landman je drsný pohled do světa texaských těžařů

Chlapík s pytlem na hlavě zhluboka dýchá. Nejprve vidíme okolí jen jeho očima, skrze hrubou tkaninu. Další záběr už ukazuje, že se hrdina ocitl v místě, kde by chtěl být málokdo. Jelikož ale hned v úvodních scénách seriálu Landman podle charakteristicky hrubého hlasu poznáme ústředního herce Billyho Boba Thorntona, je zřejmé, že tuhle šlamastyku přežije.

Protagonista Tommy Norris se ostatně ani necítí ohrožen, když dostává pár facek od drsných Mexičanů, zjevně členů drogového kartelu. Přijel sem vyjednávat. A ví, že má mnohem větší páky než jeho protivníci.

Landman, kterého lze sledovat ve videotéce Skyshowtime, je nové seriálové drama z produkce Taylora Sheridana. Čtyřiapadesátiletý americký scenárista a režisér se stal - s kapkou nadsázky - jakousi jednočlennou televizní stanicí. Od ságy Yellowstone zahrnující už i několik odnoží buduje univerzum, které nutně nepojí stejní hrdinové, vždy se ale noří do těch zákoutí Ameriky, kde stále existují westernová klišé, kde muži v kloboucích jezdí na koních či v SUV. Akorát největším platidlem tu už často není zlato, nýbrž ropa.

Svůj pohled na význam této komodity dávají tvůrci Landmana, zasazeného do současného Texasu, najevo hned zkraje. "Náš byznys je stejný jako ten váš," říká Tommy kápovi drogového kartelu, za nímž přijel jednat o pronájmu místní půdy za účelem masivní těžby, konkrétně okolo 800 vrtů, tedy byznysu v miliardových částkách. "Prodáváte zboží, bez kterého se zákazníci neobejdou. My taky. Jen to děláme ve velkém," srovnává Tommy.

Taylor Sheridan točí jinak, než je zvykem v takzvané quality TV, to znamená seriálech vyráběných s nejvyššími uměleckými nároky. Vypráví o drsných amerických kovbojích a jistě kritizuje jejich machismus, jistě to není oslava agresivního byznysu, jehož představitelé pragmaticky vyjednávají klidně i s gangstery. Přesto má Sheridan pochopení pro hrdiny žijící ve světě, který je pro mnohé už předpotopní, a přáli by si, aby co nejdříve skončil.

"Ropný průmysl vynese denně tři miliardy v čistém zisku," říká hlasem vypravěče Tommy, s krvavým šrámem přes čtvrt tváře, zatímco kouří jednu cigaretu za druhou. "Celkový příjem je 4,3 bilionu ročně," zmiňuje. Jak vypočítává statistiky sedmého největšího odvětví na světě, jako by i divákům nastavoval rozměry dramatu, jež se odehraje před jejich zraky. Tenhle svět bude bezskrupulózní a jeho praktiky špinavé.

Sheridan v Landmanovi opět prokazuje schopnost vtáhnout do děje, i když se zatím prakticky nic nestalo. Stačí mu pár situací, od dramatické dopravní nehody při snaze o předávku drog po "iniciační rituál" nováčka mezi těžaři.

Právě tyhle obyčejné atmosférické chvilky, kdy se napětí mísí s komikou, tvůrce seriálu umí. Stačí, aby si mladík u nočního drive-in stánku s kafem objednal latté, a pobouří nejen osazenstvo auta, ale celou frontu.

Kupředu však celého Landmana táhne Billy Bob Thornton v hlavní roli. S tím, jak sledujeme celou sbírku jeho návyků - nejenže si zapaluje jednu od druhé a otevírá jednu láhev piva za druhou, ale injekčně si aplikuje plejádu substancí včetně testosteronu -, atmosféra pozvolna, avšak o to silněji houstne.

Zatímco jiné příběhy Sheridan vyprávěl z perspektivy starousedlíků a rančerů, kteří opravdu pokračují v podobném životě jako jejich předci, Landman hledí na svět z cyničtější perspektivy muže, pro něhož je půda opravdu jen byznys. A jak říká jednomu rančerovi během vyjednávání o náhradách způsobených škod: "Nebýt nás, už byste tu nebyli." Muž jen těžko přijímá krutou pravdu, že kovboje z něj dělá leda ten klobouk, který tu v podstatě patří k povinné výbavě. Jinak je jen naftařem, co kupuje dobytek za peníze z ropy.

Jako v autorových předešlých seriálech se i tady pracuje se starosvětskou chlapskou morálkou. Tommy je sice rozvedený alkoholik, co si nebere servítky, stále má však jisté zásady, zatímco jeho miliardářský šéf v podání Jona Hamma působí jako pravý bezskrupulózní byznysmen. Tommy se snaží vychovávat syna, kterému by nepřál zůstat ve stejném prostředí, a aktuálně také dceru, již má na pár dní na starosti, neboť její matka si chce užívat s novým partnerem.

1:48 Seriál Landman je ve videotéce Skyshowtime s českým dabingem i titulky. Foto: James Minchin | Video: Skyshowtime

Landman občas více staví na síle jednotlivých situací a o něco méně se trápí tím, jak o svém světě vypráví. Je to kritika ropného průmyslu, která opakovaně zaznívá v Tommyho vypravěčských monolozích? Nebo také jakási labutí píseň za érou, jež už je na jedné straně pryč, a přitom stále hodně lidí vzpomíná na dobu, kdy "byl svět ještě v pořádku"?

Tommy je možná až moc sympatický antihrdina, jeho šéf s manželkou, co si ráda užívá v bazénu, zase působí až příliš plakátově. Stejně jako Tommyho sedmnáctiletá dcerka, jež randí s hráčem amerického fotbalu a po bytě obývaném starými těžaři chodí v kalhotkách, protože pyžamo je přece pro důchodce.

Taylor Sheridan zkrátka točí dramata, která sice používají estetiku a vypravěčské prvky moderní televize, stále však ve své DNA mají kapku starých soap oper typu Dallasu.

Landman není cynický pohled na svět ropných magnátů, spíše fyzický, často bolestivý ponor mezi ty, kteří pro ně pracují. V širším záběru ale také vykresluje, jak se ti nahoře snaží držet svůj byznys na vrcholu, zatímco se pravidla hry mění.

Sheridan stojí na straně obyčejných lidí, jeho tvorba je populární právě v Texasu a dalších tradičně konzervativních amerických státech. Pohybuje se na podobném terénu jako další věčný kovboj Clint Eastwood.

Navzdory mnoha klišé, nadbytečně využívanému country doprovodu i tomu, že ženským postavám a jejich prokreslení je tu věnováno mnohem méně péče než těm mužským, je však Taylor Sheridan pořád zatraceně dobrý vypravěč. A Landman místy až výbušná podívaná ze světa, který ovlivňuje životy nás všech, přestože nám texaská nátura a zvyky mohou být zcela vzdálené.