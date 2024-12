Sting poprvé zazpívá na Colours, bude hvězdou úvodního dne festivalu

Přestože už hrál v Praze, Brně, Pardubicích či naposledy letos v plzeňském amfiteátru Lochotín, na festivalu Colours of Ostrava se anglický basista a zpěvák Sting dosud nepředstavil. Napraví to příští rok. Třiasedmdesátiletý někdejší frontman kapely The Police, který prodal přes 100 milionů desek a obdržel 17 cen Grammy, bude hvězdou prvního dne přehlídky v Dolní oblasti Vítkovice.

Přijedou také jamajský raper Shaggy či kapela Snow Patrol, oznámili toto úterý pořadatelé. Ti už dříve avizovali příjezd hitmakerů taneční hudby The Chainsmokers a Justice nebo rockera Iggyho Popa. 22. ročník festivalu se uskuteční od 16. do 19. července 2025. "Jsme moc rádi, že konečně na Colours uvidíme Stinga, pro mě osobně je to fascinující postava moderní hudební scény, která se nebála nikdy experimentovat s nejrůznějšími žánry," říká umělecká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Související Položil základy punku. Na Colours po letech opět zazpívá Iggy Pop "O to víc mě těší, že se nám podařilo v rámci programu domluvit na stejný den Shaggyho. Ten nabídne své největší hity, které budou díky silné kapele zdůrazňovat rytmus na druhou dobu, zatímco Sting ohlodává aranže a na pódiu si vystačí s dvěma spoluhráči. Moc by se mi líbilo, kdyby si muzikanti našli cestu k sobě nejen v zákulisí, ale i před zaplněným hledištěm," dodává. Sting se Shaggym v roce 2018 vydali společné album reggae nazvané 44/876. Poprvé v Česku vystoupí irsko-skotská skupina Snow Patrol známá sentimentálními pop-rockovými baladami jako Run, Chocolate nebo Chasing Cars, která dle pořadatelů akce dosud drží titul nejhranější skladby 21. století v britských rádiích. Na Colours představí letošní album nazvané The Forest Is the Path. Zrušený koncert z letoška příští rok návštěvníkům Colours nahradí dvojice Sofi Tukker, která čerpá z africké nebo latinskoamerické kultury. Dorazí také zpěvačka Noga Erez, jež pro změnu pracuje s blízkovýchodními vlivy. První den festivalu ve středu 16. července bude hlavní scéna patřit Stingovi nebo Shaggymu, čtvrtek ovládne Iggy Pop s duem Justice, v pátek zahrají Snow Patrol, závěr festivalu obstarají The Chainsmokers. "Hudební program není kompletní, interpreti budou postupně doplňováni. Stejně tak budou časem zveřejněni hosté Meltingpotu, největšího živého multioborového fóra v Evropě," dodávají pořadatelé.