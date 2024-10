Položil základy punku. Na Colours po letech opět zazpívá Iggy Pop

Po devítileté pauze se do Česka vrátí hudebník Iggy Pop, který koncem 60. let minulého století šokoval provokativním vystupováním a od té doby si získal respekt několika generací. Dnes sedmasedmdesátiletý zpěvák a herec bude hvězdou příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava, oznámili ve středu pořadatelé.

Na akci, která se uskuteční mezi 16. a 19. červencem 2025 v Dolní oblasti Vítkovic, dále kromě elektropopové dvojice The Chainsmokers vystoupí francouzské taneční duo Justice, brněnský zpěvák a raper Calin, španělsko-německý popový hitmaker Álvaro Soler nebo Dan Bárta s kapelou Illustratosphere.

Iggy Pop na Colours nebude poprvé, už přijel v roce 2010. "Tehdy si na pódium přizval asi tucet fanoušků z předních řad, kteří si v těsné blízkosti Iggyho a jeho kapely The Stooges mohli zapogovat," vzpomíná umělecká ředitelka festivalu Zlata Holušová. "Uvidíme, co si pro nás přichystá tentokrát. Na scéně je nějakých šedesát let, ale překvapit umí jak ve studiu, tak na koncertech," dodává.

Rodák z amerického Michiganu zaujal na přelomu 60. a 70. let minulého století po boku hlučné kapely The Stooges, která položila základy punku. Jako jeden z prvních začal například skákat šipky do davu, pravidelně účinkoval bez svrchní části oděvu a koncerty doprovázel exhibicionistickými hereckými výstupy.

Později se hudebník zbavoval závislosti na drogách v Berlíně po boku Davida Bowieho a zpěvačky Nico. V dalších letech rozvíjel sólovou dráhu, přestože The Stooges od té doby znovu mnohokrát sestavil a zase rozpustil. V roce 2010 byl s nimi uveden do Rokenrolové síně slávy, před čtyřmi roky získal cenu Grammy za celoživotní přínos.

V posledních letech Iggy Pop překvapil mimo jiné šansonovými deskami Préliminaires a Aprés nebo na své poměry netradičně klidným projektem Free. "Na těchto nahrávkách se poprvé představil jako stárnoucí ikona, která potřebuje klid a zamyšlení," napsal kritik Honza Vedral.

Zatím poslední album nazvané Every Loser vydal Iggy Pop vloni. Účinkují na něm mimo jiné bubeník Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, basista Duff McKagan z Guns N' Roses nebo Stone Gossard, kytarista Pearl Jam.

Po osmi letech se na Colours of Ostrava vrátí také francouzské elektropopové duo Justice. Podle pořadatelů dlouho drželo prvenství co do objemu techniky, kterou si pro své vystoupení dovezlo. "Tentokrát přivezou Justice novou audiovizuální show a aktuální album Hyperdrama," uvádějí organizátoři.

Dalším nově oznámeným interpretem je španělský zpěvák Alvaro Soler žijící v Německu. Do Moravskoslezského kraje zavítá poprvé. Nejvíc pracuje s vlivy latinskoamerické hudby, kdy těží ze svých španělských kořenů. Vedle hitů jako Sofia nebo La cintura zazní v Dolních Vítkovicích také současné singly.

Letos poprvé pořadatelé nabízejí speciální vstupenky pro návštěvníky ve věku od 15 do 21 let. Lístky s označením Fresh jsou k dispozici v limitovaném počtu 1000 kusů za zvýhodněnou cenu 2490 korun. Ty klasické čtyřdenní lze momentálně pořídit za 3990 korun. V nabídce jsou také čtyřdenní VIP vstupenky za 10 990 korun a vstupné pro děti za 1190 korun.

Do příštího ročníku festival vstoupí s novou vizuální identitou. Její základy představil autor Daniel Šmíra a Zuzana Lednická za grafické studio Najbrt, které stojí také za logem města Ostravy. Ke spolupráci s Colours se vrátili po dvaceti letech.

