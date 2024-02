Španělské ceny Goya ovládl film Sněžné bratrstvo, uspěla i Sigourney Weaver

Drama o přeživších letecké havárie, kteří se v nehostinných horách museli uchýlit ke kanibalismu, tuto sobotu večer získalo hlavní španělské filmové ceny Goya. Snímek nazvaný Sněžné bratrstvo proměnil 12 ze 13 nominací, odnáší si také sošky za nejlepší film a režii pro Juana Antonia Bayonu.

O výsledcích 38. ročníku informovala agentura EFE. Téměř čtyřhodinový galavečer se konal ve městě Valladolid, účastnily se ho i hollywoodské herečky Penélope Cruz a Sigourney Weaver, která si odnesla jednu z cen.

Vítězné drama Sněžné bratrstvo vyrobila videotéka Netflix, kde je k vidění od minulého měsíce. Inspirovala jej skutečná událost. Letadlo vezoucí členy a fanoušky ragbyového týmu z uruguayského Montevidea na přátelský zápas do Chile se roku 1972 rozlomilo o jeden z vrcholků jihoamerických And.

Uprostřed sněhové pustiny vrak poskytl úkryt 27 přeživším ze 45 cestujících. Mnozí nejenže přežili pád, ale v nehostinných podmínkách přečkali další více než dva měsíce. "Film ukazuje, že přeživší se po dnech strádání odhodlají dopomoci zázraku těmi nejextrémnějšími prostředky. Mimo jiné pojídáním mrtvých kamarádů," napsal kritik Tomáš Stejskal.

Tuto sobotu Sněžné bratrstvo ovládlo nejen technické kategorie jako kameru, střih, výpravu či zvuk. Získalo také cenu pro mužský herecký objev roku, jímž se stal dvaadvacetiletý Argentinec Matías Recalt. Ztvárnil jednoho z přeživších Roberta Canessu. Herec sošku věnoval "všem, kdo se vrátili, a především těm, kterým se vrátit nepodařilo". V projevu pak zmínil čerstvě zvoleného argentinského prezidenta Javiera Mileie, kterého požádal, ať nechá kulturu žít.

Kritika krajní pravice

Nebyl to jediný politický okamžik. Když na pódium přišel celosvětově uznávaný režisér a scenárista Pedro Almodóvar, ohradil se proti výroku regionálního vicepremiéra za španělskou krajně pravicovou stranu Vox Juana Garcíi-Gallarda. Tento politik v pátek prohlásil, že umělci za peníze daňových poplatníků točí filmy, na které se nikdo nedívá. Podle něj by se měli konečně zaobírat "skutečnými problémy rolníků a statkářů".

Almodóvar politikovi na ceremoniálu vzkázal, že všechny peníze, které filmaři získají například z grantů, se státu bohatě vrátí. Proti výrokům zástupce krajně pravicové strany, jež dále prosazuje zákaz potratů nebo kritizuje imigraci, se ohradilo více řečníků, doplňuje list El Confidencial. Na obranu umělců vystoupil i španělský ministr kultury Ernest Urtasun, podle nějž je země na své pracovníky v kultuře hrdá a bude je i nadále podporovat.

K favoritům slavnostního večera patřil snímek 20 tisíc druhů včel od režisérky Estibaliz Urresoly. Odnáší si nakonec jen tři bronzové sošky s podobiznou španělského malíře a rytce Francisca Goyi. Režisérka v děkovné řeči odsoudila sexuální násilí na ženách, což je téma, které rezonovalo ve více projevech.

Před třemi týdny španělský deník El País otiskl svědectví tří žen, jež obvinily ze sexuálního násilí relativně známého režiséra Carlose Vermuta. Vítěz festivalu v San Sebastiánu nařčení odmítá, podle něj byl sex ve všech třech případech "tvrdý, ale konsenzuální".

Kauza se týká případů z let 2014 až 2022 a doteď ve španělském filmovém průmyslu rezonuje, doplňuje agentura AFP. Podle ní premiér Pedro Sánchez před vyhlášením cen Goya označil násilí proti ženám za "strukturální problém" a řekl, že je nutné s ním něco udělat. Větší angažovanost v tomto ohledu slibují i ministr kultury Urtasun a pořádající akademie.

Cena pro Američanku

Za nejlepší mužský herecký výkon byl oceněn David Verdaguer ze snímku Saber aquell, v ženské kategorii se dočkala Malena Alterio díky filmu Que nadie duerma. Animovaným titulem roku je Pes a jeho kamarád Robot od režiséra a scenáristy Pabla Bergera.

Mezinárodní cenu Goya si odnáší čtyřiasedmdesátiletá americká herečka Sigourney Weaver. Akademie ji ocenila za "úctyhodnou" kariéru, během níž ztělesnila mnoho "nezávislých, komplexních a silných ženských postav".

Herečka proslula rolí tvrďačky Ellen Ripley ve sci-fi sáze Vetřelec, mladší diváci ji mohou znát z obou dílů ságy Avatar. Nyní se stala teprve třetí držitelkou mezinárodní sošky Goya. Tu porota od roku 2022 udělila herečkám Cate Blanchett a Juliette Binoche, doplňuje agentura Reuters.

"Vždycky hledám příběhy o ženách nebo pro ženy, takové, které připomínají, jak dovedeme být silné. Často překvapivým způsobem," konstatovala herečka, když ocenění přebírala.

Poděkovala mimo jiné pětaosmdesátileté španělské veteránce Maríi Luise Solé, která ji přes třicet let dabuje do španělštiny. "Měla by tu dnes být se mnou," dodala Sigourney Weaver a sklidila potlesk.

Porota na výkonech Sigourney Weaver oceňuje všestranost, charisma i mimořádný záběr - herečka účinkovala jak ve velkorozpočtových komediích typu Krotitelé duchů, tak třeba v životopisném filmu Gorily v mlze o americké rehabilitační sestře, kterou zájem o vymírající druh horských goril přivedl až do afrického Konga.

Ceny Goya od roku 1987 uděluje Španělská akademie umění a kinematografie. Loni je ovládl snímek Zvířata režiséra Rodriga Sorogoyena. Napínavý příběh o útrapách francouzského manželského páru, který se přistěhuje na španělský venkov, získal devět sošek.

Video: Trailer z filmu Sněžné bratrstvo