Svoboda slova je pod útokem zleva i zprava, řekl Rushdie. Přebral cenu v Německu

Za své knihy i odhodlání čelit nebezpečí, jelikož už desítky let píše navzdory násilí a výhrůžkám, britsko-indický spisovatel Salman Rushdie tuto neděli převzal Mírovou cenu německých knihkupců. Osobně pro ni přiletěl do Frankfurtu nad Mohanem, kde byla udělena v poslední den zdejšího knižního veletrhu.

V projevu Rushdie vyzval k obraně svobody slova. "Dostali jsme se do doby, o které jsem si nikdy nemyslel, že ji budu muset zažít," konstatoval podle agentury DPA šestasedmdesátiletý romanopisec.

Podle něj v současnosti svoboda slova čelí útokům zleva i zprava od autoritářů, populistů, demagogů či narcisů. Přesto je potřeba ji bránit i v situaci, kdy třeba s daným výrokem nesouhlasíme, zdůraznil. Literatura musí nabídnout lepší příběhy, nenávist oplatit láskou a na barbarství reagovat civilizovaně. "Především ale nesmíme přestat věřit, že pravda může zvítězit i v době lží," vyzývá Rushdie.

V projevu se dotkl dvou probíhajících konfliktů. "Rusko napadlo Ukrajinu kvůli tyranii jednoho muže, kvůli jeho nenasytnosti po moci a dobývání," zmínil prezidenta Vladimira Putina. A situace je tak špatná, že znepřátelené strany se neshodnou ani na významu slova mír. "Pro Ukrajinu mír znamená ukončení ruské invaze, návrat okupovaného území a záruku suverenity. Pro Rusy mír znamená, že se Ukrajinci vzdají," zalitoval Rushdie.

Ještě nedosažitelnější mu mír připadá v případě soužití Palestinců s Izraeli. Nedávné útoky teroristického hnutí Hamás vůči židovskému státu spisovatele zhrozily. Teď se ale obává, jak tvrdě zareaguje izraelská vláda. "Doufám, že násilí co nejdříve skončí," prohlásil podle agentury AFP.

Nedělní ceremoniál se konal ve frankfurtském Kostele svatého Pavla. Rushdieho na pódium uvedl německý spisovatel Daniel Kehlmann, který jej označil za "dost možná nejvýznamnějšího obránce svobody slova naší doby".

Ocenění je spojené s odměnou 25 tisíc eur, v přepočtu asi 615 tisíc korun. Mírovou cenu německých knihkupců od roku 1950 dostávají osobnosti, které významně přispěly k uplatňování myšlenek míru v oblasti literatury, vědy či umění. V minulosti ji obdrželi Václav Havel, Orhan Pamuk, Amos Oz nebo spisovatelky Susan Sontag a Margaret Atwood.

Salman Rushdie již více než tři dekády čelí výhrůžkám smrti. V roce 1989 íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní vyzval všechny muslimy světa, aby Rushdieho zavraždili za údajné hanobení islámu v románu Satanské verše. Ten obsahuje scénu, kdy proroka Mohameda ošálí ďábel.

Umělci se díky ochrance dlouho dařilo unikat útočníkům. Loni v srpnu však utrpěl vážná zranění, když jej při debatě v neziskovém centru na západě amerického státu New York napadl šíitský americký muslim z New Jersey. Přímo na pódium zničehonic vběhl čtyřiadvacetiletý mladík s nožem a začal autora bodat. Muž, který se jmenuje Hadi Matar, byl zadržen a obviněn z pokusu o vraždu. Vinu navzdory svědkům popírá.

Rushdie v důsledku atentátu oslepl na jedno oko, měl poškozené nervy na ruce a strávil měsíce v nemocnici. V prvních rozhovorech si stěžoval, že se mu nedaří psát, trpí nočními můrami a zhubl o 18 kilogramů.

"Byl to pro mě pochopitelně obtížný rok. Ale těší mě, že se můj stav zlepšil do takovéto míry," řekl teď ve Frankfurtu spisovatel.

Atentát ho překvapil. Desítky let po vyhlášení náboženského rozsudku smrti už si nemyslel, že mu skutečně hrozí nebezpečí. "Ten útok nožem mi to bohužel dost bolestivě připomněl. Co na to říct? Bylo to o fous. Ale těší mě, že tu mohu být s vámi," dodal.

Do Německa přiletěl už v sobotu, kdy hovořil s novináři. Podle agentury AFP si mimo jiné postěžoval na americkou republikánskou stranu. "Je hluboce znepokojující, že jedna ze dvou nejdůležitějších politických stran v USA zřejmě opustila demokratické hodnoty a posunula se k uctívání kultu osobnosti," řekl Rushdie ve zjevné narážce na někdejšího prezidenta Donalda Trumpa zvoleného právě za republikány.

Stejně tak literát vyjádřil obavu z dění v Indii, kde se roku 1947 narodil. "Každý novinář či spisovatel, který se znelíbí nebo vzepře vládě, tam teď čelí potenciálnímu nebezpečí," pravil a konkrétně zmínil kauzu ze začátku měsíce, kdy byla známá indická spisovatelka Arundhati Roy obviněna z údajného pobuřování kvůli 13 let starému vyjádření k situaci v Kašmíru.

"Je to jedna z největších indických spisovatelek a neuvěřitelně zapálená autorka, která si pevně stojí za svým. Představa, že by kvůli tomu měla před soud, je nepřijatelná," řekl Rushdie o držitelce Bookerovy ceny za také česky vydaný román Bůh maličkostí.

Salman Rushdie nedávno oznámil, že píše knihu o tom, jak vloni přežil pokus o atentát. Začátkem roku stihl publikovat svůj patnáctý román Victory City, dokončený ještě před útokem.

K českým čtenářům se z jeho děl naposledy dostala próza Quijote a soubor esejů Jazyky pravdy, které v překladu Martiny Neradové nedávno vydala Paseka. "Rushdie v nich popisuje současnost jako věk násilí, kdy jsou slova na každém kroku nepoctivě překrucována a překroucené významy mohou podnítit zase jen násilí," napsalo o knize Aktuálně.cz.