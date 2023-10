V Indii obvinili spisovatelku Arundhati Roy za 13 let staré vyjádření o Kašmíru

Kvůli 13 let starému vyjádření k situaci v Kašmíru byla v Indii obviněna známá spisovatelka Arundhati Roy. Informoval o tom list The New York Times. Podle mluvčí policie v Dillí vláda obžalovala autorku z pobuřování a podněcování nenávisti mezi skupinami obyvatel.

Stížnost na Arundhati Roy a další řečníky na konferenci o Kašmíru podal v říjnu 2010 pravicový hinduistický aktivista, který uvedl, že mluvčí ve svých projevech "ohrozili veřejný pořádek a bezpečnost", když podpořili nároky na osamostatnění Kašmíru od Indie. Není jasné, proč úřady souhlasily se stíháním spisovatelky až nyní. Někteří z řečníků, které stížnost původně jmenovala, během uplynulých 13 let zemřeli. Arundhati Roy je jednou z nejznámějších žijících indických spisovatelek, prorazila také v zahraničí a roku 1997 získala Bookerovu cenu za román Bůh maličkostí, později přeložený také do češtiny. V Indii vystupuje kriticky vůči nynějšímu premiérovi Naréndrovi Módímu a New York Times dávají současný postup úřadů do souvislosti s omezováním svobody slova, ke kterému podle nich současná indická vláda přistupuje. Spisovatelka Arundhati Roy na aktuálním snímku z protestu za svobodu médií v Indii. | Foto: Reuters Spisovatelka před 13 lety mimo jiné řekla, že podle ní i indické vlády Kašmír nikdy nebyl "integrální součástí Indie". Prohlásila to v době, kdy v Kašmíru kvůli střetům mezi tamními většinově muslimskými obyvateli a policií zemřely desítky lidí. Kašmír je v převážně hinduistické Indii jediným územím, kde většinu tvoří muslimové. Činí si na něj nárok Indie i Pákistán, obě země mají ale pod kontrolou jenom jeho část. Povstalci od roku 1989 bojují proti indické vládě a požadují vznik samostatného státu, nebo sjednocení Kašmíru pod pákistánskou vládou. Konflikt si už vyžádal téměř 70 tisíc obětí. Vláda premiéra Módího vedená hinduistickými nacionalisty zrušila v roce 2019 autonomní status převážně muslimského státu Džammú a Kašmír a posílila nad ním kontrolu.

